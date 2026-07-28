چرا آرسنال به بازیکنی مثل وینیسیوس نیاز دارد؟
نشریه اتلتیک در گزارشی تحلیلی به نیاز باشگاه آرسنال به خرید بازیکنانی مانند وینیسیوس جونیور پرداخته است.
نشریه اتلتیک در گزارشی تحلیلی به نیاز باشگاه آرسنال به خرید بازیکنانی مانند وینیسیوس جونیور پرداخته است.
به نوشته اتلتیک، در شرایطی که وینیسیوس جونیور وارد ۱۲ ماه پایانی قرارداد خود با رئال مادرید شده و هنوز نشانهای از تمدید قرارداد به چشم نمیخورد، باشگاه آرسنال بهطور جدی در حال بررسی شرایط جذب این ستارهٔ ۲۶ ساله و انتقال او به ورزشگاه امارات است.
خط حملهٔ تیم تحت هدایت میکل آرتتا در فصل گذشته از سمت چپ با چالش روبهرو بود؛ بهطوریکه گابریل مارتینلی و لئاندرو تروسارد رویهمرفته تنها ۷ گل در لیگ برتر به ثمر رساندند.
از سوی دیگر، تمرکز حملات آرسنال بهشدت از سمت راست است (۴۲ درصد لمس توپها در یکسوم دفاعی حریف در سمت راست). با جدایی تروسارد و پیوستن کریستوس تسولیس، حضور وینیسیوس میتواند کیفیت فوقالعادهای به جناح چپ ببخشد و با ایجاد یک مثلث جدید در کنار دکلان رایس، تعادل را به خط حملهٔ توپچیها بازگرداند.
از نظر فنی، وینیسیوس با میانگین ۷.۷ بار تلاش برای عبور از بازیکن مقابل در هر ۹۰ دقیقه در لالیگا، از دریبلزنان قهار دنیاست.
او با ثبت عملکردی درخشان و قابلیتهای دوگانه در گلزنی و بازیسازی، هم در ضدحملهها گزینهای مرگبار محسوب میشود و هم میتواند با خلاقیت خود، خط دفاعی فشردهٔ حریفان را باز کند؛ ضعفی که آرسنال گاهی در فصل گذشته در باز کردن گره بازیهای بسته با آن دستبهگریبان بود.
با این حال، بزرگترین تردید دربارهٔ این انتقال، میزان مشارکت وینیسیوس در دفاع است. او در رئال مادرید معمولاً از وظایف دفاعی معاف است تا روی فاز هجومی تمرکز کند و آمارهای او در زمینهٔ تکل و قطع توپ، پایینتر از میانگین لالیگا است.
با توجه به تأکید آرتتا بر پرس از جلو و تعهد دفاعی تمام بازیکنان، وینیسیوس باید تلاش خود در بازی بدون توپ را در لیگ برتر افزایش دهد.
با وجود این نقاط ضعف دفاعی، نشریهٔ اتلتیک تأکید میکند که تواناییهای هجومی خیرهکنندهٔ این ستارهٔ برزیلی بسیار فراتر از نقاط ضعف اوست و در صورت نهایی شدن، این انتقال یکی از بزرگترین خریدهای تاریخ باشگاه آرسنال و لیگ برتر خواهد بود.
در میانه تعطیلات تابستانی و در شرایطی که رویدادهای مهمتری توجه افکار عمومی فرانسه را به خود جلب کردهاند، پس از ماهها گمانهزنی که چندان هم پنهان نبود، زینالدین زیدان سرانجام پیش از ظهر روز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ به طور رسمی به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه معرفی خواهد شد.
زیدان جانشین دیدیه دشان میشود؛ دشان پس از ۱۴ سال حضور در راس کادر فنی تیم ملی فرانسه، پس از جام جهانی ۲۰۲۶ به کار خود پایان داد.
به نوشته نشریه اکیپ، ساعت ۱۱ صبح به وقت پاریس (۱۲.۵ به وقت تهران)، نگاهها به ساختمان فدراسیون فوتبال فرانسه در منطقه پانزدهم پاریس دوخته خواهد شد؛ جایی که رویایی که ماهها و حتی سالها درباره آن صحبت میشد، سرانجام به واقعیت تبدیل میشود.
زیدان قرار است ماه آگوست را صرف تکمیل کادر فنی خود کند و بر اساس قرارداد امضاشده با فدراسیون، از اول سپتامبر به طور رسمی کارش را آغاز کند.
نخستین حضور زیدان روی نیمکت تیم ملی فرانسه، در دیدار لیگ ملتهای اروپا برابر ترکیه در ۲۵ سپتامبر خواهد بود.
انتظاری بیش از حد
زیدان هرگز علاقه خود را برای بازگشت به تیم ملی فرانسه پنهان نکرده بود؛ تیمی که همراه آن قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸ در خاک فرانسه و جام ملتهای اروپا در سال ۲۰۰۰ شد. با این حال، تمدید حضور دیدیه دشان برای ۱۴ سال، که عمدتا دورهای موفق بود، باعث شد زیدان بیش از آنچه انتظار داشت برای رسیدن به این سمت منتظر بماند.
برخلاف همتیمی سابقش در تیم ملی فرانسه و یوونتوس، زیدان هدایت تیم ملی را پس از تجربهای درخشان در مربیگری باشگاهی برعهده میگیرد. برنده توپ طلای ۱۹۹۸ تنها مربی تاریخ است که سه فصل پیاپی، در سالهای ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده است.
البته باید توجه داشت که زیدان از زمان استعفا از هدایت رئال مادرید پس از فصل بدون جام ۲۱-۲۰۲۰، پنج سال از دنیای مربیگری دور بوده است؛ فاصلهای قابل توجه در فوتبال. با این حال، هر دو دوره حضور او روی نیمکت رئال مادرید، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ و سپس از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، ویژگیهای تاکتیکی مشخصی داشت.
زیدان که از مارسلو لیپی، سرمربی سابقش در یوونتوس، و کارلو آنچلوتی، که در رئال مادرید دستیارش بود، تاثیر گرفته است، اعتقاد دارد بازیکنان باید در طبیعیترین پست خود به میدان بروند تا بتوانند بیشترین تواناییهایشان را نشان دهند.
او در رئال مادرید بهترین عملکرد را از بازیکنانی چون کاسمیرو، لوکا مودریچ، تونی کروس، کریستیانو رونالدو و کریم بنزما گرفت.
اکنون نیز در تیم ملی فرانسه، زیدان مجموعهای از ستارههای طراز اول جهان مانند ویلیام سالیبا، اورلین شوامنی، مایکل اولیسه، عثمان دمبله و کیلیان امباپه را در اختیار خواهد داشت.
مدیریت رختکن؛ مهمترین سرمایه زیدان
زیدان به عنوان بازیکن یوونتوس در اواخر دهه ۱۹۹۰، رئال مادرید در اوایل دهه ۲۰۰۰ و ملیپوش فرانسه بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶، بیش از یک دهه در کنار بزرگترین ستارههای فوتبال جهان حضور داشته است.
او درباره این تجربه گفته است: «با مربیان زیادی و بازیکنان بزرگی که شخصیتهای قدرتمندی داشتند کار کردهام. رختکن را میشناسم و بهخوبی میدانم بازیکنان چگونه فکر میکنند. این موضوع برای من اهمیت زیادی دارد.»
در فوتبال ملی که زمان تمرین و کار تاکتیکی بسیار کمتر از فوتبال باشگاهی است، موفقیت بیش از هر چیز به ایجاد هماهنگی، انگیزه و مدیریت شخصیتهای بزرگ بستگی دارد.
با توجه به کارنامه موفق زیدان در رئال مادرید و جایگاه ویژه او در تاریخ فوتبال، انتظار میرود بازیکنان تیم ملی فرانسه که بسیاری از آنها با الگو قرار دادن او بزرگ شدهاند، احترام ویژهای برایش قائل باشند.
کیلیان امباپه تنها هفت سال داشت که زیدان با نمایش درخشان خود برابر برزیل در یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۰۶ همه را تحت تاثیر قرار داد.
ایسکو نیز درباره او گفته بود: «او یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال است؛ به همین دلیل، هر حرفی که بزند، با دقت به آن گوش میدهید.»
سایت اتلتیک گزارش داده که جیمی راسکین، عضو ارشد دموکرات کمیته قضایی مجلس نمایندگان، ضمن احضار جیانی اینفانتینو، از فیفا خواسته است تا ۱۸ مرداد، همه اسناد مربوط به تماسهای این نهاد با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دولت او و سازمان ترامپ، شرکت خانوادگی رییس جمهور را ارائه کند.
در نامهای که شامگاه یکشنبه، ۲۶ آگوست ۲۰۲۶ (۵ مرداد) ارسال شده و نشریه اتلتیک میگوید آن را مشاهده کرده است، راسکین از اینفانتینو خواسته فهرست «هرگونه مورد دارای ارزش، از جمله انتقال پول، هدایا، جوایز، تقدیرها یا حضورهای عمومی» که به دونالد ترامپ، اعضای دولت او، اعضای خانواده آنها یا نهادهای وابسته مانند سازمان ترامپ ارائه شده است، در اختیار کمیته قرار دهد.
او همچنین خواستار ارائه سوابق ورود و خروج به دفاتر فیفا در میامی و نیویورک در طول مدت اجاره دفتر نیویورک شد.
در سالهای منتهی به جام جهانی مردان ۲۰۲۶ که به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شد، اینفانتینو اقداماتی انجام داد که از نگاه منتقدان، نشاندهنده تلاش برای جلب نظر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بود.
از جمله این اقدامات میتوان به اهدای «جایزه صلح فیفا» به ترامپ، افتتاح دفتر فیفا در برج ترامپ در نیویورک و تغییر محل برگزاری مراسم قرعهکشی جام جهانی از لاسوگاس به مرکز جان اف. کندی در واشینگتن اشاره کرد؛ مرکزی که تحت مدیریت ترامپ و متحدان سیاسی او قرار گرفته بود.
در جریان جام جهانی نیز این روابط با واکنشهای گستردهای روبهرو شد؛ زمانی که ترامپ در تماس تلفنی با اینفانتینو خواستار بازنگری در محرومیت فولارین بالوگون، بازیکن تیم ملی آمریکا، شد و فیفا پس از آن اعلام کرد این بازیکن میتواند در دیدار مرحله حذفی به میدان برود. فیفا تاکید کرده است که این تصمیم به طور مستقل گرفته شده بود.
احضار اینفانتینو به کنگره آمریکا
به نوشته اتلتیک، راسکین در این نامه تاکید کرده است که همه مکاتبات میان کارکنان فیفا و افراد وابسته به دولت ترامپ یا کمیته مراسم تحلیف او، از جمله پیامهایی که در پیامرسانهایی مانند سیگنال، تلگرام، واتساپ، ایکس و تروت سوشال رد و بدل شده و ممکن است حذف شوند، باید حفظ شوند.
نامه همچنین از اینفانتینو میخواهد برای انجام یک مصاحبه رسمی و ثبتشده در کمیته حضور یابد.
فیفا برای برگزاری جام جهانی به حمایت دولت فدرال آمریکا، به ویژه در زمینه لجستیک، ایمنی و امنیت، نیاز داشت، اما راسکین این پرسش را مطرح کرده است که آیا این رابطه از حد معمول فراتر رفته است یا خیر.
«آدمهای نادان، جیمی راسکین را باهوش تصور میکنند»
دیویس اینگل، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این درخواست به اتلتیک گفت: «جیمی راسکین نمونه فردی است که آدمهای نادان او را باهوش تصور میکنند. هیچ رییسجمهوری در تاریخ نتوانسته بود دستاوردی را که دونالد ترامپ برای مردم آمریکا و جهان رقم زد، محقق کند.»
او گفت: «به لطف چشمانداز جسورانه و رهبری قاطع ترامپ، جام جهانی ۲۰۲۶ میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرد، رونق اقتصادی بزرگی برای شهرهای میزبان به همراه داشت و تجربهای ایمن، روان و موفق را برای میلیونها هوادار و ورزشکار از سراسر جهان رقم زد. این رقابتها بدون تردید یکی از بزرگترین و موفقترین رویدادهای ورزشی تاریخ خواهد بود.»
اگرچه راسکین در شرایط کنونی، به دلیل در اختیار نداشتن اکثریت مجلس نمایندگان، احتمالا نمیتواند اینفانتینو را به حضور در کمیته ملزم کند، اما این اقدام نشان میدهد در صورت پیروزی دموکراتها در انتخابات میاندورهای نوامبر، فیفا با نظارت و بررسیهای گستردهتری روبهرو خواهد شد.
همچنین این موضوع میتواند نشانهای از چالشهایی باشد که فیفا پیش از جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱، که انتظار میرود آمریکا یکی از میزبانان آن باشد، در صورت بازگشت دموکراتها به کاخ سفید با آن مواجه شود.
در صورت به دست گرفتن ریاست کمیته قضایی مجلس نمایندگان توسط راسکین، او اختیار صدور احضاریه نیز خواهد داشت. یک منبع دموکرات آگاه از این پرونده هشدار داد سازمانها باید بدانند که پرسشهای نظارتی امروز، در صورت تغییر موازنه قدرت، میتواند به تحقیقات رسمی فردا تبدیل شود. به گفته این منبع، همین موضوع باید فیفا را به همکاری صادقانه با تحقیقات ترغیب کند.
بازگشت به فساد ۲۰۱۵
راسكين همچنین درباره تصمیم اخیر وزارت دادگستری آمریکا برای کنار گذاشتن برخی کیفرخواستها در پروندههای فساد فوتبال بینالمللی، که ریشه آن به بحران فساد فیفا در سال ۲۰۱۵ بازمیگردد، سوالاتی مطرح کرده است.
او خواستار ارائه همه اسناد و مکاتبات فیفا از سال ۲۰۲۴ تاکنون با مقامهای آمریکایی یا افراد مرتبط با روند انتقال قدرت پیش از بازگشت ترامپ به ریاستجمهوری شده است تا مشخص شود آیا تلاشی برای تاثیرگذاری بر پروندههای در حال رسیدگی صورت گرفته است یا نه.
در این نامه آمده است: «در یکی از پروندههای کیفری، هیات منصفه فدرال شرکت فول پلی گروپ و یکی از مدیران فاکس را به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی مجرم شناخت و این حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر به اتفاق آرا تایید شد. با این حال، تنها چند ماه پس از این پیروزی، دولت ترامپ به شکلی ناگهانی و بدون توضیح از ادامه پیگیری پرونده صرفنظر کرد و حتی در برابر درخواست فرجامخواهی به دیوان عالی نیز پاسخی ارائه نداد.»
در ادامه نامه آمده است: «وقتی به تلاش آشکار فیفا برای جلب نظر دونالد ترامپ پس از انتخاب دوباره او نگاه میکنیم، تصمیم وزارت دادگستری قابل درکتر میشود؛ کارزاری که اکنون همزمان با نخستین میزبانی مشترک جام جهانی در آمریکای شمالی، سود زیادی برای فیفا به همراه داشته است. طی ۱۸ ماه گذشته، شما جایزهای به نام "جایزه صلح فیفا" ابداع کردید و آن را به دونالد ترامپ اهدا کردید؛ فردی که بارها اعلام کرده خواهان دریافت جایزه صلح نوبل است.»
راسكين همچنین مدعی شده است فضای اداری فیفا در طبقه هفدهم برج ترامپ در منهتن، سالانه حدود ۶۰۰ هزار دلار ارزش اجاره دارد؛ هرچند فیفا پیشتر اعلام کرده بود اجاره این دفتر بر اساس نرخ متعارف بازار پرداخت میشود.
او نوشت: «این اقدامات به نظر میرسد با هدف ترغیب دونالد ترامپ و دولت او به اتخاذ تصمیمهایی به سود فیفا انجام شده باشد.»
بلیت جام جهانی
نامه راسکین همچنین به سیاستهای جنجالی فروش بلیت جام جهانی پرداخت؛ موضوعی که هماکنون از سوی دادستانهای کل ایالتهای نیویورک، نیوجرسی، تگزاس و کالیفرنیا نیز در دست بررسی است.
در بیانیه دادستانهای کل نیویورک و نیوجرسی آمده است که شماری از هواداران شکایت کردهاند نقشههای ورزشگاه درباره محل دقیق صندلیها گمراهکننده بوده، فیفا از قیمتگذاری شناور استفاده کرده، کمبود بلیت را بزرگنمایی کرده و پس از فروش میلیونها بلیت، رده جدید و گرانتری با عنوان «ردیف جلو» ایجاد کرده است.
راسكين در نامه خود نوشت: «فیفا از جایگاه ویژهای که در دولت ترامپ به دست آورده، چنین برداشت کرده که میتواند از مصرفکنندگان سوءاستفاده کند؛ به ویژه از طریق افزایش غیرقانونی قیمتها و شیوههای متقلبانه فروش بلیت.»
او نوشت: «در پرونده نامزدی میزبانی آمریکای شمالی، حداکثر قیمت بلیت دیدار نهایی هزار و ۵۵۰ دلار اعلام شده بود، اما فیفا قیمت برخی بلیتهای فینال را تا نزدیک ۳۳ هزار دلار برای هر صندلی افزایش داد؛ بیش از ۲۰ برابر رقم وعده داده شده.»
افزایش فشارها به اینفانتینو
فشارها بر اینفانتینو پس از تصمیم برای لغو محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان افزایش یافته است. بیش از ۷۰ قانونگذار اروپایی خواستار تحقیق درباره فیفا و رییس آن در ارتباط با اصل بیطرفی سیاسی شدهاند.
این درخواست در پی نامه ۵۰ عضو پارلمان اروپا در ۲۹ ژوئن مطرح شد که در آن از فیفا خواسته بودند به شکایت اخلاقی درباره اهدای نخستین «جایزه صلح فیفا» به دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ و آنچه «نقضهای مکرر» اصل بیطرفی سیاسی از سوی جیانی اینفانتینو خوانده شده، رسیدگی کند.
در حالی که اینفانتینو تنها نامزد انتخابات ریاست فیفا در سال آینده است، فدراسیون فوتبال نروژ مخالفت خود را با برخی تصمیمهای اخیر فیفا اعلام کرده است.
فدراسیون فوتبال نروژ اعلام کرده قصد دارد به دلیل نقش دونالد ترامپ در لغو محرومیت فولارین بالوگون، شکایت رسمی به فیفا ارائه کند.
لیزه کلاونِس، رییس فدراسیون فوتبال نروژ، تایید کرده است این موضوع را پیگیری خواهد کرد؛ اقدامی که در ادامه حمایت این فدراسیون از شکایت اخلاقی دسامبر گذشته درباره اهدای جایزه صلح فیفا به ترامپ انجام میشود.
اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز در بیانیهای لغو محرومیت بالوگون را «غیرقابل درک» خواند و اعلام کرد این تصمیم «از یک خط قرمز عبور کرده است».
گازتا دلو اسپورت گزارش داده که پس از کنار گذاشته شدن آندرهآ پیرلو، پائولو مالدینی و لئوناردو حاضر نیستند هیچ گزینه دیگری را برای هدایت تیم ملی ایتالیا بپذیرند. در نتیجه، احتمال استعفای هر دو، یعنی مدیر فنی و مشاور فدراسیون، افزایش یافته است.
این درحالی است که اتزیو ماریا سیمونلی، رییس سری آ، پس از پایان نشست با جووانی مالاگو، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، و ارکان فدراسیون، گفت: «از طریق تلویزیون از استعفای پائولو مالدینی و لئوناردو مطلع شدیم.»
روز گذشته، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا پس از بررسی قرارداد پیرلو با شرکت روسی فونبت تصمیم گرفت او سرمربی بعدی تیم ملی نباشد، همین تصمیم باعث اختلاف در فدراسیون فوتبال ایتالیا شده است.
جانکارلو آبته، رییس لیگ ملی فوتبال آماتور ایتالیا، امروز پس از پایان نشست با مدیران فدراسیون فوتبال ایتالیا، گفت: «از ماجرای ارتباط آندرهآ پیرلو با روسیه اطلاعی نداشتیم.»
به نوشته گازتا دلو اسپورت، انتخاب پیرلو برای هدایت تیم ملی تصمیم مالدینی بود. او تنها کارلو آنچلوتی و پپ گواردیولا را بالاتر از پیرلو میدانست و در مقابل، گزینههایی باتجربهتر مانند آنتونیو کونته و روبرتو مانچینی را کنار گذاشته بود.
این روزنامه مینویسد: «مالاگو قصد دارد از مالدینی بخواهد همان اعتمادی را که از رییس فدراسیون دریافت کرده بود، متقابلا نشان دهد و بپذیرد که برخی تصمیمها، به دلیل ملاحظات نهادی و مصالح عمومی، در نهایت بر عهده رییس فدراسیون است. این کار آسان نخواهد بود. هر دو، به ویژه مالدینی، پیشتر روشن کردهاند که بدون حضور پیرلو به عنوان سرمربی، به احتمال زیاد در سمت مدیر فنی باقی نخواهند ماند.»
از سوی دیگر، این روزنامه ایتالیایی خبر داده که تیاگو موتا، سرمربی پیشین یوونتوس، جدیدترین گزینه پائولو مالدینی و لئوناردو برای نیمکت تیم ملی ایتالیا است: «هدف این است که از استعفای پائولو مالدینی و لئوناردو جلوگیری شود. مالدینی و لئوناردو بر انتخاب گزینهای جوان، مدرن و آیندهنگر تاکید دارند. این مشخصات میتواند با تیاگو موتا مطابقت داشته باشد؛ مربیای که توانایی کار با بازیکنان جوان را دارد، با فضای کوورچیانو آشنا است و مهمتر از همه، میتواند نظر همه طرفها را جلب کند.»
مالدینی و لئوناردو امروز با جووانی مالاگو گفتوگو کردند و درباره کنار گذاشتن آندرهآ پیرلو توضیح خواستند. آنها همچنین احتمال کنارهگیری از سمتهای خود را مطرح کردند.
با این حال، پس از یک روز گفتوگوهای فشرده تلفنی، هنوز تصمیم نهایی آنها به طور رسمی اعلام نشده است.
به نظر میرسد طرفها همچنان در تلاش هستند تا اختلافها را برطرف کنند و از آنچه آندرهآ آبودی، وزیر ورزش ایتالیا آن را «آبروریزی» توصیف کرده است، جلوگیری کنند؛ اتفاقی که در شرایط کنونی به سود هیچیک از طرفها نخواهد بود.
باشگاه رئال مادرید بهطور ناگهانی وارد رقابت برای جذب یان دیومانده، ستاره ۱۹ ساله ساحلعاجی، شده و اکنون بخت نخست امضای قرارداد با این بازیکن لایپزیگ است. ارزش این انتقال احتمالا از مرز ۱۰۰ میلیون یورو عبور خواهد کرد.
رقمی شگفتانگیز برای بازیکنی که تنها یک سال پیش با مبلغ ۲۰ میلیون یورو از لگانس به آلمان رفت. به نظر میرسد رئال با پذیرش این مبلغ، رقبای سرسختی چون پاریسنژرمن و لیورپول را کنار زده است.
با این حال، خرید احتمالی این پدیده جوان واکنشها و گمانهزنیهای زیادی را در اسپانیا به همراه داشته و این سوال مطرح است که چرا رئال مادرید حاضر شده بیش از ۱۰۰ میلیون یورو برای جذب این بازیکن هزینه کند.
توماس رونسرو، خبرنگار روزنامه «آس»، درباره این پدیده ۱۹ ساله گفت: «در جام جهانی او بازیکن بسیار جذابی بود. او ۱۹ سال دارد و از پتانسیل فوقالعادهای برخوردار است. او میتواند به وینیسیوس جدیدی تبدیل شود. این نشان میدهد که رئال مادرید از جذب مایکل اولیسه منصرف شده و دیومانده طرح دوم آنهاست.»
رونسرو همچنین معتقد است حضور دیومانده میتواند به معنای پایان کار وینیسیوس جونیور در مادرید باشد. او گفت: «من طرفدار سرسخت این بازیکن برزیلی هستم. امیدوارم حتی اگر دیومانده بیاید، وینیسیوس بماند، اما سادهلوح نیستم؛ فکر میکنم آمدن دیومانده میتواند به معنای جدایی وینیسیوس باشد.»
از سوی دیگر، خولیو مالدونادو، دیگر کارشناس مطرح اسپانیایی، به انعطافپذیری تاکتیکی این بازیکن اشاره کرد و گفت: «او بازیکنی است که بهخوبی با سمت راست هماهنگ میشود، اما میتواند در سمت چپ هم بازی کند. حضور او در هر دو جناح یک مزیت بزرگ است. این بازیکن برخلاف وینیسیوس یک بال چپ خالص نیست. وینیسیوس وقتی در سمت راست بازی میکند کارایی کمتری دارد، اما در مورد دیومانده اینطور نیست؛ او تقریبا در هر دو سمت به یک اندازه خوب عمل میکند.»
خود دیومانده که در لایپزیگ آمار ۱۳ گل و ۹ پاس گل را ثبت کرده، پیشتر در گفتوگو با مجله «سو فوت» درباره پست مورد علاقهاش گفته بود: «در تیم ملی، سرمربی من را در پست دلخواهم و در سمت چپ قرار میدهد. این همان چیزی است که دوست دارم. اما اینجا [در لایپزیگ] دائما مرا در سمت راست میگذارند. دوست ندارم، اما بازی میکنم.»
حال باید دید با توجه به مصدومیت رودریگو و تغییرات خط حمله، آیا دیومانده در صورت پیوستن به رئال مادرید جانشین وینیسیوس خواهد شد یا به عنوان بال راست در ترکیب کهکشانیها به میدان خواهد رفت.
باشگاه کومو در سری آ ایتالیا، در برنامه جدیدی در آکادمی فوتبال خود ضربه سر در تمرینها و مسابقات را در رده زیر ۱۰ سال، به طور کامل ممنوع کرد. همچنین، اوت به جای پرتاب با دست، با پاس زمینی انجام میشود و ضربات کرنر نیز با پرتابی که روی زمین ادامه پیدا میکند، جایگزین خواهد شد.
این باشگاه ایتالیایی گفته این رویکرد با هدف «کاهش ضربههای قابل پیشگیری به سر، حمایت از سلامت بازیکنان و تشویق به رشد فنی بهتر در بلندمدت» طراحی شده است.
به نوشته اتلتیک، این اقدام در ادامه دستورالعملهای گستردهتر نهادهای ادارهکننده فوتبال انجام میشود که در سالهای اخیر در پی کاهش دفعات ضربه سر کودکان به توپ بودهاند.
در رده زیر ۱۱ سال، این باشگاه اعلام کرد آموزش تکنیک ضربه سر ممکن است در اواخر فصل آغاز شود، اما تنها با استفاده از توپ لاستیکی سبک.
کومو اعلام کرد بازیکنان زیر ۱۲ سال ماهی یک بار، باز هم با توپ لاستیکی سبک، آموزش ضربه سر خواهند دید و در هر جلسه حداکثر پنج ضربه سر مجاز خواهند بود. همچنین تیم به بازی مبتنی بر حفظ مالکیت توپ تشویق میشود، هرچند مسابقات همچنان بر اساس قوانین معمول فدراسیون فوتبال ایتالیا (FIGC) برگزار خواهد شد.
در رده زیر ۱۳ سال، باشگاه اعلام کرد تمرین ضربه سر همچنان «با دقت محدود» خواهد بود؛ هفتهای یک بار و با حداکثر پنج ضربه سر در هر جلسه. همچنین پرتابهای اوت با دست انجام میشود، اما توپ باید پایینتر از سطح سر هدایت شود.
این باشگاه که تیم بزرگسالان مردان آن فصل آینده برای نخستین بار در لیگ قهرمانان اروپا حضور خواهد داشت، دستورالعملهای عمومی دیگری نیز برای تمام ردههای سنی آکادمی خود صادر کرده است.
بر اساس این دستورالعملها، مربیان «قرار گرفتن بازیکنان در معرض ضربههای تکراری و غیرضروری با سر را کاهش خواهند داد» و از استفاده از توپهایی که بیش از حد باد شدهاند نیز خودداری خواهد شد. همچنین این دستورالعملها در طول فصل بازبینی خواهند شد.
رافائل واران، مدافع پیشین منچستریونایتد و رئال مادرید و عضو هیات آموزشی باشگاه کومو، گفت: «این برنامه در پایینترین ردههای سنی، زمانی که مغز هنوز در حال رشد است، تماسهای غیرضروری را کاهش میدهد و سپس مهارت ضربه سر را به شکلی تدریجی، کنترلشده و صحیح آموزش میدهد.»
واران که در دوران بازی خود در پست مدافع میانی در تیم ملی فرانسه هم بازی کرده است، پیشتر نیز درباره پیامدهای ضربه مغزی در مسابقات و اینکه بدنش بر اثر ضربههای سر «آسیب دیده است» صریحا صحبت کرده بود.
او در سال ۲۰۲۴ نیز گفت که نبود آگاهی کافی درباره آسیبهای سر به خودش و دیگر فوتبالیستها آسیب رسانده و خواستار محدود شدن تمرینهای ضربه سر شده بود.
اوسیان رابرتس، مدیر توسعه باشگاه کومو، گفت محدود کردن قرار گرفتن کودکان در معرض ضربه سر به آنها اجازه میدهد بیشتر بر جنبههای فنی بازی تمرکز کنند و تکنیک ضربه سر را «با دقت و اعتماد به نفس» بیاموزند.
ممنوعیت در فوتبال انگلستان
اما در بریتانیا، در بهار سال ۲۰۲۴، اتحادیه فوتبال انگلستان (FA) برنامهای را برای حذف تدریجی ضربه سر از مسابقات کودکان زیر ۱۲ سال طی یک دوره سهساله اعلام کرد.
این تصمیم پس از موفقیت یک دوره آزمایشی دوساله از سوی هیات بینالمللی فوتبال (IFAB)، قانونگذار فوتبال، گرفته شد. در این طرح، اقداماتی مانند اعلام ضربه آزاد غیرمستقیم در صورتی که بازیکنی عمدا با سر به توپ ضربه بزند، برای جلوگیری از ضربه سر کودکان اجرا شد. این قوانین از رقابتهای لیگ تا مسابقات محلی و مدارس اعمال شدند.
اتحادیه فوتبال انگلیس نخستین فدراسیون ملی بود که پس از دوره آزمایشی IFAB این مقررات را اجرا کرد. این نهاد همچنین برای ردههای سنی مختلف دستورالعملهایی ارائه کرده که بازیکنان را تا پیش از رده زیر ۱۸ سال از تمرین ضربه سر در شرایط رقابتی بازمیدارد.
مشکلات ناشی از ضربه به سر تنها به فوتبال محدود نمیشود. بیش از هزار و ۱۰۰ بازیکن سابق حرفهای و آماتور راگبی از نهادهای ادارهکننده این ورزش شکایت کردهاند و مدعی هستند که در نتیجه ضربههای مکرر مغزی و نیمهمغزی به بیماریهای شدید عصبی، افسردگی و اضطراب مبتلا شدهاند.
وکلای این بازیکنان میگویند نهادهای مسئول به وظیفه مراقبتی خود عمل نکردهاند، اما فدراسیون جهانی راگبی در دفاع از خود استدلال کرده که چنین وظیفهای نداشته و آسیبدیدگی بخشی «ذاتی» از این ورزش است. تمامی این سازمانها با جدیت از خود در برابر این دعاوی دفاع میکنند.
ممنوعیت ضربه سر در آمریکا
طرح پیشگیری از ضربه مغزی فدراسیون فوتبال آمریکا که در سال ۲۰۱۵ معرفی شد، ضربه سر را برای کودکان ۱۰ ساله و کمتر در تمرینها و مسابقات ممنوع کرده است. همچنین تمرین ضربه سر برای بازیکنان ۱۱ تا ۱۳ ساله نیز محدود شده است.
اجرای این مقررات به یک پرونده حقوقی پایان داد که در تابستان ۲۰۱۴ آغاز شده بود؛ زمانی که گروهی از والدین و بازیکنان با طرح دعوای جمعی در دادگاه منطقهای آمریکا در کالیفرنیا، فیفا، فدراسیون فوتبال آمریکا و سازمان فوتبال جوانان آمریکا را به سهلانگاری در رسیدگی و نظارت بر آسیبهای سر متهم کردند.
هدف این شکایت تغییر قوانین بود، نه دریافت غرامت مالی، و هم قوانین بازی و هم چندین سازمان آمریکایی را هدف قرار داده بود.
بر اساس متن اولیه این دادخواست، نزدیک به ۵۰ هزار فوتبالیست دبیرستانی در سال ۲۰۱۰ دچار ضربه مغزی شدند؛ رقمی که از مجموع موارد ثبتشده در ورزشهای بیسبال، بسکتبال، سافتبال و کشتی بیشتر بود.
سایر ورزشهای آمریکا نیز با این مشکل روبهرو هستند. در فوتبال آمریکایی پایه، میزان برخوردهای کامل در تمرینها محدود شده است. مطالعه «ضربههای سر» مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای آمریکا (CDC) نشان داد برنامههایی که تعداد جلسات تمرین همراه با برخورد را کاهش دادند، با افت ۴۲ درصدی ضربههای واردشده به سر مواجه شدند.
لیگ فوتبال آمریکایی (NFL) نیز برای کاهش میزان ضربه مغزی اقداماتی انجام داده است؛ از جمله غیرقانونی اعلام کردن ضربه به سر، استفاده از کلاههای ویژه برای برخی پستها و اجازه استفاده از «گاردین کپ»؛ پوشش نرم و محافظی که روی کلاه ایمنی قرار میگیرد.
ضربه سر مکرر چه تاثیری دارد؟
مطالعهای که در سال ۲۰۲۳ به سرپرستی دانشگاه ناتینگهام و به سفارش اتحادیه فوتبال انگلیس و اتحادیه فوتبالیستهای حرفهای (PFA) انجام شد، نشان داد شیوع زوال عقل تشخیصدادهشده پزشکی و دیگر بیماریهای تحلیلبرنده عصبی در میان فوتبالیستهای حرفهای بازنشسته، سه برابر بیشتر از جمعیت عادی است.
در ماه ژوییه، یک جلسه رسیدگی قضایی اعلام کرد نوبی استایلز، قهرمان جام جهانی انگلیس، در طول دوران حرفهای خود دستکم ۱۳۶ هزار بار با سر به توپ ضربه زده و در نتیجه به بیماری پیشرونده مغزی مبتلا شده است. استایلز در سال ۲۰۲۰، در ۷۸ سالگی، پس از چند سال ابتلا به زوال عقل پیشرفته و نوعی آسیب مغزی به نام انسفالوپاتی مزمن ناشی از ضربه (CTE) درگذشت.
انسفالوپاتی نوعی غیرقابل درمان از زوال عقل است که میتواند باعث تغییرات شدید در خلقوخو، رفتار و تواناییهای شناختی شود.
در سال ۲۰۰۲، جف استل، بازیکن پیشین وست بروم، درگذشت و پزشکی قانونی بعدا علت مرگ او را آسیب ناشی از کار اعلام کرد. مرگ آلن جارویس، ملیپوش پیشین ولز، در دسامبر ۲۰۱۹ نیز به عنوان بیماری ناشی از شغل ثبت شد.
پنج نفر از بازیکنان ترکیب اصلی تیم ملی انگلیس در فینال جام جهانی ۱۹۶۶ بعدها به زوال عقل مبتلا شدند.
در ماه آوریل، پژوهشی از دانشگاه لافبورو که با تامین مالی اتحادیه فوتبال انگلیس و به صورت مستقل انجام شد، «امواج فشاری متمایز» در بخش جلویی مغز هنگام برخورد سر با توپ را شناسایی کرد. پژوهشگران گفتند این پدیده «پیش از این گزارش نشده بود» و میتواند تا حدی سازوکار و پیامدهای احتمالی عصبی ناشی از ضربه سر را توضیح دهد.
دکتر ایوان فیلیپس، پژوهشگر اصلی این مطالعه و فارغالتحصیل مقطع دکتری دانشگاه لافبورو، گفت این موج فشاری «شکل بسیار متمایزی از انتقال انرژی» است که پیشتر نیز به عنوان عامل آسیب مغزی در شرایطی مانند موج انفجارهای خفیف نظامی به خوبی شناخته شده است.