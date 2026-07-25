با وجود پنجره بسته نقل و انتقالاتی؛ محمد خلیفه، دروازهبان آلومینیوم به استقلال پیوست
باشگاه استقلال تهران خبر داد که با محمد خلیفه، دروازهبان فصل گذشته آلومینیوم اراک، قراراداد بسته است. این درحالی است که پنجره نقل و انتقالاتی استقلال فعلا تا ابتدای سال ۲۰۲۷ بسته است. ضمن اینکه استقلال پروندههای جدیدی به دلیل اخراج ساپینتو و برخی بازیکنان خارجی خود دارد.
این دروازهبان ۲۱ ساله در ۵۶ بازی برای آلومینیوم ۵۴ گل خورده و ۱۹ کلینشیت ثبت کرده است.
استقلال پیش از این بهرام گودرزی، مدافع چپ آلومینیوم را هم با قراردادی ۵ ساله به خدمت گرفته بود.
بر اساس نتایج یک تحقیق تاریخی سهساله درباره ریشههای خانوادگی مادری لیونل مسی، او این امکان را داشت که به جای تیم ملی فوتبال آرژانتین برای برزیل بازی کند. به نوشته سایت گل، فوقستاره اینترمیامی در دوران حرفهای خود همچنین شرایط بازی برای تیمهای ملی ایتالیا و اسپانیا را هم داشت.
بر اساس گزارش شبکه برزیلی گلوبو، فیورنزو سانتینی، تاریخپژوه ایتالیایی، پس از سه سال تحقیق (۲۰۱۹-۲۰۲۲) مستنداتی بدست آورد که نشان میدهد یکی از نیاکان مادری مسی در شهر ریبیراو پرتو، در ایالت سائو پائولوی برزیل، در آغاز قرن بیستم متولد شده است.
این خانواده حدود سال ۱۹۰۵ به شهر روساریو در آرژانتین مهاجرت کردند؛ موضوعی که از نظر حقوقی میتوانست زمینه دریافت تابعیت برزیل و در نتیجه امکان بازی برای تیم ملی این کشور را برای مسی فراهم کند.
علاوه بر برزیل، مسی از طریق ریشههای خانوادگی خود واجد شرایط بازی برای تیم ملی ایتالیا نیز بود. همچنین به دلیل اقامت و رشد فوتبالی در اسپانیا از ۱۳ سالگی، امکان بازی برای تیم ملی این کشور را هم داشت.
فدراسیون فوتبال اسپانیا تلاش زیادی کرد تا مسی پیراهن تیم ملی این کشور را بر تن کند، اما او در نهایت تصمیم گرفت برای آرژانتین بازی کند.
ویسنته دل بوسکه، سرمربی پیشین تیم ملی اسپانیا، گفت: «فدراسیون همه تلاش خود را کرد تا مسی برای اسپانیا بازی کند. اما لیونل نپذیرفت، چون کشورش را دوست دارد. حضور او بهترین اتفاق برای ما بود. مسی، مسی است؛ فقط یک نفر مانند او وجود دارد. هدایت او یک رویا بود.»
آغاز در ایتالیا، توقفی در برزیل
بر اساس این پژوهش، آنجلو مسی، پدربزرگ پدریِ پدربزرگ لیونل مسی، در سال ۱۸۹۳ همراه همسرش شهر رکاناتی ایتالیا را به مقصد روساریو در آرژانتین ترک کرد.
در شاخه مادری خانواده، پژوهش به رانیری کوکیتینی، پدربزرگ مادریِ مادربزرگ مسی، میرسد. او که اهل منطقه سن سورینو مارکه ایتالیا بود، همراه همسرش، روزا ریکتسا، با کشتی «واشینگتن» به برزیل مهاجرت کرد و ۲۰ سپتامبر ۱۸۹۹ وارد بندر سانتوس شد.
اسناد تاریخی نشان میدهد در زمان ورود این خانواده به برزیل، به دلیل دشواری ثبت نامهای خارجی، هم نام و هم نام خانوادگی آنها تغییر کرد. به این ترتیب، «رانیری» به «رامیرو کونچتینی» تغییر یافت؛ تغییری که در آن دوران میان مهاجران رایج بود.
این خانواده در ایالت سائو پائولو ساکن شدند و رانیری در مزرعهای در منطقه رینکائو مشغول به کار شد. آنها بعدا به شهر ریبیراو پرتو نقل مکان کردند و دو فرزندشان، از جمله آردیریگو، در همین شهر متولد شدند. آردیریگو در سال ۱۹۰۴ به دنیا آمد.
مهاجرت از برزیل به آرژانتین
حدود یک سال پس از تولد آردیریگو، خانواده برزیل را ترک کردند و در اطراف شهر روساریو در آرژانتین ساکن شدند.
پس از آن، آنتونیو کوکیتینی، پدربزرگ مادری لیونل مسی، متولد شد. سپس سلیا ماریا کوکیتینی، مادر مسی، به دنیا آمد و سرانجام لیونل آندرس مسی کوکیتینی در ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷ متولد شد.
فیورنزو سانتینی گفت تحقیقات او بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ انجام شد؛ زمانی که متوجه شد هیچ سابقهای از نام خانوادگی «کوکیتینی» در ایتالیا وجود ندارد.
او با بررسی اسناد تاریخی و گفتوگو با بستگان مادر مسی دریافت تغییر نام و نام خانوادگی این خانواده در دوران اقامت آنها در برزیل رخ داده است.
سانتینی افزود یافتههای این پژوهش در سال ۲۰۲۲ به اعطای عنوان «شهروند افتخاری» شهر سن سورینو مارکه ایتالیا به لیونل مسی کمک کرد؛ عنوانی که به پاس ریشههای خانوادگی او اعطا شد.
چه اثری از خانواده مسی در برزیل باقی ماند؟
این پژوهش هیچ مدرکی نیافت که نشان دهد پس از مهاجرت خانواده به آرژانتین در سال ۱۹۰۵، بستگان دیگری از مسی در شهر ریبیراو پرتو باقی مانده باشند.
با این حال، یک پیوند نمادین همچنان میان مسی و این شهر وجود دارد. یکی از خیابانهای شهر به نام «مارتینیکو پرادو»، مالک مزرعهای که نیاکان مسی هنگام اقامت در سائو پائولو در آن زندگی میکردند، نامگذاری شده است.
آینده ملی مسی
بازیکنان تیم ملی آرژانتین پس از جام جهانی ۲۰۲۶ و ناکامی در قهرمانی و باخت به اسپانیا در فینال، اکنون در تعطیلات تابستانی به سر میبرند و سپس برای آغاز تمرینات پیشفصل به باشگاههای خود بازخواهند گشت.
انتظار میرود آرژانتین در وقفههای ملی ماههای سپتامبر و اکتبر بار دیگر به میدان برود، هرچند هنوز برنامه رسمی مسابقات این تیم اعلام نشده است.
مسی که به زودی باید در اینترمیامی دوباره به مسابقات باشگاهی برگردد، هنوز درباره ادامه حضور در تیم ملی تصمیمی نگرفته است. هرچند که پیش از جام جهانی گفته شد او در پایان این تورنمنت، از تیم ملی خداحافظی میکند.
سایت اتلتیک گزارش داده که کمیته بینالمللی المپیک (IOC) روز جمعه اعلام کرد شکایت علیه جیانی اینفانتینو، رییس فیفا به دلیل دخالت در تصمیم برای تعلیق محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان، در جام جهانی ۲۰۲۶ «بهطور کامل بررسی شده است»، اما در حوزه صلاحیت کمیسیون اخلاق این نهاد نیست.
اینفانتینو، که عضو کمیته بینالمللی المپیک نیز هست، هرگونه دخالت در این تصمیم را رد کرده است. کمیته بینالمللی المپیک اعلام کرد این شکایت خارج از حوزه اختیارات آن است.
این تصمیم در پی شکایتی از سوی سازمان غیرانتفاعی فیراسکوئر اتخاذ شد. این سازمان مدعی است اینفانتینو با رعایت نکردن اصل بیطرفی سیاسی، از جمله «از طریق اظهارنظرها یا دیگر ابراز حمایتهای آشکار از رییسجمهوری آمریکا»، منشور کمیته بینالمللی المپیک را نقض کرده است.
فیراسکوئر یک سازمان غیرانتفاعی و مدافع حقوق بشر است که فعالیت اصلی آن بر حقوق مهاجرت نیروی کار، مقابله با سرکوب سیاسی و مسائل مرتبط با ورزش متمرکز است.
این سازمان از جمله اهداف خود را ترویج «حکمرانی بهتر و دموکراتیکتر برای جلوگیری از نقشآفرینی نهادهای ورزشی در ایجاد آسیب و رنج» اعلام کرده است.
فیراسکوئر استدلال کرده است اگر اینفانتینو پس از درخواست دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تصمیم برای لغو محرومیت بالوگان دخالت کرده باشد، این اقدام نقض اصل بیطرفی و خدشه به سلامت رقابتهای ورزشی محسوب میشود.
به نوشته رویترز، اینفانتینو هنگام ادای سوگند به عنوان عضو کمیته بینالمللی المپیک در لوزان در سال ۲۰۲۰، گفته بود: «همیشه مستقل از منافع تجاری و سیاسی و همچنین هرگونه ملاحظات نژادی یا مذهبی عمل خواهم کرد.»
در بخش دوم منشور المپیک نیز آمده است: «اعضای کمیته بینالمللی المپیک نباید از دولتها، سازمانها یا دیگر طرفها، هیچ ماموریت یا دستورالعملی را که آزادی عمل یا رای آنها را تحت تاثیر قرار دهد، بپذیرند.»
کمیته بینالمللی المپیک روز جمعه اعلام کرد شکایت علیه رییس ۵۶ ساله فیفا «بهطور کامل بررسی شده است»، اما در حوزه صلاحیت کمیسیون اخلاق این نهاد قرار نمیگیرد.
این نهاد در بیانیهای اعلام کرد: «شکایت فعلی درباره رییس فیفا صرفا به تصمیمهای فدراسیون بینالمللی فوتبال درباره حکمرانی، مدیریت، روابط با دولتها و اجرای قوانین این رشته ورزشی مربوط میشود که هر دو خارج از دامنه اجرای آییننامه اخلاقی کمیته بینالمللی المپیک هستند.»
تصمیم کمیته بینالمللی المپیک یک روز پس از آن اعلام شد که فدراسیون فوتبال نروژ (NFF) از قصد خود برای ثبت شکایت رسمی نزد فیفا درباره نقش ترامپ در تعلیق محرومیت بالوگان خبر داد.
لیزه کلاونس، رییس فدراسیون فوتبال نروژ، در گفتوگو با روزنامه تایمز لندن گفت: «این پرونده آنقدر جدی و نگرانکننده بود که امیدوارم باعث شود افراد بیشتری بدون ترس چنین پروندههایی را مطرح کنند.»
او افزود: «این موضوع را در نشست هیات مدیره مطرح خواهم کرد و با اعضای هیات مدیره درباره آن گفتوگو میکنیم و سپس شکایت را ثبت خواهیم کرد.»
کلاونس گفت بهطور گسترده پذیرفته شده است که این تصمیم تحت تاثیر «عوامل خارجی» و بدون طی شدن روند قانونی اتخاذ شده و دور زدن مقررات، اصول بنیادین فوتبال را به خطر انداخته است.
پرونده بالوگان چگونه شکل گرفت؟
فولارین بالوگان در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی برابر بوسنی و هرزگوین، به دلیل خطا روی تاریک موحارموویچ، با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. بر اساس ماده ۱۰.۵ مقررات جام جهانی فیفا، این کارت قرمز بهطور خودکار یک جلسه محرومیت به همراه داشت.
با این حال، پس از آنکه کمیته انضباطی فیفا اجرای این محرومیت را به حالت تعلیق درآورد، بالوگان مجوز حضور در دیدار مرحله یکهشتم نهایی مقابل بلژیک را به دست آورد.
دونالد ترامپ بعدا اعلام کرد که با جیانی اینفانتینو تماس گرفته و خواستار بازنگری در این پرونده شده است.
ترامپ پس از لغو محرومیت گفت: «تنها کاری که انجام دادم این بود که درخواست بازبینی کردم، چون فکر نمیکردم آن صحنه خطا باشد. من در این جور مسائل مهارت دارم. فکر میکنم آنها تصمیم فوقالعادهای گرفتند. به نظر من تصمیم داور افتضاح بود.»
بالوگان ۲۵ ساله در دیدار برابر بلژیک از ابتدا در ترکیب آمریکا قرار گرفت، اما تیمش با شکست ۴ بر یک از رقابتها حذف شد.
اینفانتینو هرگونه دخالت در روند تصمیمگیری را رد کرده و گفته است نهادهای قضایی فیفا بهطور مستقل عمل میکنند.
در بیانیهای که به نمایندگی از او در وبسایت فیفا منتشر شد، آمده است: «این نهادها بهصورت مستقل فعالیت میکنند، آییننامه انضباطی فیفا را اجرا میکنند و بر اساس مقررات و واقعیتهای هر پرونده تصمیم میگیرند. استقلال آنها برای اعتبار و سلامت فوتبال ضروری است و باید همواره محترم شمرده شود.»
اینفانتینو همچنین تایید کرد که درباره این پرونده با ترامپ تلفنی گفتوگو کرده، اما به او یادآور شده است که کمیتههای قضایی فیفا مستقل هستند. او تاکید کرد همانگونه که با دیگر روسای کشورها درباره موضوعات مختلف گفتوگو میکند، بهطور منظم نیز با ترامپ در تماس است.
افزایش بررسیها درباره روابط اینفانتینو و ترامپ
فیراسکوئر مدعی است اینفانتینو دستکم در پنج مورد بهطور علنی از ترامپ حمایت کرده است.
نخستین مورد به ویدیویی مربوط میشود که اینفانتینو پس از حضور در مراسم مرتبط با آغاز ریاستجمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
به گفته فیراسکوئر، اینفانتینو در پایان این ویدیو گفت: «با هم نه تنها آمریکا، بلکه سراسر جهان را دوباره عظمت خواهیم بخشید.»
فیراسکوئر استدلال میکند اینفانتینو با استفاده از ادبیاتی مشابه شعار انتخاباتی ترامپ، یعنی «دوباره آمریکا را عظیم کنیم»، اصل بیطرفی سیاسی را نقض کرده است.
در این شکایت همچنین به حمایت علنی اینفانتینو از نامزدی ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل در اکتبر ۲۰۲۵ و اظهارات او در «فروم تجاری آمریکا» در ماه بعد اشاره شده است؛ جایی که ترامپ را «دوستی بسیار نزدیک» توصیف کرد و گفت مردم باید از اقدامات او حمایت کنند.
اینفانتینو روز ۹ اکتبر، یک روز پیش از اعلام برنده جایزه صلح نوبل، که در نهایت ماریا کورینا ماچادو، سیاستمدار ونزوئلایی، بود، با اشاره به نقش ترامپ در آتشبس اسرائیل و غزه، در اینستاگرام نوشت: «دونالد ترامپ قطعا شایسته دریافت جایزه صلح نوبل به دلیل اقدامات قاطعانهاش است.»
به گفته فیراسکوئر، این اقدام «حمایت شخصی آشکار از نقش ترامپ در یک موضوع سیاسی مناقشهبرانگیز» محسوب میشود.
اینفانتینو در مراسم قرعهکشی جام جهانی در دسامبر، در مرکز کندی شهر واشینگتن، نخستین جایزه صلح فیفا را به ترامپ اهدا کرد و به او گفت: «آقای رییسجمهوری، همیشه میتوانید روی حمایت من حساب کنید.»
فیراسکوئر در شکایت خود نوشته است: «این اظهارات، حمایت شخصی آشکار از سیاست خارجی رییسجمهوری آمریکا در کشورهای مختلف و درگیریهای مسلحانه جاری است. چنین اظهاراتی وظیفه بیطرفی مندرج در ماده ۱۵ آییننامه اخلاقی فیفا را نقض میکند.»
این سازمان همچنین درباره حضور اینفانتینو در نخستین نشست «هیات صلح» ترامپ در فوریه شکایت کرده بود. رییس فیفا در آن مراسم کلاه قرمز رنگی با عبارت «۴۵-۴۷» بر سر داشت که به دو دوره غیرمتوالی ریاستجمهوری ترامپ اشاره میکرد.
با این حال، کمیته بینالمللی المپیک بعدا اعلام کرد اینفانتینو در آن پرونده مقررات مربوط به بیطرفی سیاسی را نقض نکرده است.
فیراسکوئر همچنین از کمیته بینالمللی المپیک خواسته است تبلیغ منطقه ویژه هواداران جام جهانی از سوی اینفانتینو را بررسی کند؛ منطقهای که گفته میشود اطلاعات هواداران در آن توسط شرکتی مرتبط با ترامپ جمعآوری شده است.
این سازمان پیشتر نیز در دسامبر ۲۰۲۵ شکایتی را به کمیته اخلاق فیفا ارائه کرده بود. آن شکایت از سوی فدراسیون فوتبال نروژ و شماری از اعضای پارلمان اروپا حمایت شده است.
اوایل همین ماه، ۷۲ عضو پارلمان اروپا در نامهای به روسای ۲۷ فدراسیون فوتبال کشورهای عضو اتحادیه اروپا، خواستار تحقیق درباره روند تصمیمگیری در پرونده بالوگان شدند.
این اقدام در ادامه نامه ۵۰ عضو پارلمان اروپا به فیفا در ۲۹ ژوئن انجام شد؛ نامهای که در آن از فیفا خواسته شده بود به شکایت اخلاقی درباره اهدای نخستین جایزه صلح فیفا به دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ رسیدگی کند و همچنین به ادعای «نقض مکرر» اصل بیطرفی سیاسی از سوی جیانی اینفانتینو پاسخ دهد.
سایت اتلتیک روز پنجشنبه در گزارشی نوشت که یک نهاد بینالمللی مشورتی هفت مورد هشدار درباره احتمال دستکاری مسابقات بر اساس بینظمیهای احتمالی در بازارهای شرطبندی در جام جهانی ۲۰۲۶ مردان صادر کرده است، از جمله برای بخشش کارت قرمز بالوگان و تساوی اسپانیا با کیپ ورد در مرحله گروهی.
این یافتهها از سوی «گروه کپنهاگ»، شبکهای مستقل متشکل از نهادهای بینالمللی که در زمینه شناسایی، مقابله و پیشگیری از دستکاری رقابتهای ورزشی فعالیت میکند، پس از نظارت بر سلامت هر ۱۰۴ مسابقه این رقابتها منتشر شده است.
گزارش کامل این نهاد هنوز منتشر نشده، اما شورای اروپا خلاصهای از نتایج آن را منتشر کرده است.
به گفته منابع آگاه از محتوای این گزارش، از جمله مواردی که به عنوان هشدار درباره احتمال بینظمی ثبت شدهاند، میتوان به این موارد اشاره کرد:
- کارت قرمز تمبا زوانه، بازیکن آفریقای جنوبی، در دقیقه ۸۴ دیدار افتتاحیه تیمش برابر مکزیک. - ثبت ۴.۸ میلیون دلار شرط در بازار پیشبینی مبتنی بر رمزارز پولیمارکت روی پیروز نشدن اسپانیا مقابل کیپ ورد در مرحله گروهی؛ مسابقهای که بدون گل به پایان رسید. - تاخیر سه دقیقه و ۳۰ ثانیهای تیم کمکداور ویدیویی برای مردود اعلام کردن گل فران تورس در پیروزی ۴ بر صفر اسپانیا مقابل عربستان سعودی.
در این گزارش همچنین آمده است که پولیمارکت روز دوم جولای، ۱۱ تیر بازاری با این پرسش ایجاد کرد که «آیا فولارین بالوگان مقابل بلژیک بازی خواهد کرد؟» این بازار همان روزی راهاندازی شد که مهاجم تیم ملی آمریکا در دیدار برابر بوسنی و هرزگوین در مرحله یکشانزدهم نهایی کارت قرمز دریافت کرد.
کمیته انضباطی فیفا سه روز بعد در ۱۴ تیر اعلام کرد که محرومیت بالوگان به حالت تعلیق درآمده و او میتواند مقابل بلژیک بازی کند.
به گفته منابع به اتلتیک، گزارش گروه کپنهاگ تاکید کرده است که برای هیچیک از ۱۴ بازیکن دیگری که در طول مسابقات کارت قرمز دریافت کردند و محرومیتشان نیز تعلیق نشد، بازار مشابهی ایجاد نشده بود.
بالوگان در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین از زمین اخراج شد و به طور خودکار دیدار برابر بلژیک را از دست داد، اما کمیته مستقل انضباطی فیفا اجرای محرومیت او را تعلیق کرد و این مهاجم ۲۵ ساله در شکست ۴ بر ۱ برابر بلژیک از ابتدا به میدان رفت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تایید کرد که با اینفانتینو تماس گرفته و از او خواسته است محرومیت بالوگان بازنگری شود.
بخشش مهاجم آمریکا با جنجالهای متعددی همراه شده است؛ از جمله آتش اختلاف میان یوفا و فیفا را شعلهور کرد. علاوه بر اینکه بیش از ۷۰ نماینده پارلمان اروپا خواستار تحقیق درباره فیفا و رییس آن در ارتباط با اصل بیطرفی سیاسی شدند.
همچنین یک سازمان حقوق بشری اعلام کرد جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، را به دلیل احتمال نقض اصل بیطرفی سیاسی به کمیته اخلاق کمیته بینالمللی المپیک (IOC) معرفی خواهد کرد.
گروه کپنهاگ که زیر نظر کنوانسیون ماکولین شورای اروپا فعالیت میکند، اعلام کرده است که درباره پرونده بالوگان، درخواست رسمی برای دریافت توضیح کتبی از فیفا ارسال کرده است.
ممکن است دستکاری نباشد
کریستیان کالب، کارشناس صنعت قمار که پیشتر با گروه کپنهاگ همکاری داشته، اما در تهیه این گزارش نقشی نداشته است، به اتلتیک گفت بینظمیهای شناساییشده لزوما به معنای دستکاری مسابقات نیست و ممکن است دلایل دیگری داشته باشد.
او گفت: «این هشدارها میتواند ناشی از رفتارهای غیرمعمول مانند تغییر ضرایب شرطبندی یا پوشش ریسک نقدینگی باشد و توضیحهای متعددی غیر از دستکاری برای آنها وجود دارد.»
به گفته او، نگرانی اصلی زمانی ایجاد میشود که احتمال تضاد منافع یا دسترسی به اطلاعات محرمانه وجود داشته باشد.
عملیات نظارتی گروه کپنهاگ با هماهنگی کارگروه سلامت رقابتهای فیفا انجام شده است؛ کارگروهی که شورای اروپا و گروه کپنهاگ نیز به عنوان اعضای مستقل در آن حضور دارند.
فیفا روز سهشنبه اعلام کرد در بررسیهای این کارگروه، هیچ فعالیت مشکوک در بازار شرطبندی یا نشانهای از دستکاری هیچیک از مسابقات جام جهانی شناسایی نشده است.
اما گروه کپنهاگ یک روز بعد اعلام کرد که در بررسیهای خود هفت «هشدار زرد» ثبت کرده است.
بر اساس تعریف این گروه، هشدار زرد زمانی صادر میشود که چندین نشانه از بینظمی مشاهده شود؛ از جمله نوسانهای غیرقابل توضیح در ضرایب شرطبندی، شایعات در شبکههای اجتماعی یا اطلاعات دریافتی از منابع.
این گروه رویدادها را در چهار سطح سبز، زرد، نارنجی و قرمز طبقهبندی میکند.
کالب گفت: «حجم شرطبندی در جام جهانی آنقدر زیاد است که نمیتوان صرفا بر اساس آن نتیجهگیری کرد. هر مسابقه میلیاردها پوند گردش مالی دارد.»
دو برابر جام جهانی ۲۰۲۲
گروه کپنهاگ برآورد کرده است که در مجموع حدود ۲۴۰ میلیارد دلار روی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ شرطبندی شده؛ رقمی که حدود دو برابر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است.
این نهاد اعلام کرد ۱۵ مسابقه جام جهانی را تحت نظارت ویژه قرار داده و ۱۲ رخداد جنجالی را نیز از منظر خطرهای مرتبط با سلامت رقابتها بررسی کرده است.
برای نخستین بار، گروه کپنهاگ بهطور مستمر بازارهای پیشبینی مانند پولیمارکت و کلشی، شریک رسمی فیفا، را نیز زیر نظر گرفت؛ بازارهایی که به دلیل تفاوت قوانین در کشورهای مختلف، در محیطی پیچیده و در حال تحول فعالیت میکنند.
در گزارش گروه کپنهاگ آمده است: «این بازارهای پیشبینی، چالشهای بیسابقهای ایجاد میکنند، زیرا امکان شرطبندی روی طیف گستردهای از رویدادها را فراهم میکنند؛ آن هم اغلب بهصورت ناشناس و با روشهای پرداختی که رهگیری آنها دشوار است. نظارت بر این بازارها برای نخستین بار در یک رقابت بینالمللی انجام شد.»
موهای بلند و فر مارک کوکوریا، مدافع اسپانیا، به یکی از شناختهشدهترین ویژگیهای ظاهری او در جام جهانی تبدیل شد، اما برای این بازیکن، این ظاهر فقط یک امضای شخصی نیست؛ او موهایش را نمیبندد تا پسر بزرگش، ماتئو، که مبتلا به اوتیسم است، بتواند به راحتی پدرش را در زمین تشخیص دهد.
«چرا کوکوریا هرگز موهای بلند و فر خود را، حتی در جریان مسابقات پرفشار، نمیبندد؟» این سوال هواداران در جام جهانی ۲۰۲۶ و حتی پیشتر در یورو ۲۰۲۴ هم بارها مطرح شد. اگرچه این ظاهر به بخشی از هویت فوتبالی کوکوریا تبدیل شده، اما دلیل آن بسیار عاطفیتر از آن چیزی است که بسیاری تصور میکنند.
این بازیکن ۲۸ ساله که نقش پررنگی در عملکرد دفاعی درخشان اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ و دومین قهرمانی لاروخا در جهان داشت، بارها به دلیل موهای بلند و فرفریاش هدف تمسخر قرار گرفته است. برخی گفته بودند این مدل مو برای یک فوتبالیست حرفهای مناسب نیست و بهتر است سرش را بتراشد.
اما او پیشتر گفته است موهایش را بلند نگه میدارد تا پسر بزرگترش، ماتئو، که مبتلا به اوتیسم است، بتواند راحتتر او را در زمین مسابقه تشخیص دهد.
کلائودیا رودریگس، شریک زندگی کوکوریا در مستند Married to the Game که از آمازون پرایم پخش شده، درباره ماتئو میگوید: «وقتی در یک هفته، همه چیز تغییر میکند، برای او خیلی سخت است؛ مکانهای جدید، ساعتهای متفاوت، غذای متفاوت، برنامههای جدید، نبود مدرسه و جلسات درمانی، همه اینها برایش دشوار است.»
او گفت: «همیشه باید ماتئو را در نظر بگیریم. گاهی دوست داری کاری انجام بدهی، اما نمیتوانی، چون برای ماتئو مناسب نیست.»
کوکوریا نیز درباره پذیرش تشخیص اوتیسم پسرش گفت: «وقتی به تو میگویند فرزندت اوتیسم دارد، پدر و مادر هم برای چنین موضوعی آماده نیستند. ما باید چیزهای زیادی یاد میگرفتیم.»
رودریگس همچنین توضیح داد که ماتئو نگاه خانواده را به زندگی تغییر داده است: «ماتئو چیزهای زیادی به ما یاد داده است. همیشه باید او را در نظر بگیریم. گاهی دوست داری کاری انجام بدهی، اما نمیتوانی، چون برای ماتئو مناسب نیست. سفرهای خانوادگی همیشه دشوار هستند. مثلا فردا به لندن برمیگردیم و او آنجا حالش بهتر خواهد بود.»
کوکوریا و رودریگس که از سال ۲۰۱۸ با یکدیگر آشنا شدند، اکنون سه فرزند به نامهای ماتئو، ریو و بلا دارند. رودریگس در تمام دوران حرفهای کوکوریا، از حضورش در برایتون و چلسی تا انتقالش به رئال مادرید، یکی از اصلیترین حامیان او بوده است.
کوکوریا اکنون کاملا با این ظاهر کنار آمده و میگوید هرگز موهایش را کوتاه نخواهد کرد.
با گذشت زمان، این مدل مو به امضای شخصی او تبدیل شده و اکنون بسیاری از هواداران آن را دوست دارند.
پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا تایید کرد برای هدایت آتزوری با پپ گواردیولا و البته کارلو آنچلوتی مذاکره کرده است: «نمیتوانیم اطلاعاتی منتشر کنیم. شما یکی از گزینههای مدنظر ما را شناسایی کردهاید، اما با کارلو آنچلوتی هم صحبت کردهایم.»
روزنامه گاتزتا دلو اسپورت گزارش داده که پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا پس از نشست سازمان لیگ فوتبال ایتالیا گفت: «ایدهآل این است که سرمربی را تا پایان این هفته معرفی کنیم، اما مهمتر این است که منتظر فردی بمانیم که واقعا او را میخواهیم. عجله داریم، اما نه آنقدر.»
او درباره مذاکره با پپ گواردیولا و کارلو آنچلوتی هم گفت: «طبیعی بود که گفتوگو را با بهترین مربیان جهان آغاز کنیم، اما باید دید آنها اصولا آمادگی پذیرش این مسوولیت را دارند یا نه.»
صبح امروز گاتزتا دلو اسپورت خبر داده بود که پپ گواردیولا در آستانه رد پیشنهاد هدایت تیم ملی ایتالیا است. به نوشته این رسانه، اختلاف میان پیشنهاد سالانه ۱۰ میلیون یورویی فدراسیون و درخواست حدود ۲۰ میلیون یورویی گواردیولا، مانع اصلی توافق است.
این روزنامه ایتالیایی همچنین نوشته بود که گزینه جانی مالاگو، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، گواردیولاست: «اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که گزینه اصلی او برای هدایت تیم ملی ایتالیا، پپ گواردیولا است؛ مربیای که به باور او، حتی اگر بودجه فدراسیون محدود باشد، میتوان برای جذبش استثنا قائل شد.»
جانی مالاگو همچنان منتظر پاسخ گواردیولا است. او معتقد است برای مربیای مانند گواردیولا میتوان چند روز بیشتر صبر کرد.
با این حال پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا، و لئوناردو، مشاور فدراسیون، پس از سفر به بارسلونا با خوشبینی چندانی به ایتالیا بازنگشتند.
مالدینی و لئوناردو، پس از هماهنگی با جانی مالاگو، طرحی جامع به گواردیولا ارائه کردهاند که در آن گواردیولا محور پروژه بازسازی فوتبال ایتالیا خواهد بود؛ پروژهای که از ردههای پایه آغاز میشود و هدف آن ایجاد فلسفهای تازه در فوتبال این کشور است.
چنین پیشنهادی برای مربیای مانند گواردیولا، که شیفته فوتبال است، جذاب به نظر میرسد، اما حجم مسوولیت نیز او را نگران کرده است. مالدینی و لئوناردو به او اطمینان دادهاند کادری از دستیاران در اختیارش قرار خواهد گرفت تا بتواند تا حد امکان زمان بیشتری را در بارسلونا سپری کند، اما گواردیولا به انجام نیمهکاره کارها اعتقادی ندارد.
او در طول دوران مربیگری خود همواره تمام توانش را صرف تیمهایش کرده و به موفقیتهای بزرگی رسیده است. اکنون نیز به خانوادهاش قول داده مدتی از مربیگری فاصله بگیرد؛ کاری که از زمان حضورش در بایرن مونیخ تاکنون انجام نداده است.
اگر خانوادهاش او را به پذیرفتن این پیشنهاد ترغیب نکنند، بعید است هدایت تیم ملی ایتالیا را بپذیرد؛ آن هم در شرایطی که باید از ماه سپتامبر و پیش از آغاز رقابتهای لیگ ملتهای اروپا، کارش را در مرکز تمرینی کوورچیانو آغاز کند.
در حال حاضر، وضعیت پیچیده است. به نظر میرسد میان پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایتالیا، که سالانه ۱۰ میلیون یورو است، و درخواست گواردیولا، که حدود ۲۰ میلیون یورو در سال عنوان شده، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
لئوناردو، مشاور فدراسیون فوتبال ایتالیا درباره سرمربی جدید گفته است: «میخواهیم هرچه زودتر سرمربی را انتخاب کنیم، اما در عین حال باید دقیقا مشخص کنیم چه میخواهیم. در هر صورت، برنامه روشنی داریم. باید یک ایده بسازیم.»