خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام مهدی خانکی، از معترضان بازداشتی انقلاب ملی در دی ۱۴۰۴، اجرا شده است.
میزان نوشت این شهروند در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ در کرج، در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهامهای مهدی خانکی را «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم» و «ساخت سلاح دوشپرتاب آماده به کار» اعلام کرد و افزود او علاوه بر حکم اعدام، به مصادره کلیه اموال نیز محکوم شده بود.
روزنامه قدس، وابسته به آستان قدس رضوی، با اشاره به احتمال حمله زمینی آمریکا، از ضرورت اعزام نیروهای جانفدا به مناطق تنش خبر داد.
این روزنامه نوشت: «سازماندهی واقعی جانفداها و اعزام نیروهای مردمی به مناطق تنش، تشکیل گردانهای مدافع یا حتی اعلام آمادگی گردانهای شهادتطلب تهاجمی برای حمله به پایگاههای آمریکا در منطقه، در دستور کار قرار گیرد.»
این روزنامه وابسته به آستان قدس رضوی همچنین نوشت: «باید آموزشهای نظامی دفاع فعال در برابر حمله زمینی، برای عموم مردم صورت بگیرد.»
محمد تنهایی، رییس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سخنان ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، درباره ارعاب یکی از کارکنان سفارت فرانسه در تهران را بیاساس خواند. او گفت دو کارمند سفارت فرانسه شامگاه یکشنبه ۲۸ تیر در جلسهای با چند متهم امنیتی تحت تعقیب حضور داشتند.
تنهایی افزود ماموران امنیتی این دو نفر را برای مدت کوتاهی مورد سوال قرار دادند و در محل حضور آنها اسناد متعددی مرتبط با فعالیتهای ضد امنیتی پیدا شد که به گفته او، مراجع ذیربط در حال بررسی آنها هستند.
رییس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین سخنان وزیر خارجه فرانسه درباره ضرب و شتم این دو نفر را رد کرد و گفت پس از مشخص شدن وابستگی آنها به سفارت فرانسه، این دو نفر به پلیس دیپلماتیک منتقل شدند و پس از هماهنگی با وزارت خارجه و تماس با سفیر فرانسه، به سفارت فرانسه تحویل داده شدند.
پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، چهارشنبه در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در جمع خبرنگاران، از اقدامات تهاجمی در دریای جنوبی چین ابراز نگرانی کرد.
او گفت: «کشورهای آسیایی باید درباره نحوه واکنش به این اقدامات تصمیم بگیرند.»
وانگ همچنین رویارویی اخیر میان چین و فیلیپین در این منطقه را «مایه نگرانی جدی» و اقدامی بیثباتکننده و پرخطر توصیف کرد.
او همچنین اعلام کرد نگران است که درگیریها در خاورمیانه بدون هشدار قابلتوجه، بیش از پیش تشدید شود.
فرجالله پاوند، فرماندار شهرستان چوار در استان ایلام، در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد ساعت سه بامداد چهارشنبه ۳۰ تیر، نقطهای از این شهرستان هدف حمله موشکی قرار گرفت.
پاوند گفت: «این حمله هیچ تلفاتی نداشته و آتشسوزی محدود در مراتع محل هم با اقدام فوری نیروهای امدادی مهار شد.»
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در نشست وزیران خارجه آسهآن گفت واشینگتن برای مذاکره با جمهوری اسلامی آماده است، اما تهران در مذاکرات جدی نیست.
همزمان، وزیران خارجه ۱۱ کشور عضو آسهآن با صدور بیانیهای نسبت به تشدید درگیریها در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند.
گزارش علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال