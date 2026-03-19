مديرة المخابرات الأميركية: أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل من الحرب مع إيران مختلفة
أعلنت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، خلال جلسة في "الكونغرس" أن أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل في العمليات العسكرية مع إيران ليست متطابقة.
وقالت: "إن الأهداف التي طرحها الرئيس ترامب تختلف عن الأهداف التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية".
وأضافت: "من خلال العمليات، يمكننا ملاحظة أن الهجمات الإسرائيلية ركزت على إضعاف النظام الإيراني".
وأوضحت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية: "أعلن الرئيس ترامب أن أهدافه تتمثل في تدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ الباليستية، وقدرتها على إنتاج هذه الصواريخ، وقوتها البحرية".