قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في الدوحة، إن "هجمات إيران على دول المنطقة غير مقبولة".
وأكد أن الادعاءات التي تروّجها طهران بأن هذه الهجمات تستهدف ممتلكات ومصالح وقواعد الولايات المتحدة في قطر ودول أخرى "مرفوضة ولا يمكن قبولها تحت أي ظرف ".
وأضاف أن أكبر دليل على رفض هذه الادعاءات هو الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء 18 مارس (آذار)، واستهدف منشأة للغاز الطبيعي، وهي منشأة تشكّل المصدر الرئيسي لمعيشة شعب قطر، كما أن الهجوم أثر على حياة الملايين الذين يستفيدون من مساعدات الحكومة القطرية.