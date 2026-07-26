بر اساس گزارش شبکه برزیلی گلوبو، فیورنزو سانتینی، تاریخ‌پژوه ایتالیایی، پس از سه سال تحقیق (۲۰۱۹-۲۰۲۲) مستنداتی بدست آورد که نشان می‌دهد یکی از نیاکان مادری مسی در شهر ریبیراو پرتو، در ایالت سائو پائولوی برزیل، در آغاز قرن بیستم متولد شده است.

این خانواده حدود سال ۱۹۰۵ به شهر روساریو در آرژانتین مهاجرت کردند؛ موضوعی که از نظر حقوقی می‌توانست زمینه دریافت تابعیت برزیل و در نتیجه امکان بازی برای تیم ملی این کشور را برای مسی فراهم کند.

علاوه بر برزیل، مسی از طریق ریشه‌های خانوادگی خود واجد شرایط بازی برای تیم ملی ایتالیا نیز بود. همچنین به دلیل اقامت و رشد فوتبالی در اسپانیا از ۱۳ سالگی، امکان بازی برای تیم ملی این کشور را هم داشت.

فدراسیون فوتبال اسپانیا تلاش زیادی کرد تا مسی پیراهن تیم ملی این کشور را بر تن کند، اما او در نهایت تصمیم گرفت برای آرژانتین بازی کند.

ویسنته دل بوسکه، سرمربی پیشین تیم ملی اسپانیا، گفت: «فدراسیون همه تلاش خود را کرد تا مسی برای اسپانیا بازی کند. اما لیونل نپذیرفت، چون کشورش را دوست دارد. حضور او بهترین اتفاق برای ما بود. مسی، مسی است؛ فقط یک نفر مانند او وجود دارد. هدایت او یک رویا بود.»

آغاز در ایتالیا، توقفی در برزیل

بر اساس این پژوهش، آنجلو مسی، پدربزرگ پدریِ پدربزرگ لیونل مسی، در سال ۱۸۹۳ همراه همسرش شهر رکاناتی ایتالیا را به مقصد روساریو در آرژانتین ترک کرد.

در شاخه مادری خانواده، پژوهش به رانیری کوکیتینی، پدربزرگ مادریِ مادربزرگ مسی، می‌رسد. او که اهل منطقه سن سورینو مارکه ایتالیا بود، همراه همسرش، روزا ریکتسا، با کشتی «واشینگتن» به برزیل مهاجرت کرد و ۲۰ سپتامبر ۱۸۹۹ وارد بندر سانتوس شد.

اسناد تاریخی نشان می‌دهد در زمان ورود این خانواده به برزیل، به دلیل دشواری ثبت نام‌های خارجی، هم نام و هم نام خانوادگی آنها تغییر کرد. به این ترتیب، «رانیری» به «رامیرو کونچتینی» تغییر یافت؛ تغییری که در آن دوران میان مهاجران رایج بود.

این خانواده در ایالت سائو پائولو ساکن شدند و رانیری در مزرعه‌ای در منطقه رینکائو مشغول به کار شد. آنها بعدا به شهر ریبیراو پرتو نقل مکان کردند و دو فرزندشان، از جمله آردیریگو، در همین شهر متولد شدند. آردیریگو در سال ۱۹۰۴ به دنیا آمد.

مهاجرت از برزیل به آرژانتین

حدود یک سال پس از تولد آردیریگو، خانواده برزیل را ترک کردند و در اطراف شهر روساریو در آرژانتین ساکن شدند.

پس از آن، آنتونیو کوکیتینی، پدربزرگ مادری لیونل مسی، متولد شد. سپس سلیا ماریا کوکیتینی، مادر مسی، به دنیا آمد و سرانجام لیونل آندرس مسی کوکیتینی در ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷ متولد شد.

فیورنزو سانتینی گفت تحقیقات او بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ انجام شد؛ زمانی که متوجه شد هیچ سابقه‌ای از نام خانوادگی «کوکیتینی» در ایتالیا وجود ندارد.

او با بررسی اسناد تاریخی و گفت‌وگو با بستگان مادر مسی دریافت تغییر نام و نام خانوادگی این خانواده در دوران اقامت آنها در برزیل رخ داده است.

سانتینی افزود یافته‌های این پژوهش در سال ۲۰۲۲ به اعطای عنوان «شهروند افتخاری» شهر سن سورینو مارکه ایتالیا به لیونل مسی کمک کرد؛ عنوانی که به پاس ریشه‌های خانوادگی او اعطا شد.

چه اثری از خانواده مسی در برزیل باقی ماند؟

این پژوهش هیچ مدرکی نیافت که نشان دهد پس از مهاجرت خانواده به آرژانتین در سال ۱۹۰۵، بستگان دیگری از مسی در شهر ریبیراو پرتو باقی مانده باشند.

با این حال، یک پیوند نمادین همچنان میان مسی و این شهر وجود دارد. یکی از خیابان‌های شهر به نام «مارتینیکو پرادو»، مالک مزرعه‌ای که نیاکان مسی هنگام اقامت در سائو پائولو در آن زندگی می‌کردند، نام‌گذاری شده است.

آینده ملی مسی

بازیکنان تیم ملی آرژانتین پس از جام جهانی ۲۰۲۶ و ناکامی در قهرمانی و باخت به اسپانیا در فینال، اکنون در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند و سپس برای آغاز تمرینات پیش‌فصل به باشگاه‌های خود بازخواهند گشت.

انتظار می‌رود آرژانتین در وقفه‌های ملی ماه‌های سپتامبر و اکتبر بار دیگر به میدان برود، هرچند هنوز برنامه رسمی مسابقات این تیم اعلام نشده است.

مسی که به زودی باید در اینترمیامی دوباره به مسابقات باشگاهی برگردد ، هنوز درباره ادامه حضور در تیم ملی تصمیمی نگرفته است. هرچند که پیش از جام جهانی گفته شد او در پایان این تورنمنت، از تیم ملی خداحافظی می‌کند.