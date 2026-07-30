این رقیب، ناصر الخلیفی، رییس باشگاه پاری‌ سن‌ژرمن و مدیر گروه رسانه‌ای بی‌این، معرفی شده است.

به گزارش پولتیکو، مسئولان فوتبال اروپا در حال بررسی حمایت از الخلیفی در انتخابات سال آینده فیفا هستند. این تصمیم پس از آن مطرح شد که پیشنهاد اینفانتینو برای واگذاری بخشی از اختیارات تجاری جام جهانی به خارج از ساختار فیفا، موجی از انتقادها را به دنبال داشت.

در این میان، یک شرکت سرمایه‌گذاری مرتبط با خانواده دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در موقعیت مناسبی برای بهره‌برداری از این طرح قرار دارد؛ موضوعی که اعتراض سیاستمداران و مدیران ورزشی اروپا را برانگیخته است. یوفا نیز قرار است نشست اضطراری ۵۵ فدراسیون عضو خود را برای بررسی موضعی واحد، از جمله احتمال تحریم جام جهانی، برگزار کند.

بر اساس اظهارات سه مقام ارشد فوتبال بین‌الملل، گفت‌وگوها درباره حمایت از الخلیفی از ماه گذشته میلادی آغاز شده است. الخلیفی علاوه بر ریاست پاری‌ سن‌ژرمن، ریاست اتحادیه باشگاه‌های اروپا را نیز بر عهده دارد و مدیر گروه رسانه‌ای بی‌این است. او طی یک دهه گذشته، به لطف سرمایه‌گذاری‌های قطر و نفوذ در مناسبات بین‌المللی، به یکی از تاثیرگذارترین مدیران فوتبال جهان تبدیل شده است. پولتیکو همچنین یادآوری کرده است که الخلیفی در سال ۲۰۲۱ با مخالفت با پروژه سوپرلیگ، نقش مهمی در حفظ ساختار فوتبال اروپا ایفا کرد.

با این حال، نماینده الخلیفی در واکنش به این گزارش‌ها اعلام کرد او هیچ تمایل یا برنامه‌ای برای تصدی ریاست فیفا ندارد و به حمایت خود از نهادهای فوتبالی ادامه خواهد داد. با وجود این تکذیب، برخی مقام‌های اتحادیه اروپا شانس او را برای رسیدن به ریاست فیفا جدی ارزیابی می‌کنند.

طرح پیشنهادی اینفانتینو شامل تاسیس شرکتی جدید با نام «فیفا فوروارد انترپرایز» (FFE) است که مدیریت حقوق تجاری، پخش تلویزیونی و قراردادهای اسپانسری رقابت‌های فیفا را بر عهده خواهد داشت. بر اساس این طرح، ۲۰ درصد از سهام این شرکت، با ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد دلار، به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار می‌شود.

در این میان، یک شرکت سرمایه‌گذاری به رهبری جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، به عنوان سرمایه‌گذار اصلی مطرح شده است. اینفانتینو می‌گوید این طرح منابع مالی جدیدی در اختیار فدراسیون‌های عضو قرار می‌دهد و وعده پرداخت ۴۰ میلیون دلار به هر فدراسیون را داده است؛ طرحی که منتقدان آن را چوب حراج زدن به اعتبار جام جهانی و قربانی کردن بی‌طرفی سیاسی فیفا می‌دانند.