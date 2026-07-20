او در ادامه گفت: «ما قهرمان جهان هستیم. من بسیار خوشحال هستم و به همکاران و بازیکنانم افتخار می‌کنم. ما همه بازی‌ها را بردیم و به لطف استعداد آن‌ها، متحد باقی ماندیم. آن‌ها افرادی ارزشمند هستند. این تیمی است که کارهای بزرگی انجام داده و ما همیشه به این فکر می‌کنیم که چه کارهای بیشتری می‌توانیم انجام دهیم.»

دلافوئنته با تقدیم این موفقیت به نزدیکان خود و مردم اسپانیا افزود: «من به خانواده و دوستانم فکر می‌کنم. ما بسیار مفتخریم که کشوری مانند کشور خودمان داریم. بازی بسیار خوبی انجام دادیم و تنها مهارهای فوق‌العاده مارتینس مانع برد زودهنگام ما شد. پیروز شدن دشوار است؛ به همین دلیل، وقتی به آن دست می‌یابید، باید قدرش را بدانید.»