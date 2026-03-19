قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري في الدوحة: «نحن هنا اليوم مع وفدنا لإظهار تضامننا مع قطر. وبينما كان القطريون يقومون مرة أخرى بدور الوساطة، تعرضوا لهجوم لا يستحقونه إطلاقًا، ولا تزال هذه الهجمات مستمرة».

وأضاف: «نحن ندين الهجمات التي تتجاهل أرواح المدنيين وتستهدف البنى التحتية المدنية، فمثل هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف. لقد وقفت تركيا دائمًا إلى جانب الشعب القطري الشقيق، وستواصل الوقوف معه».

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنه خلال اجتماع الأمس في السعودية، «أكدنا بأشد العبارات تضامننا الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت لهذه الهجمات. كما اتفقنا في مشاوراتنا بالرياض على بذل جهود مشتركة لتحقيق وقف فوري للهجمات، وإرساء وقف إطلاق النار، ومنع تصاعد الصراع، والعمل على حل الأزمة عبر الوسائل الدبلوماسية».

وأكد فيدان: «يجب القول بوضوح إن الطرف الرئيسي المسؤول عن هذه الحرب التي أدخلت منطقتنا في أزمة غير مسبوقة هو إسرائيل».

وأضاف: «إن دول المنطقة من خلال هذه الإجراءات تستهدف أسس الاستقرار الإقليمي، وهذه التصرفات غير مقبولة. وهذا النهج لا يخدم إيران ولا غيرها من الدول. فكما أن الهجمات على إيران خاطئة، فإن هجمات إيران على دول المنطقة خاطئة أيضًا. وقد أبلغنا نظراءنا الإيرانيين بوضوح، عبر جميع قنوات التواصل، أن هذه الهجمات التي قد تُحدث شروخًا دائمة يصعب إصلاحها بين دول المنطقة، يجب أن تتوقف فورًا، كما يجب وقف أي تصعيد».

وشدد وزير الخارجية التركي: «موقفنا من هذه الأزمة واضح تمامًا؛ نحن نرفض جميع الإجراءات التي تستهدف جغرافيا المنطقة، ونرى أنه لا ينبغي القبول بمحاولات إسرائيل التستر على جرائمها وتنفيذ سياساتها التوسعية تحت غطاء هذه الأزمة الإقليمية».