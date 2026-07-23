ترامپ، پنج‌شنبه یکم مرداد، پس از آنکه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی اعلام کردند نفت‌کش‌های سعودی «انسیلیا» و «لیلا» را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند و جنگ ایران را به دومین گلوگاه مهم کشتی‌رانی بین‌المللی کشاندند، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «اگر بار دیگر این کار را انجام دهند، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست؛ زیرا حوثی‌ها عامل و نیروی نیابتی ایران هستند و مجازات نظامی سنگینی بر ایران و البته خود حوثی‌ها اعمال خواهد شد.»

یک منبع امنیت دریایی گفت انسیلیا اواخر چهارشنبه ۳۱ تیر، پس از اصابت یک موشک در نزدیکی بندر جازان عربستان سعودی در دریای سرخ، پیام درخواست کمک مخابره کرد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نیز گزارش داد این حمله باعث آتش‌سوزی در دماغه کشتی شد.

رویترز نتوانست حمله به نفت‌کش لیلا را مستقلا تایید کند، اما ترامپ نیز به دو حمله به نفت‌کش‌های سعودی اشاره کرد.

احتمال گسترش اختلال‌ها به دومین مسیر دریایی، قیمت جهانی نفت را در یکی از شدیدترین افزایش‌ها از آغاز جنگ تاکنون بالا برد. نفت خام برنت بیش از ۶ درصد صعود کرد و برای نخستین بار از ماه مه، از مرز بشکه‌ای ۱۰۰ دلار گذشت.

خطر گسترش جنگ به باب‌المندب

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع فعال در بازار نوشت آرامکو، شرکت ملی نفت‌ و گاز عربستان سعودی، محموله‌های اضافی نفت خام را برای بارگیری از بندر مدیترانه‌ای سیدی کریر مصر عرضه کرده است.

منابع رویترز این اقدام را نشانه‌ای از تلاش آرامکو برای دستیابی به انعطاف بیشتر در رساندن نفت به بازارها ارزیابی کردند، به‌ویژه پس از آنکه تهدید حوثی‌ها علیه کشتی‌رانی عربستان، خطر صادرات از مسیر جنوبی دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را افزایش داد.

حوثی‌ها که شمال و غرب یمن را در کنترل دارند، این هفته از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند.

عربستان برای مقابله با بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق خط لوله به دریای سرخ منتقل کرده است.

حملات حوثی‌ها ممکن است تنگه باب‌المندب، معروف به «دروازه اشک‌ها»، را ببندد. این تنگه دسترسی از دریای سرخ به اقیانوس هند را کنترل می‌کند و پس از تنگه هرمز، دومین مسیر مهم انتقال انرژی است.

دو هفته پس از فروپاشی عملی آتش‌بس موقتی که قرار بود مذاکرات پایان جنگ را در پی داشته باشد، مذاکرات به دلیل حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز متوقف شد و ارتش آمریکا دور دیگری از حملات هوایی به ایران را آغاز کرده است. جمهوری اسلامی نیز در پاسخ، کشورهای عرب همسایه میزبان پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار می‌دهد.

جمهوری اسلامی ظهر پنج‌شنبه یکم مرداد اعلام کرد سامانه‌های موشکی، انبارهای تسلیحات و مراکز ذخیره سوخت آمریکا در اردن و همچنین مواضع نظامی این کشور در کویت را هدف قرار داده است.

ارتش اردن نیز در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته با چهار موشک و شش پهپاد ایرانی مقابله و همه را به‌جز یک موشک رهگیری کرد. موشک رهگیری نشده نیز در منطقه‌ای خالی از سکنه فرود آمد.

افزایش بهای نفت و تغییر مسیر کشتی‌ها

احتمال گسترش اختلال‌ها به دومین مسیر دریایی انتقال نفت، قیمت جهانی نفت را در یکی از شدیدترین جهش‌ها از آغاز جنگ تاکنون، افزایش داد. بهای نفت خام برنت بیش از ۶ درصد صعود کرد و برای نخستین بار از ماه مه از مرز بشکه‌ای ۱۰۰ دلار گذشت.

از زمان اعلام محاصره دریای سرخ از سوی حوثی‌ها در روز ۲۹ تیر، چند نفت‌کش برای اجتناب از باب‌المندب مسیرشان را تغییر داده‌اند. این کشتی‌ها به‌جای حرکت به سمت جنوب، راهی شمال و کانال سوئز شده‌اند تا احتمالا با دور زدن آفریقا، از مسیری بسیار طولانی‌تر و گران‌تر به مشتریان آسیایی برسند.

داده‌های کشتی‌رانی نشان داد دو ابرنفت‌کش چینی حامل چهار میلیون بشکه نفت، پنج‌شنبه در تلاش بودند از طریق تنگه باب‌المندب از دریای سرخ خارج شوند.

گمانه‌زنی‌ها از این حکایت دارد که تهدید حوثی‌ها برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی می‌تواند دامنه جنگ را به‌شدت گسترش دهد و فشار بیشتری بر ارتش آمریکا وارد کند.

آرامکو به مسیر مدیترانه روی آورد

پنج منبع فعال در بازار به رویترز گفتند شرکت آرامکو سعودی محموله‌های اضافی نفت خام را برای بارگیری از بندر مدیترانه‌ای سیدی کریر مصر عرضه کرده است.

این محموله‌ها ابتدا به بندر عین‌السخنه مصر در ساحل دریای سرخ منتقل می‌شوند، سپس از طریق خط لوله سوئز–مدیترانه، موسوم به «سومد»، به سیدی کریر می‌رسند.

آرامکو پیش‌تر نیز بخشی از نفت مورد نیاز مشتریانش در اروپا و آمریکای شمالی را از سیدی کریر تامین می‌کرد. با این حال، منابع گفتند افزایش عرضه از این بندر نشان می‌دهد این شرکت پس از تهدید حوثی‌ها به حمله به صادرات نفت خام عربستان، به‌دنبال انعطاف بیشتر برای دسترسی به بازارهایش است.

رویترز نوشت تماس این رسانه با آرامکو برای اظهار نظر در این باره بی‌نتیجه مانده است.

«قطر انرژی» تداوم اختلال را پیش‌بینی می‌کند

در سوی دیگر مسیرهای انتقال انرژی منطقه، منابع فعال در بازار گفتند شرکت «قطر انرژی» وضعیت اضطراری یا «فورس ماژور» را برای عرضه گاز طبیعی مایع‌شده به چند خریدار آسیایی تمدید کرده است و همچنان شماری از کشتی‌های حمل ال‌ان‌جی خود را تا نیمه اکتبر اجاره می‌دهد.

این اقدامات نشان می‌دهد شرکت دولتی نفت و گاز قطر انتظار دارد با ادامه بسته ماندن تنگه هرمز، اختلال در صادرات نیز ادامه یابد.

جنگ ۴۰ روزه این شرکت قطری را که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان ال‌ان‌جی جهان است، ناچار کرده واحدهای مایع‌سازی گاز را تعطیل کند، برای تحویل محموله‌ها وضعیت اضطراری اعلام کند و صادرات را متوقف کند.

از سرگیری حملات جمهوری اسلامی به نفت‌کش‌های عبوری از تنگه هرمز در ماه تیر، چشم‌انداز بازگشت صادرات به سطح پیش از جنگ را مبهم کرده است.

قطر حدود یک‌پنجم تجارت جهانی ال‌ان‌جی را در اختیار دارد. توقف طولانی‌مدت صادرات این کشور می‌تواند در آستانه زمستان نیمکره شمالی، عرضه را محدود و قیمت‌ها را برای خریداران اصلی آسیایی افزایش دهد.

قطر انرژی تاکنون تنها چند کشتی از ناوگان عملیاتی نزدیک به ۷۰ فروندی خود را اجاره داده است. منابع فعال در بازار گفتند اجاره این کشتی‌ها در قالب قراردادهای نقدی ۳۰ تا ۹۰ روزه می‌تواند نشانه انتظار قطر انرژی برای ادامه اختلال در صادرات باشد.