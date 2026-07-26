در حالی که نوریس با اختلافی مطمئن به سوی پیروزی حرکت می‌کرد، در دورهای پایانی رقابت، نبردی نفس‌گیر برای کسب جایگاه‌های دوم و سوم میان مکس فرستاپن، راننده ردبول، و کیمی آنتونلی، راننده مرسدس، جریان داشت.

فرستاپن سرانجام توانست جایگاه دوم را حفظ کند و آنتونلی سوم شد. این نتیجه باعث شد آنتونلی اختلاف خود را در صدر جدول قهرمانی جهان به ۵۰ امتیاز نسبت به لوییس همیلتون و ۵۹ امتیاز نسبت به هم‌تیمی‌اش، جورج راسل، افزایش دهد. راسل پس از شروعی ناموفق، مسابقه را در رده هفتم به پایان رساند.

همیلتون با خودروی فراری چهارم از خط پایان گذشت، اما به دلیل تخلف از محدودیت سرعت در مسیر پیت، پنج ثانیه جریمه شد و به رده پنجم، پشت سر شارل لکلر، هم‌تیمی خود، سقوط کرد.

اسکار پیاستری، هم‌تیمی نوریس، در بیشتر نیمه نخست مسابقه پیشتاز بود، اما زمانی که در جایگاه دوم قرار داشت، به دلیل خرابی گیربکس از مسابقه کنار رفت.

نوریس پس از مسابقه گفت: «خوشحالم که دوباره به جایگاه اول برگشتم. سرعت من امروز احتمالا یکی از بهترین عملکردهای دوران حرفه‌ای‌ام بود. خودرو فوق‌العاده بود و اعتماد به نفس کامل داشتم.»

گرندپری مجارستان دور یازدهم فصل ۲۰۲۶ فرمول یک بود. پس از آن نیز مسابقات وارد تعطیلات تابستانی چهار هفته‌ای می‌شوند و گرندپری هلند به عنوان دور دوازدهم فصل، از ۳۰ مرداد تا اول شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.