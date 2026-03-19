طالب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي في الدوحة، يوم الخميس 19 مارس (آذار)، بوقف فوري للهجمات الإيرانية على دول المنطقة.

وقال: «تأتي زيارة وزير خارجية تركيا في وقت تواجه فيه المنطقة توترات غير مسبوقة، فيما تستمر هجمات إيران على دول الجوار».

وأضاف: «في ظل المواجهات الجارية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ومحاولات إيران المستمرة لجرّ المنطقة بأكملها إلى هذا الصراع، أكدنا خلال لقائنا أهمية التعاون المشترك بين بلدينا».

وتابع: «نحن ندين هذا العدوان بأشد العبارات، ونطالب بوقفه فورًا، كما نؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تدعو إيران صراحة إلى وقف هذه الهجمات ونهج توسيع الصراع في المنطقة».

وشدد وزير خارجية قطر أيضًا: «كما ندين بشدة الهجمات على تركيا، ونؤكد أن هذا الاستهداف المستمر وتوسيع رقعة الصراع لن يكونا في صالح أمن واستقرار المنطقة».