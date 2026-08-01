به گفته او، مقام‌ها در نهایت تصمیم گرفتند خبر را «هنگام سحر» اعلام کنند و هم‌زمان از مردم بخواهند به خیابان‌ها بیایند.

قالیباف در نشستی تحت عنوان «هماهنگی نمایندگان مجلس» گفت قطعی‌شدن خبر مرگ خامنه‌ای مقام‌ها را به تشکیل جلسه‌ای فوری برای تصمیم‌گیری درباره نحوه اعلام آن واداشت.

او گفت حدود یک ساعت پس از بمباران، زمانی که مرگ خامنه‌ای قطعی شد، تلاش‌ها برای گردهم‌آوردن سران قوا و شماری دیگر از مقام‌ها آغاز شد. به گفته قالیباف، این جلسه حدود ساعت هشت شب با حضور شش یا هفت نفر تشکیل شد.

قالیباف درباره نتیجه جلسه گفت: «خلاصه جمع‌بندی قطعی شد که هشت صبح فردا ــ ماه مبارک رمضان بود ــ ساعت هشت صبح اعلام کنیم.»

به گفته رییس مجلس شورای اسلامی، شرکت‌کنندگان پس از پایان جلسه به‌سرعت پراکنده شدند و دیگر دسترسی فوری به یکدیگر نداشتند؛ اما حدود ساعت ۱۲:۳۰ نیمه‌شب، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور خبر مرگ خامنه‌ای را منتشر کردند.

ایران‌اینترنشنال اولین شبکه‌ای بود که خبر کشته شدن علی خامنه‌ای را اعلام کرد. رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی با اینکه ساعت‌ها پیش، ایران‌اینترنشنال خبر کشته شدن خامنه‌ای را تایید و منتشر کرده بود، منکر این موضوع بودند و در برنامه‌های مختلف تلویزیونی از «سلامت» رهبر جمهوری اسلامی سخن می‌گفتند.

قالیباف گفت: «ساعت دوازده‌ونیم شب، تلویزیون‌های آن‌ور آبی شهادت را اعلام کردند.» رییس مجلس شورای اسلامی توضیح داد که پس از این اتفاق، او و لاریجانی حدود ساعت یک بامداد توانستند دوباره با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و درباره تغییر برنامه قبلی تصمیم بگیرند.

براساس سخنان قالیباف، مقام‌ها در طرح اولیه قصد داشتند تا پیش از ساعت هشت صبح، آرای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام [برای تعیین یک عضو شورای نگهبان به عنوان عضو شورای رهبری] را به‌صورت تلفنی جمع‌آوری کنند، فرد یا افراد مورد نظر را مشخص کنند و به «شورای رهبری» رسمیت ببخشند تا اعلام مرگ خامنه‌ای و تشکیل این شورا به‌طور هم‌زمان انجام شود.

او گفت انتشار زودهنگام خبر از سوی رسانه‌های خارج از کشور، اجرای این برنامه را دشوار کرد و او و لاریجانی به این نتیجه رسیدند که نباید تا ساعت هشت صبح منتظر بمانند.

قالیباف گفت: «تصمیم گرفتیم حتما همان وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستند، اعلام کنیم و همان وقت بگوییم سحری خورده یا نخورده، همه بیایند توی خیابان.»

او مدعی شد اگر اعلام رسمی خبر تا صبح به تعویق می‌افتاد، ممکن بود وضعیت خیابان‌ها مسیر متفاوتی پیدا کند. قالیباف گفت: «وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود بحث خیابان یک شکل دیگری بخورد.»

رییس مجلس حکومت ایران تصمیم برای اعلام زودهنگام خبر و دعوت از مردم برای حضور در خیابان‌ها را حاصل ارزیابی‌های امنیتی توصیف کرد. او گفت مقام‌ها «ده‌ها نقطه» را بررسی کرده بودند و براساس جمع‌بندی خود تصمیم گرفتند برنامه اولیه را تغییر دهند.

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش از وجود چهار «میدان» یا «جبهه» سخن گفت که به باور او باید هم‌زمان و هماهنگ عمل کنند: عرصه نظامی، دیپلماسی، خدمات‌رسانی و خیابان.

او گفت: «این چهار جبهه باید توامان با هم کار کنند» و افزود: «اینها را از هم جدا نکنیم؛ جدا کردن اینها از هم یعنی ایران را ضعیف کنیم. ایران قوی نمی‌شود.»

قالیباف با تاکید بر نقش خیابان در کنار اقدامات نظامی و دیپلماتیک گفت: «میدان نظامی ما یک میدان است، میدان دیپلماسی ما یک میدان است، میدان خدمت هم میدان است، خیابان هم میدان است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی در هفته‌ها و ماه‌ها اخیر با بحران‌های مختلفی درگیر شده است که اختلاف برسر نحوه مذاکره با آمریکا یکی از این موارد است.

