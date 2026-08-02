براساس این گزارش، رهبران جمهوری اسلامی در تشدید حملات به پایگاه‌های آمریکا و متحدانش هماهنگ عمل کرده‌اند، اما بر سر هدف نهایی جنگ اختلاف دارند.

در یک سو، «تندروهای جریان پایداری» به رهبری سعید جلیلی قرار دارند که با مذاکره با آمریکا مخالف‌اند و از «پیروزی کامل» در جنگ سخن می‌گویند. آسوشیتدپرس می‌نویسد این جریان از نفوذ خود در صداوسیما و تجمع‌های شبانه برای مخالفت با مذاکره و محکوم‌کردن طرفداران مصالحه استفاده می‌کند.

در سوی دیگر، حامیان مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف قرار گرفته‌اند. این جناح فشار نظامی را ابزاری برای واداشتن آمریکا به مذاکره و گرفتن امتیاز می‌داند و درباره پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جنگ هشدار می‌دهد.

مهدی محمدی، مشاور قالیباف، مذاکره را «ابزار سیاسی و مکمل اقدام نظامی» توصیف کرده است که به گفته او می‌تواند دشمن را به دادن «امتیاز واقعی» وادار کند.

به نوشته آسوشیتدپرس، یکی از نشانه‌های «قدرت جناح عمل‌گرا»، رای شورای عالی امنیت ملی به توافق آتش‌بس فروردین ماه با آمریکا عنوان شده است. طبق گزارش، ۱۲ عضو از ۱۳ عضو شورا، از جمله مقام‌های ارشد سپاه و نیروهای مسلح، از توافق حمایت کردند و گمان می‌رود تنها رای مخالف متعلق به سعید جلیلی بوده باشد.

این آتش‌بس در پی حملات متقابل، تلاش حکومت ایران برای کنترل تردد در تنگه هرمز و محقق‌نشدن تعهدات مالی توافق، از جمله آزادسازی میلیاردها دلار دارایی مسدود‌شده، فروپاشید. با اعلام دونالد ترامپ درباره توقف حمله‌ای گسترده به ایران در بامداد یکشنبه، برای فراهم‌کردن فرصت دستیابی به توافق، مسیر مذاکرات همچنان نامشخص است.

آسوشیتدپرس همچنین به نقش صداوسیمای جمهوری اسلامی در این رقابت پرداخته است. این رسانه در ۳۰ ژوئن [۹ تیر] پخش زنده سخنان قالیباف درباره مذاکره با واشینگتن را قطع کرد. پخش سخنان پزشکیان نیز چند ثانیه پس از آن متوقف شد که گفت علی خامنه‌ای پیش از کشته‌شدن اجازه ازسرگیری مذاکرات با آمریکا را داده بود.

دفتر ریاست‌جمهوری این اقدامات را «سانسور» توصیف کرده و پزشکیان گفته است صداوسیما چنین القا می‌کند که «نظامیان در یک طرف و دولت در طرف دیگر قرار دارند».

گزارش آسوشیتدپرس به تلاش تندروها برای اعمال محدودیت‌های اجتماعی نیز اشاره دارد. تعطیلی موقت کافه‌هایی در مرکز تهران که زنان در آنها حجاب اجباری را رعایت نمی‌کردند، نشانه‌ای از افزایش نفوذ جریان‌های افراطی مذهبی توصیف شده است.

در مقابل، به نوشته این خبرگزاری، جناح عمل‌گرا بر سقوط ارزش پول، افزایش تورم و بیکاری تاکید دارد. بیش از ۲۵۰ چهره سیاسی، دانشگاهی و مذهبی نیز در ژوئیه با امضای طوماری ضدجنگ اعلام کردند اکثریت مردم ایران خواهان صلح و زندگی شایسته‌اند.

عامل تعیین‌کننده در این کشمکش، موضع مجتبی خامنه‌ای است. گزارش می‌گوید او پس از مجروح‌شدن در حمله‌ای که به کشته‌شدن پدرش انجامید، در اختفا به سر می‌برد و هر دو جناح مدعی حمایت او هستند. برخی او را تندروتر از پدرش می‌دانند و برخی احتمال می‌دهند برای مهار جریان‌های افراطی و ایجاد تغییراتی محدود وارد عمل شود.

