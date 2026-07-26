اینفانتینو، که عضو کمیته بین‌المللی المپیک نیز هست، هرگونه دخالت در این تصمیم را رد کرده است. کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد این شکایت خارج از حوزه اختیارات آن است.

این تصمیم در پی شکایتی از سوی سازمان غیرانتفاعی فیراسکوئر اتخاذ شد. این سازمان مدعی است اینفانتینو با رعایت نکردن اصل بی‌طرفی سیاسی، از جمله «از طریق اظهارنظرها یا دیگر ابراز حمایت‌های آشکار از رییس‌جمهوری آمریکا»، منشور کمیته بین‌المللی المپیک را نقض کرده است.

فیراسکوئر یک سازمان غیرانتفاعی و مدافع حقوق بشر است که فعالیت اصلی آن بر حقوق مهاجرت نیروی کار، مقابله با سرکوب سیاسی و مسائل مرتبط با ورزش متمرکز است.

این سازمان از جمله اهداف خود را ترویج «حکمرانی بهتر و دموکراتیک‌تر برای جلوگیری از نقش‌آفرینی نهادهای ورزشی در ایجاد آسیب و رنج» اعلام کرده است.

فیراسکوئر استدلال کرده است اگر اینفانتینو پس از درخواست دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تصمیم برای لغو محرومیت بالوگان دخالت کرده باشد، این اقدام نقض اصل بی‌طرفی و خدشه به سلامت رقابت‌های ورزشی محسوب می‌شود.

به نوشته رویترز، اینفانتینو هنگام ادای سوگند به عنوان عضو کمیته بین‌المللی المپیک در لوزان در سال ۲۰۲۰، گفته بود: «همیشه مستقل از منافع تجاری و سیاسی و همچنین هرگونه ملاحظات نژادی یا مذهبی عمل خواهم کرد.»

در بخش دوم منشور المپیک نیز آمده است: «اعضای کمیته بین‌المللی المپیک نباید از دولت‌ها، سازمان‌ها یا دیگر طرف‌ها، هیچ ماموریت یا دستورالعملی را که آزادی عمل یا رای آنها را تحت تاثیر قرار دهد، بپذیرند.»

کمیته بین‌المللی المپیک روز جمعه اعلام کرد شکایت علیه رییس ۵۶ ساله فیفا «به‌طور کامل بررسی شده است»، اما در حوزه صلاحیت کمیسیون اخلاق این نهاد قرار نمی‌گیرد.

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این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شکایت فعلی درباره رییس فیفا صرفا به تصمیم‌های فدراسیون بین‌المللی فوتبال درباره حکمرانی، مدیریت، روابط با دولت‌ها و اجرای قوانین این رشته ورزشی مربوط می‌شود که هر دو خارج از دامنه اجرای آیین‌نامه اخلاقی کمیته بین‌المللی المپیک هستند.»

تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک یک روز پس از آن اعلام شد که فدراسیون فوتبال نروژ (NFF) از قصد خود برای ثبت شکایت رسمی نزد فیفا درباره نقش ترامپ در تعلیق محرومیت بالوگان خبر داد.

لیزه کلاونس، رییس فدراسیون فوتبال نروژ، در گفت‌وگو با روزنامه تایمز لندن گفت: «این پرونده آن‌قدر جدی و نگران‌کننده بود که امیدوارم باعث شود افراد بیشتری بدون ترس چنین پرونده‌هایی را مطرح کنند.»

او افزود: «این موضوع را در نشست هیات مدیره مطرح خواهم کرد و با اعضای هیات مدیره درباره آن گفت‌وگو می‌کنیم و سپس شکایت را ثبت خواهیم کرد.»

کلاونس گفت به‌طور گسترده پذیرفته شده است که این تصمیم تحت تاثیر «عوامل خارجی» و بدون طی شدن روند قانونی اتخاذ شده و دور زدن مقررات، اصول بنیادین فوتبال را به خطر انداخته است.

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پرونده بالوگان چگونه شکل گرفت؟

فولارین بالوگان در دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی برابر بوسنی و هرزگوین، به دلیل خطا روی تاریک موحارموویچ، با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. بر اساس ماده ۱۰.۵ مقررات جام جهانی فیفا، این کارت قرمز به‌طور خودکار یک جلسه محرومیت به همراه داشت.

با این حال، پس از آنکه کمیته انضباطی فیفا اجرای این محرومیت را به حالت تعلیق درآورد، بالوگان مجوز حضور در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل بلژیک را به دست آورد.

دونالد ترامپ بعدا اعلام کرد که با جیانی اینفانتینو تماس گرفته و خواستار بازنگری در این پرونده شده است.

ترامپ پس از لغو محرومیت گفت: «تنها کاری که انجام دادم این بود که درخواست بازبینی کردم، چون فکر نمی‌کردم آن صحنه خطا باشد. من در این جور مسائل مهارت دارم. فکر می‌کنم آنها تصمیم فوق‌العاده‌ای گرفتند. به نظر من تصمیم داور افتضاح بود.»

بالوگان ۲۵ ساله در دیدار برابر بلژیک از ابتدا در ترکیب آمریکا قرار گرفت، اما تیمش با شکست ۴ بر یک از رقابت‌ها حذف شد.

اینفانتینو هرگونه دخالت در روند تصمیم‌گیری را رد کرده و گفته است نهادهای قضایی فیفا به‌طور مستقل عمل می‌کنند.

در بیانیه‌ای که به نمایندگی از او در وب‌سایت فیفا منتشر شد، آمده است: «این نهادها به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند، آیین‌نامه انضباطی فیفا را اجرا می‌کنند و بر اساس مقررات و واقعیت‌های هر پرونده تصمیم می‌گیرند. استقلال آنها برای اعتبار و سلامت فوتبال ضروری است و باید همواره محترم شمرده شود.»

اینفانتینو همچنین تایید کرد که درباره این پرونده با ترامپ تلفنی گفت‌وگو کرده، اما به او یادآور شده است که کمیته‌های قضایی فیفا مستقل هستند. او تاکید کرد همان‌گونه که با دیگر روسای کشورها درباره موضوعات مختلف گفت‌وگو می‌کند، به‌طور منظم نیز با ترامپ در تماس است.

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افزایش بررسی‌ها درباره روابط اینفانتینو و ترامپ

فیراسکوئر مدعی است اینفانتینو دست‌کم در پنج مورد به‌طور علنی از ترامپ حمایت کرده است.

نخستین مورد به ویدیویی مربوط می‌شود که اینفانتینو پس از حضور در مراسم مرتبط با آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

به گفته فیراسکوئر، اینفانتینو در پایان این ویدیو گفت: «با هم نه تنها آمریکا، بلکه سراسر جهان را دوباره عظمت خواهیم بخشید.»

فیراسکوئر استدلال می‌کند اینفانتینو با استفاده از ادبیاتی مشابه شعار انتخاباتی ترامپ، یعنی «دوباره آمریکا را عظیم کنیم»، اصل بی‌طرفی سیاسی را نقض کرده است.

در این شکایت همچنین به حمایت علنی اینفانتینو از نامزدی ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل در اکتبر ۲۰۲۵ و اظهارات او در «فروم تجاری آمریکا» در ماه بعد اشاره شده است؛ جایی که ترامپ را «دوستی بسیار نزدیک» توصیف کرد و گفت مردم باید از اقدامات او حمایت کنند.

اینفانتینو روز ۹ اکتبر، یک روز پیش از اعلام برنده جایزه صلح نوبل، که در نهایت ماریا کورینا ماچادو، سیاستمدار ونزوئلایی، بود، با اشاره به نقش ترامپ در آتش‌بس اسرائیل و غزه، در اینستاگرام نوشت: «دونالد ترامپ قطعا شایسته دریافت جایزه صلح نوبل به دلیل اقدامات قاطعانه‌اش است.»

به گفته فیراسکوئر، این اقدام «حمایت شخصی آشکار از نقش ترامپ در یک موضوع سیاسی مناقشه‌برانگیز» محسوب می‌شود.

اینفانتینو در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در دسامبر، در مرکز کندی شهر واشینگتن، نخستین جایزه صلح فیفا را به ترامپ اهدا کرد و به او گفت: «آقای رییس‌جمهوری، همیشه می‌توانید روی حمایت من حساب کنید.»

فیراسکوئر در شکایت خود نوشته است: «این اظهارات، حمایت شخصی آشکار از سیاست خارجی رییس‌جمهوری آمریکا در کشورهای مختلف و درگیری‌های مسلحانه جاری است. چنین اظهاراتی وظیفه بی‌طرفی مندرج در ماده ۱۵ آیین‌نامه اخلاقی فیفا را نقض می‌کند.»

اینفانتینو در هیات صلح ترامپ

این سازمان همچنین درباره حضور اینفانتینو در نخستین نشست «هیات صلح» ترامپ در فوریه شکایت کرده بود. رییس فیفا در آن مراسم کلاه قرمز رنگی با عبارت «۴۵-۴۷» بر سر داشت که به دو دوره غیرمتوالی ریاست‌جمهوری ترامپ اشاره می‌کرد.

با این حال، کمیته بین‌المللی المپیک بعدا اعلام کرد اینفانتینو در آن پرونده مقررات مربوط به بی‌طرفی سیاسی را نقض نکرده است.

فیراسکوئر همچنین از کمیته بین‌المللی المپیک خواسته است تبلیغ منطقه ویژه هواداران جام جهانی از سوی اینفانتینو را بررسی کند؛ منطقه‌ای که گفته می‌شود اطلاعات هواداران در آن توسط شرکتی مرتبط با ترامپ جمع‌آوری شده است.

این سازمان پیش‌تر نیز در دسامبر ۲۰۲۵ شکایتی را به کمیته اخلاق فیفا ارائه کرده بود. آن شکایت از سوی فدراسیون فوتبال نروژ و شماری از اعضای پارلمان اروپا حمایت شده است.

اوایل همین ماه، ۷۲ عضو پارلمان اروپا در نامه‌ای به روسای ۲۷ فدراسیون فوتبال کشورهای عضو اتحادیه اروپا، خواستار تحقیق درباره روند تصمیم‌گیری در پرونده بالوگان شدند.

این اقدام در ادامه نامه ۵۰ عضو پارلمان اروپا به فیفا در ۲۹ ژوئن انجام شد؛ نامه‌ای که در آن از فیفا خواسته شده بود به شکایت اخلاقی درباره اهدای نخستین جایزه صلح فیفا به دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ رسیدگی کند و همچنین به ادعای «نقض مکرر» اصل بی‌طرفی سیاسی از سوی جیانی اینفانتینو پاسخ دهد.