سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه گزارش داد خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی چهارشنبه در واشینگتن با جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، سفر وزیر دفاع عربستان سعودی به واشینگتن کوتاه بود و او پس از دیدار با ونس، آمریکا را ترک کرد.

یکی از منابع آگاه به سی‌ان‌ان گفت در این دیدار درباره موضوعات مختلف، از جمله حمله‌های مشترک و واکنش عربستان سعودی به حمله‌ها علیه زیرساخت‌های این کشور، گفت‌وگو شد.

به گفته این منبع، خالد بن سلمان همچنین پیامی از سوی بن سلمان همراه داشت که قصد داشت آن را شخصا به معاون رییس‌جمهوری آمریکا منتقل کند.

منبع دیگری به سی‌ان‌ان گفت وزیر دفاع عربستان سعودی در این دیدار دیدگاه ریاض درباره جنگ جاری را تشریح کرد.

به گفته این منابع، واکنش عربستان سعودی به حوثی‌ها و گروه‌های شبه‌نظامی عراقی با هدف انتقال این پیام انجام شد که حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی یک خط قرمز است و بدون پاسخ نخواهد ماند، هرچند ریاض همچنان به دنبال کاهش تنش است.