قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة وزراء اليابان، إن عددًا كبيرًا من القوات العسكرية في إيران قد انهار.

وأضاف ترامب، حول الحرب ضد النظام الإيراني: "سنفعل كل ما يلزم. لن ننشر أي قوات إضافية. توقعت أن تكون تأثيرات إيران أقوى، لكن الأمور ستنتهي قريبًا. لقد دمرنا قواتهم البحرية وكل ما كان هناك، القيادة والبحرية والقوات الجوية".

وحول الوضع الحالي للنظام الإيراني، قال الرئيس الأميركي: «سيضعون قائدًا جديدًا، وسيُقتل. إذا أردنا، يمكننا السيطرة على جزيرة (خارك). لقد دمرنا كل شيء ما عدا الأنابيب. نحن متقدمون جدًا على جدولنا المخطط له. لقد قمنا بأمر لم يجرؤ أي رئيس أميركي على القيام به".

وأكد ترامب أنه يدعم رئيسة وزراء اليابان لأنه يعتبرها شخصية ذات كفاءة كبيرة للغاية وقدّمت أداءً استثنائيًا.

وقال: "هذه رئيسة الوزراء أجرت واحدة من أنجح الانتخابات في تاريخ اليابان، وهي شخصية محبوبة وقوية جدًا".

وأشار إلى أن العلاقات مع اليابان جيدة جدًا، وأن البلدين يتعاونان ويتحاوران في مجالات مثل التجارة وقضايا أخرى.

وأضاف ترامب: "لقد كانت لدينا علاقة ودعم ممتازان مع اليابان في جميع المجالات، وأعتقد أنه استنادًا إلى التقارير التي تلقيناها يوم أمس وقبل أمس عن اليابان، لقد شاركوا بجدية في الميدان، على عكس حلف الناتو".