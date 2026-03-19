وزير خارجية تركيا: إسرائيل مسؤولة عن الحرب والأزمة في المنطقة
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء قطر في الدوحة، إنه "يجب التأكيد صراحة أن الطرف الرئيسي المسؤول عن الحرب التي أدت بالمنطقة إلى أزمة غير مسبوقة هو إسرائيل".
وأضاف أنه بينما كانت قطر تحاول مرة أخرى الوساطة، تعرضت لهجوم "لم تكن تستحقه إطلاقًا"، وأن هذه الهجمات ما زالت مستمرة. وأكد فيدان أن تركيا دائمًا تقف إلى جانب الشعب "الشقيق" في قطر وستواصل هذا الدعم.
وأشار وزير الخارجية التركي أيضًا إلى أن أنقرة تسعى لإنهاء الحرب وتعمل على ذلك، وتتواصل مع الولايات المتحدة وإيران لإيجاد وسيلة لوقف الاشتباكات.