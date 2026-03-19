قال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية، رافائيل غروسي، في حديث لشبكة "سي بي إس": "لا يمكن لأي حرب أن تُدمّر البرنامج النووي الإيراني بالكامل، والطريقة الوحيدة لفهم الأنشطة النووية في إيران هي التفتيش المباشر والحضور الميداني".

وأضاف غروسي: "الهجمات العسكرية ألحقت أضرارًا بالمرافق الفيزيائية، لكن المعرفة التقنية والمعدات والقدرات الصناعية لإيران ما زالت قائمة، وللسيطرة على هذا البرنامج هناك حاجة لإطار متفق عليه ومفاوضات دبلوماسية".

وأشار إلى أنه "رغم أنني أشك في تحديد معايير مثل اليوم أو الدقيقة أو الشهر لأنها نسبية، فإن استنتاجي هو أنه بعد انتهاء العمليات العسكرية، سنظل نواجه قضايا كبيرة كانت محور الاهتمام، وخصوصًا مخزون اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، الذي يقترب من المستوى اللازم لصناعة القنبلة، وسيبقى في مكانه".