تنشهای دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی و عربی شدت گرفت. فرانسه در پی بازداشت و بازجویی دو نفر از کارکنان سفارت خود در تهران، کاردار سفارت جمهوری اسلامی را احضار و خواستار شفافسازی، مجازات عاملان و تضمین امنیت دیپلماتهای خود شد. همزمان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، رفتار دیپلماتهای فرانسه را «نامتعارف» خواند و مسئولیت وضعیت کنونی در تنگه هرمز را متوجه طرفی دانست که به گفته او از توافقها عدول کرده است. در منطقه نیز کویت، قطر و دیگر کشورهای عربی حملات جمهوری اسلامی، از جمله حمله به نفتکش کویتی و زیرساختهای منطقه را محکوم کردند و کویت سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد.
همزمان، دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی تنها در صورت آمادگی برای مذاکره «جدی و معنادار» میتواند با آمریکا گفتوگو کند و در غیر این صورت با وزارت جنگ آمریکا روبهرو خواهد شد. او گفت محاصره دریایی ایران بهطور کامل برقرار است و هشدار داد هرگونه تلاش برای احیای برنامه هستهای جمهوری اسلامی با حمله نظامی روبهرو خواهد شد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز اعلام کرد در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری، واشینگتن «۱۰ برابر شدیدتر» پاسخ خواهد داد.
در تحولات میدانی، روابط عمومی سپاه پاسداران از ادامه عملیات «تنبیه متجاوز» و حملات به کویت خبر داد. همزمان رسانههای آمریکایی گزارش دادند حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن، که به کشته شدن دو نظامی آمریکایی انجامید، نشاندهنده تغییر تاکتیکهای نظامی تهران و استفاده همزمان از موشکها و پهپادها برای عبور از سامانههای پدافندی بوده است. سنتکام نیز درباره جابهجایی احتمالی نیروهای آمریکایی در منطقه اظهارنظر نکرد.
در عرصه دریایی، بلومبرگ گزارش داد با افزایش خطر حملات در تنگه هرمز، بزرگترین شرکت مالک ابرنفتکشها در جهان برای ترغیب خدمه به عبور از این آبراه، معادل شش ماه حقوق اضافی پیشنهاد کرده است. این گزارش همچنین حاکی است مالکان کشتیها برای کاهش خطر حمله، موقعیت شناورهای خود را پنهان میکنند و ابعاد واقعی کاهش تردد در تنگه هرمز هنوز مشخص نیست. همزمان بلومبرگ نوشت دولت جدید بریتانیا همچنان استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی این کشور برای حملات دفاعی علیه جمهوری اسلامی را مجاز دانسته است.
در دیگر تحولات، دونالد ترامپ در تروت سوشال بار دیگر به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان داد و تصاویری از گلمحمد محمدی، عرفان اسفندیاری و یک زن ایرانی با شعار «ما را نکشید» منتشر کرد. همچنین پس از دیدار ترامپ و جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، آمریکا از ازسرگیری پروازهای مستقیم شرکتهای هواپیمایی آمریکایی به لبنان خبر داد و دو طرف بر ضرورت کاهش تنش و حرکت به سوی ثبات در منطقه تاکید کردند.
کمیسیون دفاع پارلمان بلغارستان با وجود هشدار پیشین تهران به این کشور درباره تسهیل عملیات نظامی آمریکا، پیشنهاد دولت برای استقرار موقت سوخترسانهای آمریکایی و نیروهای نظامی این کشور در پایگاه هوایی بزمِر را تایید کرد. اجرای این طرح به تصویب نهایی پارلمان بلغارستان نیاز دارد.
خبرگزاری رسمی بلغارستان شامگاه سهشنبه ۳۰ تیر گزارش داد این کمیسیون پیشنویس مصوبه شورای وزیران را تایید کرد که بر اساس آن، حداکثر هشت فروند هواپیمای سوخترسان و ۲۵۰ نیروی نظامی آمریکایی میتوانند برای پشتیبانی از عملیات در خاورمیانه در پایگاه بزمِر، واقع در جنوب شرقی بلغارستان، مستقر شوند.
بر اساس این گزارش، آمریکا از بلغارستان تقاضا کرده که اجازه استقرار این هواپیماها و نیروها از ۲۴ ژوئیه تا یکم اکتبر، برابر با دوم مرداد تا ۹ مهر، را صادر کند.
پیش از رایگیری کمیسیون دفاع، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به بلغارستان هشدار داده بود اجازه ندهد آمریکا از خاک یا تاسیسات این کشور برای انجام عملیات نظامی علیه ایران استفاده کند.
به گزارش رسانههای داخلی، بقایی گفت هرگونه مشارکت در برنامهریزی یا اجرای چنین عملیاتی، بهمعنای مشارکت در «جنایت تجاوز و جنایتهای جنگی» خواهد بود. او از نمایندگان پارلمان بلغارستان خواست با استقرار نیروها و هواپیماهای آمریکایی مخالفت کنند و اجازه ندهند این کشور به «شریک متجاوزان و قانونشکنان» تبدیل شود.
سیانان نوشت فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در پاسخ به پرسش این رسانه درباره این طرح گفته است: «به دلایل امنیتی مرتبط با عملیات، درباره جابهجایی نیروها اظهارنظر نمیکنیم و در مورد آرایش آینده نیروها نیز گمانهزنی نخواهیم کرد.»
هواپیماهای سوخترسان عمدتا برای سوخترسانی هوایی به هواپیماهای نظامی دیگر به کار میروند. پایگاه بزمِر در حدود ۲۶۰ کیلومتری جنوب شرقی صوفیه، پایتخت بلغارستان، قرار دارد.
بلغارستان، از اعضای ناتو و اتحادیه اروپا، بر اساس توافقنامه دوجانبه همکاری دفاعی سال ۲۰۰۶، پایگاه بزمِر را بهعنوان تاسیساتی برای استفاده مشترک با ارتش آمریکا تعیین کرده است.
این تحولات در شرایطی رخ داد که پس از فروپاشی توافق آتشبس موقتی که یک ماه پیش امضا شده بود، آمریکا و جمهوری حملات به یکدیگر را تشدید کردند. گمانهزنیها در دو روز گذشته از افزایش احتمال بازگشت به جنگی تمامعیار حکایت دارد.
جنجال بر سر استقرار قبلی هواپیماهای آمریکایی
رومن رادف، نخستوزیر بلغارستان، دوشنبه ۲۹ تیر در نشست سالانه سفیران این کشور در صوفیه گفته بود دولت برای استقرار هواپیماهای سوخترسان آمریکایی در یک فرودگاه نظامی، از پارلمان مجوز خواهد خواست.
گفته رادف، دولت قصد داشت درخواست واشینگتن برای استقرار این هواپیماها در پایگاه نظامی بزمِر بهمنظور پشتیبانی از عملیات ارتش آمریکا در خاورمیانه را به پارلمان ارائه کند.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که استقرار هواپیماهای سوخترسان آمریکایی در یک فرودگاه غیرنظامی در صوفیه، بدون کسب مجوز قبلی از پارلمان، جنجالبرانگیز شد. این هواپیماها که اوایل سال جاری در فرودگاه پایتخت بلغارستان مستقر شده بودند، ماه گذشته این کشور را ترک کردند.
رادف گفت: «مشکل این بود که هواپیماهای نظامی در فرودگاهی غیرنظامی و در فاصله بسیار نزدیک به صوفیه مستقر شده بودند. به همین دلیل به متحدان خود پیشنهاد کردیم از فرودگاههای نظامی استفاده کنند.»
بلومبرگ سهشنبه ۳۰ تیر گزارش داد اندی برنهام، نخستوزیر جدید بریتانیا، با ادامه سیاست کییر استارمر، نخستوزیر پیشین، استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی بریتانیا را برای «حملات دفاعی» علیه جمهوری اسلامی، تایید کرده است؛ اقدامی که همزمان با تشدید جنگ از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، انجام میشود.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه افزود کییر استارمر روز جمعه نشستی با حضور وزیران ارشد و مقامهای دولتی برگزار کرد تا پس از ازسرگیری عملیات آمریکا در اوایل این ماه، سیاست بریتانیا را بررسی کنند.
منابع آگاه گفتند وزیران حاضر در آن نشست تصمیم گرفتند سیاست کنونی ادامه یابد؛ بر اساس این سیاست، پایگاههای نظامی دیهگو گارسیا در اقیانوس هند و آراف فرفورد در شهرستان گلاسترشر انگلستان میتوانند در اختیار هواپیماهای آمریکا قرار گیرند که ماموریت آنها مقابله با تهدید موشکی جمهوری اسلامی و حمله به اهدافی است که برای هدف قرار دادن تنگه هرمز استفاده میشوند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، سهشنبه ۳۰ تیر، بار دیگر بر علاقه جمهوری اسلامی به ادامه مذاکرات تاکید کرد و گفت ارتش این کشور «بهزودی» کوه کلنگ گزلا را «هدف حمله شدید» قرار خواهد داد.
ترامپ در یک نشست رسانهای در کاخ سفید، به احتمال انتقال سانتریفوژهای باقیمانده در ایران به درون تاسیسات کوه کلنگ گزلا اشاره کرد و افزود: «ما در این باره اطلاعات مستندی نداریم … اما سانتریفیوژ بدون مواد هستهای اهمیتی ندارد. اصل قضیه مواد هستهای است و ما همان را دنبال یکنیم.»
کوه کلنگ گزلا در استان اصفهان، در حدود دو کیلومتری جنوب تاسیسات هستهای نطنز قرار دارد. موسسه علوم و امنیت بینالملل با استناد به تصاویر ماهوارهای، این مجموعه را بهشدت مستحکم و شامل دو مجموعه تونلی در اعماق زمین توصیف کرده است.
ترامپ ۲۴ تیر در گفتوگو با هیو هویت، مجری محافظهکار آمریکایی، گفته بود: «ما این محل را زیر نظر داریم و کوه کلنگ گزلا میتواند هدف یک حمله بزرگ و سنگین قرار بگیرد. به ایرانیها بگویید آماده باشند.»
روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال صبح سهشنبه ۳۰ تیر، به نقل از مقامهای اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد ارزیابیهای اطلاعاتی اسرائیل نشان میدهد جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ غنیسازی اورانیوم را به سایت زیرزمینی کوه کلنگ گزلا منتقل کرده است. به نوشته این روزنامه، این سانتریفیوژها در پاییز سال ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲روزه به این تاسیسات منتقل شدهاند.
این روزنامه ۲۵ تیر نیز در گزارشی درباره تاسیسات هستهای کلنگ گزلا نوشت اینکه دقیقا چه چیزی در این محل قرار دارد همچنان پرسشی بیپاسخ است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ آغاز به ساخت این مجموعه را اعلام کرد و گفت این تاسیسات پس از وارد آمدن «آسیب شدید به تاسیسات غنیسازی اورانیوم در نطنز در پی اقدامی خرابکارانه» احداث میشود. یک سال بعد، رییس وقت سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد این مجموعه برای استقرار تجهیزات «حساس» مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
«آنها عاجزانه به دنبال مذاکرهاند»
ترامپ در بخش دیگری از این نشست رسانهای که در حاشیه دیدارش با جوز عون، رییسجمهوری لبنان، برگزار شد، بار دیگر گفت که آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی را «بیش از حد تصور» تضعیف کرده و حکومت ایران اکنون «عاجزانه» خواهان مذاکره است.
او تاکید کرد آمریکا تا وقتی جمهوری اسلامی برای مذاکرهای «جدی و معنادار» آماده نشود، تمایلی به دیدار ندارد. ترامپ در ادامه هشدار داد در غیر این صورت، جمهوری اسلامی باید با «وزارت جنگ» روبهرو شود.