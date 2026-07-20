اهتزاز پرچم شیروخورشید در فینال جام جهانی
در جریان دیدار فینال جام جهانی فوتبال میان دو تیم اسپانیا و آرژانتین، پرچم ملی شیروخورشید ایران در ورزشگاه به اهتزاز درآمد و تصاویر آن بهصورت زنده از شبکههای تلویزیونی پخش شد.
در جریان دیدار فینال جام جهانی فوتبال میان دو تیم اسپانیا و آرژانتین، پرچم ملی شیروخورشید ایران در ورزشگاه به اهتزاز درآمد و تصاویر آن بهصورت زنده از شبکههای تلویزیونی پخش شد.
این حرکت بازتاب بسیار گستردهای در رسانههای اجتماعی به همراه داشت. این اقدام که پیش از این نیز در مرحله نیمهنهایی و بسیاری دیگر از مسابقات این تورنمنت تکرار شده بود، پاسخی به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای طنینانداز کردن صدای ملت ایران در این رویداد جهانی بود.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در فضای مجازی، درباره این مسابقات، نوشت: «آنچه از این رویداد برای ما ایرانیان به یاد خواهد ماند، حضور هممیهنانی است که صحنه جام جهانی را به فرصتی برای گرامیداشت یاد جاویدنامان میهن، نمایش پرچم ملی شیروخورشیدنشان ایران و رساندن صدای ملت ما به جهان تبدیل کردند.»
او در ادامه این پیام، ضمن قدردانی از ایرانیان، افزود: «من از همه شما که با اتحاد، متانت و شکوه ملی، درون و بیرون ورزشگاهها، در خیابانها، رسانهها و فضای مجازی، نام ایران و یاد فرزندان جانباخته سرزمین ما را زنده نگه داشتید، سپاسگزارم. شما بار دیگر نشان دادید که ایران، جمهوری اسلامی نیست؛ و تیم حقیقی ایران، مردم ایراناند.»
با پایان دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶، کیلیان امباپه، کاپیتان و فوق ستاره تیم ملی فرانسه با ۱۰ گل عنوان آقای گل این دوره از رقابتها را به دست آورد و برای دومین دوره متوالی کفش طلای جام جهانی را کسب کرد. جایزه بهترین بازیکن مسابقات هم به رودری، کاپیتان تیم ملی اسپانیا، رسید.
اونای سیمون دستکش طلای بهترین دروازهبان و پائو کوبارسی جایزه بهترین بازیکن جوان جام را کسب کردند.
امباپه همچنین با رسیدن به ۲۲ گل در سه دوره حضور در جام جهانی، رکورد بهترین گلزن تاریخ این رقابتها را شکست و به تنهایی در صدر این فهرست قرار گرفت. لیونل مسی با ۲۱ گل در رده دوم ایستاد.
جایزه بازی جوانمردانه نیز به تیم ملی هلند رسید.
جدا از این جوایز، لامین یامال و پائو کوبارسی، هر دو ۱۹ ساله، چهارمین و پنجمین نوجوانی هستند که در فینال جام جهانی به میدان رفته و قهرمان شدهاند.
آنها به پله ۱۷ ساله در سال ۱۹۵۸، جوزپه برگومی ۱۸ ساله در سال ۱۹۸۲ و کیلیان امباپه ۱۹ ساله در سال ۲۰۱۸ پیوستند.
فهرست کامل جوایز جام جهانی ۲۰۲۶
توپ طلا (بهترین بازیکن): رودری
توپ نقره: لیونل مسی
توپ برنز: کیلیان امباپه
کفش طلا (آقای گل): کیلیان امباپه
کفش نقره: لیونل مسی
کفش برنز: جود بلینگهم
دستکش طلا (بهترین دروازهبان): اونای سیمون
جایزه بهترین بازیکن جوان: پائو کوبارسی
جایزه بازی جوانمردانه: هلند
با شکست آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، اتفاق تاریخی برای لیونل مسی رخ نداد؛ قهرمانی دوباره لیونل مسی میتوانست داستانی رویایی باشد، اما چنین نشد تا لئو بار دیگر پس از یک فینال مهم با چشمانی اشکبار زمین را ترک کرد؛ صحنهای که پس از فینالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ نیز دیده شده بود.
البته این بار، پیش از آن دو قهرمانی در کوپا آمریکا و قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲ را بهعنوان کاپیتان آرژانتین در کارنامه داشت.
آرژانتین که در این جام جهانی به تیم بازگشتهای بزرگ تبدیل شده بود، این بار نتوانست آخرین فرار خود از شکست را رقم بزند.
این تیم برابر مصر و انگلستان موفق به بازگشت شده بود، اما این بار از پس این چالش برنیامد.
تیم لیونل اسکالونی دلیل چندانی برای گلایه نمیتواند داشته باشد؛ آرژانتین در بیشتر دقایق فینال کاملا تحت فشار بود و تا دقایق پایانی وقت اضافه، تهدید جدی در حمله ایجاد نکرد.
این مسابقه شباهت زیادی به جام جهانی ۱۹۹۰ برای آرژانتین داشت؛ مدافع عنوان قهرمانی که با سختی خود را به فینال رساند، اما در نهایت بیش از حد به یک بازیکن، هرچند نابغهای مانند دیهگو مارادونا، متکی بود.
لیاندرو پاردس، هافبک تیم ملی آرژانتین، پس از پایان دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ به سمت گاوی، هافبک اسپانیا، رفت و تلاش کرد با مشت به صورت او ضربه بزند. با دخالت بازیکنان دو تیم، این درگیری مهار شد، اما داور پاردس را با کارت قرمز مستقیم اخراج کرد.
همین اتفاق باعث تنش میان بازیکنان دو تیم پس از سوت پایان شد. پس از سوت پایان، تنشها بهطور جدی بالا گرفت و چندین بازیکن با یکدیگر مشاجره کردند و در چند مورد نیز درگیری فیزیکی رخ داد.
در یکی از این صحنهها، تیاگو آلمادا و لیاندرو پاردس، اریک گارسیا را به زمین انداختند و سپس بورخا ایگلسیاس و کریستین رومرو نیز با یکدیگر درگیر شدند.
اسپانیا در این دیدار با تکگل فران تورس، برای دومین بار عنوان قهرمانی جام جهانی را به دست آورد.
تیم ملی فوتبال اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ آرژانتین را با نتیجه یک بر صفر شکست داد و برای دومین بار قهرمان جهان شد. تک گل اسپانیا را فران تورس در دقیقه ۱۰۶ وقتهای اضافه به ثمر رساند.
حضور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ورزشگاه مت لایف نیویورک، برگزاری نخستین شوی رسمی بین دو نیمه فینال جام جهانی با حضور ستارههای موسیقی و تدابیر امنیتی گسترده، این مسابقه را به یکی از متفاوتترین فینالهای تاریخ جام جهانی تبدیل کرد.
دو تیم در ۹۰ دقیقه و وقتهای قانونی بازی به تساوی بدون گل رسیدند، اسپانیا در ۹۰ دقیقه حملات زیادی روی دروازه آرژانتین انجام داد اما مارتینز گلر آلبیسلسته عملکرد درخشانی داشت و بارها حملات ماتادورها را خنثی کرد.
در دقیقه ۹۰ بازی انزو فرناندز، وینگر آرژانتین با گرفتن کارت زرد دوم از داور، از زمین بازی اخراج شد.
نیمه اول وقتهای اضافه هم با حملات اسپانیا و بدون باز شدن دروازهها سپری شد تا بالاخره فران تورس در دقیقه ۱۰۶ بازی موفق شد دروازه مارتینز را باز کند.
در دقیقه ۱۱۳ فران تورس با مارتینز دروازهبان آرژانتین تک به تک شد و توانست دروازه این تیم را باز کند اما کمک داور آفساید مهاجم اسپانیا را اعلام کرد.
در ادامه آرژانتینیها حملاتی را روی دروازه اسپانیا انجام دادند اما نتوانستند گل خورده را جبران کنند و بازی با همان تک گل فران تورس به پایان رسید.
عملکرد ضعیف آرژانتین
مدافع عنوان قهرمانی تا دقیقه ۱۱۶ حتی یک شوت هم به سمت دروازه نزد و نتوانست به سومین کشوری تبدیل شود که از عنوان قهرمانی جام جهانی خود دفاع میکند.
آرژانتین تا چند ضربه ایستگاهی در دقایق پایانی، هرگز تهدید جدی برای حریف ایجاد نکرد.
در عوض، دوران درخشان لیونل مسی در جام جهانی در ۳۹ سالگی با شکست به پایان رسید.
اسپانیا بهترین تیم جام بود
از بسیاری جهات، این جام جهانی، جام ستارهها بود؛ لیونل مسی، کیلیان امباپه، هری کین و ارلینگ هالند.
اما در نهایت، این بهترین تیم بود، نه بهترین بازیکن، که جام را بالای سر برد.
اسپانیا منسجمترین تیم این مسابقات بود و قهرمانیاش در فینال، کاملا شایسته به نظر میرسد.
هرچند قهرمانی دوباره لیونل مسی میتوانست داستانی رویایی باشد، اما این نتیجه، پیروزی فوتبال بود.
اسپانیا تنها تیمی بود که برای بردن این مسابقه، با تکیه بر فوتبال بازی کرد و در نهایت نیز به هدفش رسید.
این تیم در مسیر رسیدن به فینال، در مرحله حذفی به ترتیب با نتایج ۳ بر صفر، یک بر صفر، ۲ بر یک و ۲ بر صفر پیروز شد. در واقع، اسپانیا باید این مسابقه را در همان ۹۰ دقیقه به سود خود تمام میکرد.
قهرمانی با فقط یک گل خورده
این قهرمانی بیش از هر چیز بر پایه استحکام دفاعی بنا شد؛ تنها یک گل خورده در هشت مسابقه، بهترین عملکرد دفاعی تاریخ یک تیم قهرمان، همراه با رکورد ۳۸ مسابقه بدون شکست در تمامی رقابتها که طولانیترین روند تاریخ برای یک تیم اروپایی یا آمریکای جنوبی است.
نکته جالب اینکه اسپانیا دومین قهرمان دو دوره اخیر جام جهانی است که نتوانست مسابقه نخست خود را ببرد.
اسپانیا در دیدار نخست برابر کیپ ورد به تساوی بدون گل رسید؛ همانطور که آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل عربستان سعودی شکست خورده بود.
بیژن مرتضوی، نوازنده و خواننده سرشناس ایرانی، در مراسمی که بین دو نیمه دیدار تیمهای اسپانیا و آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شده بود به اجرای برنامه پرداخت.
مرتضوی در ورزشگاه متلایف نیوجرسی به همراه ارکستر فیلارمونیک نیویورک روی صحنه رفت و با ویولن، بخشی از مراسم پیش از فینال را برگزار کرد.
فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار در تاریخ این رقابتها با برگزاری یک شوی موسیقی در بین دو نیمه همراه شد. مراسمی که با حضور شماری از ستارههای موسیقی جهان برگزار شد.
در این اجرای ۱۱ دقیقهای که با الگوبرداری از شوی بین دو نیمه سوپربول برگزار شد، مدونا، شکیرا، جاستین بیبر، گروه BTS، برنا بوی و گوستاوو دودامل روی صحنه رفتند و در حضور دهها هزار تماشاگر ورزشگاه متلایف و میلیونها بیننده تلویزیونی برنامه اجرا کردند. هدایت هنری این مراسم نیز بر عهده کریس مارتین، خواننده گروه کلدپلی، بود.
فیفا با برگزاری این مراسم، برای نخستین بار سنت همیشگی بین دو نیمه فینال جام جهانی را تغییر داد و الگویی مشابه سوپربول را به مهمترین مسابقه فوتبال جهان آورد.