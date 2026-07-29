به نوشته بی‌بی‌سی اسپرت، هفته گذشته، نهاد حاکم بر فوتبال جهان یک دادستان انضباطی و اخلاق را برای بررسی اتفاق‌های پس از سوت پایان فینال در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی منصوب کرد؛ جایی که چندین بازیکن و عضو کادر فنی آرژانتین پس از شکست یک بر صفر مقابل اسپانیا در ماه ژوییه، با بازیکنان این تیم درگیر شدند.

بر اساس توصیه این دادستان، فیفا ناهوئل مولینا (دو مورد)، لئاندرو پاردس (سه مورد) و روبرتو آیالا، مربی تیم ملی آرژانتین (یک مورد)، را به اتهام حمله و بر اساس ماده ۱۴ آیین‌نامه انضباطی فیفا تحت تحقیق قرار خواهد داد.

مولینا همچنین ممکن است به دلیل یک مورد رفتار غیرورزشی، بر اساس ماده ۱۴ همین آیین‌نامه، با اقدام انضباطی روبه‌رو شود.

تیاگو آلمادا، هم‌تیمی او، و گاوی، هافبک تیم ملی اسپانیا، نیز به نقض همین ماده متهم شده‌اند.

به نوشته اتلتیک، علاوه بر اتهام‌های فردی، کمیته انضباطی فیفا علیه فدراسیون فوتبال آرژانتین نیز به دلیل «استفاده از یک رویداد ورزشی برای نمایش‌هایی با ماهیت غیرورزشی»، تخلفات تیمی، «تبعیض و توهین‌های نژادپرستانه» و همچنین «نظم و امنیت مسابقات» پرونده تشکیل داده است.

به گفته فیفا، این اتهام‌ها به نمایش «پیام‌های نامناسب» از سوی بازیکنان و هواداران آرژانتین و همچنین «پرتاب اشیا از سوی تماشاگران» در چند مسابقه این تیم مربوط می‌شود.

آرژانتین ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در فینال جام جهانی با گل فران تورس در وقت اضافه برابر اسپانیا شکست خورد. انزو فرناندس نیز در این دیدار از زمین اخراج شد.

پس از سوت پایان مسابقه، بازیکنان اسپانیا برای جشن قهرمانی وارد زمین شدند و در ادامه، میان بازیکنان دو تیم درگیری‌هایی رخ داد.

بر اساس این گزارش، ناهوئل مولینا ظاهرا با ضربه‌ای به شکم رودری، هافبک اسپانیا، حمله کرد. سپس در جریان درگیری گسترده‌تر، لئاندرو پاردس ظاهرا گلوی اریک گارسیا، مدافع اسپانیا، را گرفت و پس از آن گاوی را به زمین انداخت.

فیفا پس از مسابقه اعلام کرده بود که این درگیری‌ها از سوی دادستان‌های انضباطی و اخلاق این نهاد بررسی خواهد شد.

این درگیری تنها یکی از چندین حاشیه‌ای بود که در مسیر تلاش آرژانتین برای دفاع از عنوان قهرمانی جهان رخ داد.

پس از پیروزی برابر انگلیس مسابقه نیمه نهایی در آتلانتا، بازیکنان آرژانتین هنگام جشن در زمین، بنری را باز کردند که روی آن نوشته شده بود: «لاس مالویناس متعلق به آرژانتین است.»

جیووانی لو سلسو و نیکولاس اوتامندی این بنر را در دست داشتند. به نظر می‌رسید این بنر ابتدا از سوی گروهی از هواداران در ورزشگاه نمایش داده شده بود. بنر برای مدتی کوتاه جمع شد، اما سپس دوباره روی زمین ورزشگاه مرسدس بنز پهن شد.

«لاس مالویناس» نامی است که در آرژانتین برای جزایر فالکلند، قلمرو تحت حاکمیت بریتانیا در حدود ۴۸۰ کیلومتری سواحل شرقی آرژانتین، به کار می‌رود.

اختلاف بر سر این جزایر به حمله‌های بریتانیا به آرژانتین در دوران جنگ‌های ناپلئونی در اوایل قرن نوزدهم بازمی‌گردد.

هیئت بین‌المللی فوتبال (IFAB)، قانون‌گذار فوتبال، و همچنین آیین‌نامه رفتاری ورزشگاه‌های فیفا، نمایش پرچم‌ها، شعارها و نمادهای سیاسی را ممنوع کرده‌اند.

با این حال و به نوشته نیویورک‌تایمز، کاخ سفید از حق تیم ملی آرژانتین برای ابراز نظر درباره این بنر دفاع کرد.

اندرو جولیانی، مدیر کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، گفت بازیکنان «حق» انجام چنین کاری را داشتند و به متمم اول قانون اساسی آمریکا درباره آزادی بیان اشاره کرد.