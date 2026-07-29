۴۰ سال پس از فرو ریختن دیوار برلین؛ آلمان برای آغاز تور دو فرانس ۲۰۲۹ نامزد شد
فدراسیون دوچرخهسواری آلمان به طور رسمی درخواست خود را برای میزبانی آغاز مسابقات تور دو فرانس ۲۰۲۹ ارائه کرده است.
فدراسیون دوچرخهسواری آلمان به طور رسمی درخواست خود را برای میزبانی آغاز مسابقات تور دو فرانس ۲۰۲۹ ارائه کرده است.
بر اساس این پیشنهاد، مهمترین رقابت دوچرخهسواری جهان قرار است ۴۰ سال پس از فرو ریختن دیوار برلین از این شهر آغاز شود و سپس از مناطق مرکزی و شرقی آلمان عبور کند.
الیزابت کایزر، مسئول امور ایالتهای شرقی در دولت آلمان، گفت اکنون زمان آن رسیده است که درباره دستاوردهای مردم ایالتهای شرقی آلمان با اعتمادبهنفس بیشتری سخن گفته شود.
او افزود تور دو فرانس میتواند این پیام را در سطح بینالمللی مطرح کند.
قرار است تصمیم نهایی درباره شهرها و مسیر مراحل این مسابقات اوایل سال آینده گرفته شود.
قرعهکشی فصل بیستوششم لیگ برتر فوتبال ایران، سهشنبه ۶ مرداد، با حضور نمایندگان ۱۸ تیم برگزار شد و برنامه مسابقات فصل جدید مشخص شد. بر این اساس، دربی رفت استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم برگزار میشود و دو تیم در هفته بیستودوم نیز در دیدار برگشت به مصاف هم خواهند رفت.
استقلال فصل جدید را با دیدار مقابل مس شهر بابک آغاز میکند و پرسپولیس نیز در هفته نخست رقابتها باید در قزوین به مصاف شمسآذر برود.
همچنین، طبق برنامه اعلامشده، دیدار رفت پرسپولیس و تراکتور در هفته سوم و بازی برگشت این دو تیم در هفته بیستم برگزار خواهد شد. استقلال نیز در هفته هشتم میزبان تراکتور خواهد بود و بازی برگشت دو تیم در هفته بیستوپنجم انجام میشود.
در دیگر دیدارهای مهم، دربی اصفهان بین سپاهان و ذوبآهن در هفته هفتم، دربی خوزستان بین استقلال خوزستان و فولاد در هفته شانزدهم و دربی کرمان میان گلگهر و مس شهر بابک در هفته پانزدهم برگزار خواهد شد.
فصل بیستوششم لیگ برتر از ۲۳ مرداد آغاز میشود و به دلیل برگزاری جام ملتهای آسیا، مسابقات از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن، به مدت یک ماه تعطیل خواهد بود.
هفته اول
چادرملو اردکان - سپاهان
صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی
خیبر خرمآباد - فجرسپاسی شیراز
استقلال - مس شهر بابک
ذوبآهن اصفهان - فولاد خوزستان
گل گهر سیرجان - نساجی مازندران
شمسآذر قزوین - پرسپولیس
استقلال خوزستان - آلومینیوم اراک
تراکتور تبریز - پیکان
هفته دوم
آلومینیوم اراک - چادرملو اردکان
سپاهان - تراکتور تبریز
پیکان - گلگهر سیرجان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
فولاد خوزستان - شمسآذر قزوین
نساجی مازندران - استقلال
فجرسپاسی شیراز - صنعت نفت آبادان
ملوان بندرانزلی- ذوبآهن اصفهان
مس شهر بابک - خیبر خرمآباد
هفته سوم
استقلال - سپاهان
گل گهر سیرجان - چادرملو اردکان
ملوان بندرانزلی - فجرسپاسی شیراز
ذوبآهن اصفهان - مس شهر بابک
صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان
استقلال خوزستان - نساجی مازندران
تراکتور تبریز - پرسپولیس
شمسآذر قزوین - آلومینیوم اراک
خیبر خرمآباد - پیکان
هفته چهارم
پرسپولیس - ملوان بندرانزلی
چادرملو اردکان - تراکتور تبریز
سپاهان - گلگهر
پیکان - استقلال خوزستان
نساجی مازندران - شمسآذر قزوین
فولاد خوزستان - استقلال
مس شهر بابک - صنعت نفت آبادان
فجرسپاسی شیراز - ذوبآهن اصفهان
آلومینیوم اراک - خیبر خرمآباد
هفته پنجم
صنعت نفت آبادان - سپاهان
استقلال خوزستان - چادرملو اردکان
شمسآذر قزوین - تراکتور تبریز
فجرسپاسی شیراز - مس شهر بابک
خیبر خرمآباد - فولاد خوزستان
ملوان بندرانزلی - نساجی مازندران
استقلال - پرسپولیس
گل گهر سیرجان - آلومینیوم اراک
ذوبآهن اصفهان - پیکان
هفته ششم
مس شهر بابک - ملوان بندرانزلی
فولاد خوزستان - فجرسپاسی شیراز
تراکتور تبریز - گلگهر
سپاهان - استقلال خوزستان
چادرملو اردکان - شمسآذر قزوین
آلومینیوم اراک - استقلال
پیکان - صنعت نفت آبادان
پرسپولیس - ذوبآهن اصفهان
نساجی مازندران - خیبر خرمآباد
هفته هفتم
ذوبآهن اصفهان - سپاهان
صنعت نفت آبادان - چادرملو اردکان
استقلال خوزستان - تراکتور تبریز
شمسآذر قزوین - گلگهر
ملوان بندرانزلی- فولاد خوزستان
مس شهر بابک - نساجی مازندران
خیبر خرمآباد - پرسپولیس
فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم اراک
استقلال - پیکان
هفته هشتم
آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی
سپاهان - فجرسپاسی شیراز
فولاد خوزستان - مس شهر بابک
گل گهر سیرجان - استقلال خوزستان
پیکان - شمسآذر قزوین
تراکتور تبریز - استقلال
پرسپولیس - صنعت نفت آبادان
نساجی مازندران - ذوبآهن اصفهان
چادرملو اردکان - خیبر خرمآباد
هفته نهم
شمسآذر قزوین - سپاهان
ذوبآهن اصفهان - چادرملو اردکان
ملوان بندرانزلی - تراکتور تبریز
استقلال - گلگهر سیرجان
خیبر خرمآباد - استقلال خوزستان
فولاد خوزستان - نساجی مازندران
مس شهر بابک - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک
فجرسپاسی شیراز - پیکان
هفته دهم
پیکان - ملوان بندرانزلی
نساجی مازندران - فجرسپاسی شیراز
سپاهان - مس شهر بابک
پرسپولیس - فولاد خوزستان
استقلال خوزستان - شمسآذر قزوین
چادرملو اردکان - استقلال
تراکتور تبریز - صنعت نفت آبادان
آلومینیوم اراک - ذوبآهن اصفهان
گل گهر سیرجان - خیبر خرمآباد
هفته یازدهم
خیبر خرمآباد - سپاهان
ملوان بندرانزلی - چادرملو اردکان
فجرسپاسی شیراز - تراکتور تبریز
صنعت نفت آبادان - گلگهر
ذوبآهن اصفهان - استقلال خوزستان
استقلال - شمسآذر قزوین
نساجی مازندران - پرسپولیس
فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک
مس شهر بابک - پیکان
هفته دوازدهم
سپاهان - ملوان بندرانزلی
پرسپولیس - فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک - مس شهر بابک
چادرملو اردکان - فولاد خوزستان
پیکان - نساجی مازندران
استقلال خوزستان - استقلال
شمسآذر قزوین - صنعت نفت آبادان
گل گهر سیرجان - ذوبآهن اصفهان
تراکتور تبریز - خیبر خرمآباد
هفته سیزدهم
فولاد خوزستان - سپاهان
فجرسپاسی شیراز - چادرملو اردکان
مس شهر بابک - تراکتور تبریز
ملوان بندرانزلی - گلگهر
صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان
ذوبآهن اصفهان - شمسآذر قزوین
خیبر خرمآباد - استقلال
نساجی مازندران - آلومینیوم اراک
پرسپولیس - پیکان
هفته چهاردهم
استقلال خوزستان - ملوان بندرانزلی
گل گهر سیرجان - فجرسپاسی شیراز
چادرملو اردکان - مس شهر بابک
پیکان - فولاد خوزستان
سپاهان - نساجی مازندران
آلومینیوم اراک - پرسپولیس
استقلال - صنعت نفت آبادان
تراکتور تبریز - ذوبآهن اصفهان
شمسآذر قزوین - خیبر خرمآباد
هفته پانزدهم
پرسپولیس - سپاهان
نساجی مازندران - چادرملو اردکان
فولاد خوزستان - تراکتور تبریز
مس شهر بابک - گلگهر
فجرسپاسی شیراز - استقلال خوزستان
ملوان بندرانزلی - شمسآذر قزوین
ذوبآهن اصفهان - استقلال
آلومینیوم اراک - پیکان
صنعت نفت آبادان - خیبر خرمآباد
هفته شانزدهم
خیبر خرمآباد - ملوان بندرانزلی
استقلال - فجرسپاسی شیراز
شمسآذر قزوین - مس شهر بابک
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان
تراکتور تبریز - نساجی مازندران
گل گهر سیرجان - پرسپولیس
سپاهان - آلومینیوم اراک
چادرملو اردکان - پیکان
صنعت نفت آبادان - ذوبآهن اصفهان
هفته هفدهم
پیکان - سپاهان
پرسپولیس - چادرملو اردکان
آلومینیوم اراک - تراکتور تبریز
فولاد خوزستان - گل گهر سیرجان
مس شهر بابک - استقلال خوزستان
فجرسپاسی شیراز - شمسآذر قزوین
ملوان بندرانزلی - استقلال
نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان
ذوبآهن اصفهان - خیبر خرمآباد
در میانه تعطیلات تابستانی و در شرایطی که رویدادهای مهمتری توجه افکار عمومی فرانسه را به خود جلب کردهاند، پس از ماهها گمانهزنی که چندان هم پنهان نبود، زینالدین زیدان سرانجام پیش از ظهر روز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ به طور رسمی به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه معرفی خواهد شد.
زیدان جانشین دیدیه دشان میشود؛ دشان پس از ۱۴ سال حضور در راس کادر فنی تیم ملی فرانسه، پس از جام جهانی ۲۰۲۶ به کار خود پایان داد.
به نوشته نشریه اکیپ، ساعت ۱۱ صبح به وقت پاریس (۱۲.۵ به وقت تهران)، نگاهها به ساختمان فدراسیون فوتبال فرانسه در منطقه پانزدهم پاریس دوخته خواهد شد؛ جایی که رویایی که ماهها و حتی سالها درباره آن صحبت میشد، سرانجام به واقعیت تبدیل میشود.
زیدان قرار است ماه آگوست را صرف تکمیل کادر فنی خود کند و بر اساس قرارداد امضاشده با فدراسیون، از اول سپتامبر به طور رسمی کارش را آغاز کند.
نخستین حضور زیدان روی نیمکت تیم ملی فرانسه، در دیدار لیگ ملتهای اروپا برابر ترکیه در ۲۵ سپتامبر خواهد بود.
انتظاری بیش از حد
زیدان هرگز علاقه خود را برای بازگشت به تیم ملی فرانسه پنهان نکرده بود؛ تیمی که همراه آن قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸ در خاک فرانسه و جام ملتهای اروپا در سال ۲۰۰۰ شد. با این حال، تمدید حضور دیدیه دشان برای ۱۴ سال، که عمدتا دورهای موفق بود، باعث شد زیدان بیش از آنچه انتظار داشت برای رسیدن به این سمت منتظر بماند.
برخلاف همتیمی سابقش در تیم ملی فرانسه و یوونتوس، زیدان هدایت تیم ملی را پس از تجربهای درخشان در مربیگری باشگاهی برعهده میگیرد. برنده توپ طلای ۱۹۹۸ تنها مربی تاریخ است که سه فصل پیاپی، در سالهای ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده است.
البته باید توجه داشت که زیدان از زمان استعفا از هدایت رئال مادرید پس از فصل بدون جام ۲۱-۲۰۲۰، پنج سال از دنیای مربیگری دور بوده است؛ فاصلهای قابل توجه در فوتبال. با این حال، هر دو دوره حضور او روی نیمکت رئال مادرید، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ و سپس از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، ویژگیهای تاکتیکی مشخصی داشت.
زیدان که از مارسلو لیپی، سرمربی سابقش در یوونتوس، و کارلو آنچلوتی، که در رئال مادرید دستیارش بود، تاثیر گرفته است، اعتقاد دارد بازیکنان باید در طبیعیترین پست خود به میدان بروند تا بتوانند بیشترین تواناییهایشان را نشان دهند.
او در رئال مادرید بهترین عملکرد را از بازیکنانی چون کاسمیرو، لوکا مودریچ، تونی کروس، کریستیانو رونالدو و کریم بنزما گرفت.
اکنون نیز در تیم ملی فرانسه، زیدان مجموعهای از ستارههای طراز اول جهان مانند ویلیام سالیبا، اورلین شوامنی، مایکل اولیسه، عثمان دمبله و کیلیان امباپه را در اختیار خواهد داشت.
مدیریت رختکن؛ مهمترین سرمایه زیدان
زیدان به عنوان بازیکن یوونتوس در اواخر دهه ۱۹۹۰، رئال مادرید در اوایل دهه ۲۰۰۰ و ملیپوش فرانسه بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶، بیش از یک دهه در کنار بزرگترین ستارههای فوتبال جهان حضور داشته است.
او درباره این تجربه گفته است: «با مربیان زیادی و بازیکنان بزرگی که شخصیتهای قدرتمندی داشتند کار کردهام. رختکن را میشناسم و بهخوبی میدانم بازیکنان چگونه فکر میکنند. این موضوع برای من اهمیت زیادی دارد.»
در فوتبال ملی که زمان تمرین و کار تاکتیکی بسیار کمتر از فوتبال باشگاهی است، موفقیت بیش از هر چیز به ایجاد هماهنگی، انگیزه و مدیریت شخصیتهای بزرگ بستگی دارد.
با توجه به کارنامه موفق زیدان در رئال مادرید و جایگاه ویژه او در تاریخ فوتبال، انتظار میرود بازیکنان تیم ملی فرانسه که بسیاری از آنها با الگو قرار دادن او بزرگ شدهاند، احترام ویژهای برایش قائل باشند.
کیلیان امباپه تنها هفت سال داشت که زیدان با نمایش درخشان خود برابر برزیل در یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۰۶ همه را تحت تاثیر قرار داد.
ایسکو نیز درباره او گفته بود: «او یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال است؛ به همین دلیل، هر حرفی که بزند، با دقت به آن گوش میدهید.»
سایت اتلتیک گزارش داده که جیمی راسکین، عضو ارشد دموکرات کمیته قضایی مجلس نمایندگان، ضمن احضار جیانی اینفانتینو، از فیفا خواسته است تا ۱۸ مرداد، همه اسناد مربوط به تماسهای این نهاد با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دولت او و سازمان ترامپ، شرکت خانوادگی رییس جمهور را ارائه کند.
در نامهای که شامگاه یکشنبه، ۲۶ آگوست ۲۰۲۶ (۵ مرداد) ارسال شده و نشریه اتلتیک میگوید آن را مشاهده کرده است، راسکین از اینفانتینو خواسته فهرست «هرگونه مورد دارای ارزش، از جمله انتقال پول، هدایا، جوایز، تقدیرها یا حضورهای عمومی» که به دونالد ترامپ، اعضای دولت او، اعضای خانواده آنها یا نهادهای وابسته مانند سازمان ترامپ ارائه شده است، در اختیار کمیته قرار دهد.
او همچنین خواستار ارائه سوابق ورود و خروج به دفاتر فیفا در میامی و نیویورک در طول مدت اجاره دفتر نیویورک شد.
در سالهای منتهی به جام جهانی مردان ۲۰۲۶ که به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شد، اینفانتینو اقداماتی انجام داد که از نگاه منتقدان، نشاندهنده تلاش برای جلب نظر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بود.
از جمله این اقدامات میتوان به اهدای «جایزه صلح فیفا» به ترامپ، افتتاح دفتر فیفا در برج ترامپ در نیویورک و تغییر محل برگزاری مراسم قرعهکشی جام جهانی از لاسوگاس به مرکز جان اف. کندی در واشینگتن اشاره کرد؛ مرکزی که تحت مدیریت ترامپ و متحدان سیاسی او قرار گرفته بود.
در جریان جام جهانی نیز این روابط با واکنشهای گستردهای روبهرو شد؛ زمانی که ترامپ در تماس تلفنی با اینفانتینو خواستار بازنگری در محرومیت فولارین بالوگون، بازیکن تیم ملی آمریکا، شد و فیفا پس از آن اعلام کرد این بازیکن میتواند در دیدار مرحله حذفی به میدان برود. فیفا تاکید کرده است که این تصمیم به طور مستقل گرفته شده بود.
احضار اینفانتینو به کنگره آمریکا
به نوشته اتلتیک، راسکین در این نامه تاکید کرده است که همه مکاتبات میان کارکنان فیفا و افراد وابسته به دولت ترامپ یا کمیته مراسم تحلیف او، از جمله پیامهایی که در پیامرسانهایی مانند سیگنال، تلگرام، واتساپ، ایکس و تروت سوشال رد و بدل شده و ممکن است حذف شوند، باید حفظ شوند.
نامه همچنین از اینفانتینو میخواهد برای انجام یک مصاحبه رسمی و ثبتشده در کمیته حضور یابد.
فیفا برای برگزاری جام جهانی به حمایت دولت فدرال آمریکا، به ویژه در زمینه لجستیک، ایمنی و امنیت، نیاز داشت، اما راسکین این پرسش را مطرح کرده است که آیا این رابطه از حد معمول فراتر رفته است یا خیر.
«آدمهای نادان، جیمی راسکین را باهوش تصور میکنند»
دیویس اینگل، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این درخواست به اتلتیک گفت: «جیمی راسکین نمونه فردی است که آدمهای نادان او را باهوش تصور میکنند. هیچ رییسجمهوری در تاریخ نتوانسته بود دستاوردی را که دونالد ترامپ برای مردم آمریکا و جهان رقم زد، محقق کند.»
او گفت: «به لطف چشمانداز جسورانه و رهبری قاطع ترامپ، جام جهانی ۲۰۲۶ میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرد، رونق اقتصادی بزرگی برای شهرهای میزبان به همراه داشت و تجربهای ایمن، روان و موفق را برای میلیونها هوادار و ورزشکار از سراسر جهان رقم زد. این رقابتها بدون تردید یکی از بزرگترین و موفقترین رویدادهای ورزشی تاریخ خواهد بود.»
اگرچه راسکین در شرایط کنونی، به دلیل در اختیار نداشتن اکثریت مجلس نمایندگان، احتمالا نمیتواند اینفانتینو را به حضور در کمیته ملزم کند، اما این اقدام نشان میدهد در صورت پیروزی دموکراتها در انتخابات میاندورهای نوامبر، فیفا با نظارت و بررسیهای گستردهتری روبهرو خواهد شد.
همچنین این موضوع میتواند نشانهای از چالشهایی باشد که فیفا پیش از جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱، که انتظار میرود آمریکا یکی از میزبانان آن باشد، در صورت بازگشت دموکراتها به کاخ سفید با آن مواجه شود.
در صورت به دست گرفتن ریاست کمیته قضایی مجلس نمایندگان توسط راسکین، او اختیار صدور احضاریه نیز خواهد داشت. یک منبع دموکرات آگاه از این پرونده هشدار داد سازمانها باید بدانند که پرسشهای نظارتی امروز، در صورت تغییر موازنه قدرت، میتواند به تحقیقات رسمی فردا تبدیل شود. به گفته این منبع، همین موضوع باید فیفا را به همکاری صادقانه با تحقیقات ترغیب کند.
بازگشت به فساد ۲۰۱۵
راسكين همچنین درباره تصمیم اخیر وزارت دادگستری آمریکا برای کنار گذاشتن برخی کیفرخواستها در پروندههای فساد فوتبال بینالمللی، که ریشه آن به بحران فساد فیفا در سال ۲۰۱۵ بازمیگردد، سوالاتی مطرح کرده است.
او خواستار ارائه همه اسناد و مکاتبات فیفا از سال ۲۰۲۴ تاکنون با مقامهای آمریکایی یا افراد مرتبط با روند انتقال قدرت پیش از بازگشت ترامپ به ریاستجمهوری شده است تا مشخص شود آیا تلاشی برای تاثیرگذاری بر پروندههای در حال رسیدگی صورت گرفته است یا نه.
در این نامه آمده است: «در یکی از پروندههای کیفری، هیات منصفه فدرال شرکت فول پلی گروپ و یکی از مدیران فاکس را به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی مجرم شناخت و این حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر به اتفاق آرا تایید شد. با این حال، تنها چند ماه پس از این پیروزی، دولت ترامپ به شکلی ناگهانی و بدون توضیح از ادامه پیگیری پرونده صرفنظر کرد و حتی در برابر درخواست فرجامخواهی به دیوان عالی نیز پاسخی ارائه نداد.»
در ادامه نامه آمده است: «وقتی به تلاش آشکار فیفا برای جلب نظر دونالد ترامپ پس از انتخاب دوباره او نگاه میکنیم، تصمیم وزارت دادگستری قابل درکتر میشود؛ کارزاری که اکنون همزمان با نخستین میزبانی مشترک جام جهانی در آمریکای شمالی، سود زیادی برای فیفا به همراه داشته است. طی ۱۸ ماه گذشته، شما جایزهای به نام "جایزه صلح فیفا" ابداع کردید و آن را به دونالد ترامپ اهدا کردید؛ فردی که بارها اعلام کرده خواهان دریافت جایزه صلح نوبل است.»
راسكين همچنین مدعی شده است فضای اداری فیفا در طبقه هفدهم برج ترامپ در منهتن، سالانه حدود ۶۰۰ هزار دلار ارزش اجاره دارد؛ هرچند فیفا پیشتر اعلام کرده بود اجاره این دفتر بر اساس نرخ متعارف بازار پرداخت میشود.
او نوشت: «این اقدامات به نظر میرسد با هدف ترغیب دونالد ترامپ و دولت او به اتخاذ تصمیمهایی به سود فیفا انجام شده باشد.»
بلیت جام جهانی
نامه راسکین همچنین به سیاستهای جنجالی فروش بلیت جام جهانی پرداخت؛ موضوعی که هماکنون از سوی دادستانهای کل ایالتهای نیویورک، نیوجرسی، تگزاس و کالیفرنیا نیز در دست بررسی است.
در بیانیه دادستانهای کل نیویورک و نیوجرسی آمده است که شماری از هواداران شکایت کردهاند نقشههای ورزشگاه درباره محل دقیق صندلیها گمراهکننده بوده، فیفا از قیمتگذاری شناور استفاده کرده، کمبود بلیت را بزرگنمایی کرده و پس از فروش میلیونها بلیت، رده جدید و گرانتری با عنوان «ردیف جلو» ایجاد کرده است.
راسكين در نامه خود نوشت: «فیفا از جایگاه ویژهای که در دولت ترامپ به دست آورده، چنین برداشت کرده که میتواند از مصرفکنندگان سوءاستفاده کند؛ به ویژه از طریق افزایش غیرقانونی قیمتها و شیوههای متقلبانه فروش بلیت.»
او نوشت: «در پرونده نامزدی میزبانی آمریکای شمالی، حداکثر قیمت بلیت دیدار نهایی هزار و ۵۵۰ دلار اعلام شده بود، اما فیفا قیمت برخی بلیتهای فینال را تا نزدیک ۳۳ هزار دلار برای هر صندلی افزایش داد؛ بیش از ۲۰ برابر رقم وعده داده شده.»
افزایش فشارها به اینفانتینو
فشارها بر اینفانتینو پس از تصمیم برای لغو محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان افزایش یافته است. بیش از ۷۰ قانونگذار اروپایی خواستار تحقیق درباره فیفا و رییس آن در ارتباط با اصل بیطرفی سیاسی شدهاند.
این درخواست در پی نامه ۵۰ عضو پارلمان اروپا در ۲۹ ژوئن مطرح شد که در آن از فیفا خواسته بودند به شکایت اخلاقی درباره اهدای نخستین «جایزه صلح فیفا» به دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ و آنچه «نقضهای مکرر» اصل بیطرفی سیاسی از سوی جیانی اینفانتینو خوانده شده، رسیدگی کند.
در حالی که اینفانتینو تنها نامزد انتخابات ریاست فیفا در سال آینده است، فدراسیون فوتبال نروژ مخالفت خود را با برخی تصمیمهای اخیر فیفا اعلام کرده است.
فدراسیون فوتبال نروژ اعلام کرده قصد دارد به دلیل نقش دونالد ترامپ در لغو محرومیت فولارین بالوگون، شکایت رسمی به فیفا ارائه کند.
لیزه کلاونِس، رییس فدراسیون فوتبال نروژ، تایید کرده است این موضوع را پیگیری خواهد کرد؛ اقدامی که در ادامه حمایت این فدراسیون از شکایت اخلاقی دسامبر گذشته درباره اهدای جایزه صلح فیفا به ترامپ انجام میشود.
اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز در بیانیهای لغو محرومیت بالوگون را «غیرقابل درک» خواند و اعلام کرد این تصمیم «از یک خط قرمز عبور کرده است».
گازتا دلو اسپورت گزارش داده که پس از کنار گذاشته شدن آندرهآ پیرلو، پائولو مالدینی و لئوناردو حاضر نیستند هیچ گزینه دیگری را برای هدایت تیم ملی ایتالیا بپذیرند. در نتیجه، احتمال استعفای هر دو، یعنی مدیر فنی و مشاور فدراسیون، افزایش یافته است.
این درحالی است که اتزیو ماریا سیمونلی، رییس سری آ، پس از پایان نشست با جووانی مالاگو، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، و ارکان فدراسیون، گفت: «از طریق تلویزیون از استعفای پائولو مالدینی و لئوناردو مطلع شدیم.»
روز گذشته، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا پس از بررسی قرارداد پیرلو با شرکت روسی فونبت تصمیم گرفت او سرمربی بعدی تیم ملی نباشد، همین تصمیم باعث اختلاف در فدراسیون فوتبال ایتالیا شده است.
جانکارلو آبته، رییس لیگ ملی فوتبال آماتور ایتالیا، امروز پس از پایان نشست با مدیران فدراسیون فوتبال ایتالیا، گفت: «از ماجرای ارتباط آندرهآ پیرلو با روسیه اطلاعی نداشتیم.»
به نوشته گازتا دلو اسپورت، انتخاب پیرلو برای هدایت تیم ملی تصمیم مالدینی بود. او تنها کارلو آنچلوتی و پپ گواردیولا را بالاتر از پیرلو میدانست و در مقابل، گزینههایی باتجربهتر مانند آنتونیو کونته و روبرتو مانچینی را کنار گذاشته بود.
این روزنامه مینویسد: «مالاگو قصد دارد از مالدینی بخواهد همان اعتمادی را که از رییس فدراسیون دریافت کرده بود، متقابلا نشان دهد و بپذیرد که برخی تصمیمها، به دلیل ملاحظات نهادی و مصالح عمومی، در نهایت بر عهده رییس فدراسیون است. این کار آسان نخواهد بود. هر دو، به ویژه مالدینی، پیشتر روشن کردهاند که بدون حضور پیرلو به عنوان سرمربی، به احتمال زیاد در سمت مدیر فنی باقی نخواهند ماند.»
از سوی دیگر، این روزنامه ایتالیایی خبر داده که تیاگو موتا، سرمربی پیشین یوونتوس، جدیدترین گزینه پائولو مالدینی و لئوناردو برای نیمکت تیم ملی ایتالیا است: «هدف این است که از استعفای پائولو مالدینی و لئوناردو جلوگیری شود. مالدینی و لئوناردو بر انتخاب گزینهای جوان، مدرن و آیندهنگر تاکید دارند. این مشخصات میتواند با تیاگو موتا مطابقت داشته باشد؛ مربیای که توانایی کار با بازیکنان جوان را دارد، با فضای کوورچیانو آشنا است و مهمتر از همه، میتواند نظر همه طرفها را جلب کند.»
مالدینی و لئوناردو امروز با جووانی مالاگو گفتوگو کردند و درباره کنار گذاشتن آندرهآ پیرلو توضیح خواستند. آنها همچنین احتمال کنارهگیری از سمتهای خود را مطرح کردند.
با این حال، پس از یک روز گفتوگوهای فشرده تلفنی، هنوز تصمیم نهایی آنها به طور رسمی اعلام نشده است.
به نظر میرسد طرفها همچنان در تلاش هستند تا اختلافها را برطرف کنند و از آنچه آندرهآ آبودی، وزیر ورزش ایتالیا آن را «آبروریزی» توصیف کرده است، جلوگیری کنند؛ اتفاقی که در شرایط کنونی به سود هیچیک از طرفها نخواهد بود.
باشگاه رئال مادرید بهطور ناگهانی وارد رقابت برای جذب یان دیومانده، ستاره ۱۹ ساله ساحلعاجی، شده و اکنون بخت نخست امضای قرارداد با این بازیکن لایپزیگ است. ارزش این انتقال احتمالا از مرز ۱۰۰ میلیون یورو عبور خواهد کرد.
رقمی شگفتانگیز برای بازیکنی که تنها یک سال پیش با مبلغ ۲۰ میلیون یورو از لگانس به آلمان رفت. به نظر میرسد رئال با پذیرش این مبلغ، رقبای سرسختی چون پاریسنژرمن و لیورپول را کنار زده است.
با این حال، خرید احتمالی این پدیده جوان واکنشها و گمانهزنیهای زیادی را در اسپانیا به همراه داشته و این سوال مطرح است که چرا رئال مادرید حاضر شده بیش از ۱۰۰ میلیون یورو برای جذب این بازیکن هزینه کند.
توماس رونسرو، خبرنگار روزنامه «آس»، درباره این پدیده ۱۹ ساله گفت: «در جام جهانی او بازیکن بسیار جذابی بود. او ۱۹ سال دارد و از پتانسیل فوقالعادهای برخوردار است. او میتواند به وینیسیوس جدیدی تبدیل شود. این نشان میدهد که رئال مادرید از جذب مایکل اولیسه منصرف شده و دیومانده طرح دوم آنهاست.»
رونسرو همچنین معتقد است حضور دیومانده میتواند به معنای پایان کار وینیسیوس جونیور در مادرید باشد. او گفت: «من طرفدار سرسخت این بازیکن برزیلی هستم. امیدوارم حتی اگر دیومانده بیاید، وینیسیوس بماند، اما سادهلوح نیستم؛ فکر میکنم آمدن دیومانده میتواند به معنای جدایی وینیسیوس باشد.»
از سوی دیگر، خولیو مالدونادو، دیگر کارشناس مطرح اسپانیایی، به انعطافپذیری تاکتیکی این بازیکن اشاره کرد و گفت: «او بازیکنی است که بهخوبی با سمت راست هماهنگ میشود، اما میتواند در سمت چپ هم بازی کند. حضور او در هر دو جناح یک مزیت بزرگ است. این بازیکن برخلاف وینیسیوس یک بال چپ خالص نیست. وینیسیوس وقتی در سمت راست بازی میکند کارایی کمتری دارد، اما در مورد دیومانده اینطور نیست؛ او تقریبا در هر دو سمت به یک اندازه خوب عمل میکند.»
خود دیومانده که در لایپزیگ آمار ۱۳ گل و ۹ پاس گل را ثبت کرده، پیشتر در گفتوگو با مجله «سو فوت» درباره پست مورد علاقهاش گفته بود: «در تیم ملی، سرمربی من را در پست دلخواهم و در سمت چپ قرار میدهد. این همان چیزی است که دوست دارم. اما اینجا [در لایپزیگ] دائما مرا در سمت راست میگذارند. دوست ندارم، اما بازی میکنم.»
حال باید دید با توجه به مصدومیت رودریگو و تغییرات خط حمله، آیا دیومانده در صورت پیوستن به رئال مادرید جانشین وینیسیوس خواهد شد یا به عنوان بال راست در ترکیب کهکشانیها به میدان خواهد رفت.