علی باقری کنی، معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۸ تیر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت میان مسئولان جمهوری اسلامی وحدت وجود دارد و ادعای آمریکا درباره وجود دودستگی در حاکمیت «دروغ» است.
او همچنین گفت آمریکا برای آزادسازی داراییهای ایران و برقراری آتشبس در لبنان اقدامی نکرده است.
باقری کنی با بیان اینکه تنگه هرمز «به هیچ وجه یک آبراه بینالمللی نیست»، افزود پس از حمله آمریکا در ۹ اسفند، موضوع تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی به بخشی از امنیت ملی تبدیل شده، زیرا «از این محور به ما حمله شد.»
معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی همچنین گفت تنگه هرمز یکی از مولفههای قدرت جمهوری اسلامی است و این حکومت هرگز از آن دست نخواهد کشید. او افزود آمریکاییها امیدوارند با فرسایشی کردن جنگ، در مذاکرات از جمهوری اسلامی امتیاز بگیرند.
فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، میگوید اقدامات نظامی آمریکا تاکنون بیشتر واکنشی بوده و نشانهای از یک راهبرد منسجم در عملیات سنتکام دیده نمیشود.
او افزود در مقابل، جمهوری اسلامی راهبرد مشخصتری را دنبال میکند که علاوه بر تحمیل هزینه به آمریکا و کشورهای میزبان پایگاههای نظامی این کشور، بر تضعیف زیرساختهای نظامی آمریکا در منطقه نیز متمرکز است.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بینالملل، میگوید با توجه به فاصله زیاد میان خواستههای آمریکا و انتظارات جمهوری اسلامی، در شرایط کنونی دیپلماسی بعید است بتواند تغییر اساسی در وضعیت ایجاد کند.
او افزود تا زمانی که هیچیک از طرفین به پیروزی قاطع در میدان نرسیدهاند، احتمال تداوم درگیریها همچنان بالاست.
حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه ۲۹ تیر در شبکه ایکس نوشت بهدلیل تنشهای شدید در خاورمیانه، وضعیت امنیتی منطقه همچنان پیچیده است و احتمال تشدید غیرمنتظره تنشها وجود دارد.
در این پیام از شهروندان آمریکایی خواسته شده است اخبار را بهطور مستمر دنبال کنند، جانب احتیاط را رعایت کنند و پیش از سفر به خاورمیانه یا عبور از این منطقه، با شرکتهای هواپیمایی درباره وضعیت پروازهای خود تماس بگیرند.
وزارت خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد شهروندان آمریکایی نباید به ایران سفر کنند، باید در سفر به خاورمیانه یا عبور از این منطقه تجدیدنظر کنند و شهروندان آمریکایی حاضر در ایران نیز هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند. همچنین از آنها خواسته شده است در صورت بروز درگیری، از محل نزدیکترین پناهگاه آگاه باشند.
روزنامه تایمز روز دوشنبه گزارش داد که آلکساندر چفرین، رییس یوفا و نائب رییس فیفا، در اعتراض به نحوه رسیدگی فیفا به پرونده محرومیت فولارین بالوگون، از حضور در فینال جام جهانی روز یکشنبه خودداری کرد. این اقدام همچنین در ادامه اختلافهای دیگر او با نهاد حاکم بر فوتبال جهان انجام شد.
رییس فوتبال اروپا همراه با دیگر اعضای شورای فیفا در دیدار افتتاحیه مسابقات در مکزیکوسیتی حضور داشت و قرار بود فینال اسپانیا و آرژانتین را نیز تماشا کند.
اما چفرین پس از آنکه کمیته انضباطی فیفا محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان، مهاجم آمریکا در بازی با بلژیک را لغو کرد، از حضور در فینال منصرف شد. بالوگان به دلیل دریافت کارت قرمز در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی برابر بوسنی و هرزگوین از یک مسابقه محروم شده بود.
این تصمیم جنجالی، که فیفا میگوید به ریاست محمد الکمالی، رییس اماراتی کمیته انضباطی، گرفته شده، پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، اتخاذ شد. ترامپ در این تماس از اینفانتینو خواسته بود محرومیت بالوگان لغو شود.
یوفا در بیانیهای این اقدام را «بیسابقه، غیرقابل درک و غیرقابل توجیه» توصیف کرد و گفت فیفا با ایجاد این تصور که سیاست در تصمیمهای فوتبالی دخالت کرده، «از یک خط قرمز عبور کرده است.»
چندین فدراسیون عضو یوفا نیز از این تصمیم انتقاد کردند. از جمله فدراسیون فوتبال بلژیک که پیش از پیروزی ۴ بر ۱ برابر آمریکا در مرحله بعد، تنها این پیام را منتشر کرد: «این تصمیم را لغو کنید.»
اختلافهای عمیقتر میان فیفا و یوفا
پرونده بالوگان تنها یکی از موارد اختلاف میان فیفا و یوفاست؛ دو نهادی که حتی در بهترین شرایط نیز روابط سردی با یکدیگر داشتهاند و اکنون این اختلافها شدت گرفته است.
چفرین پیش از آغاز جام جهانی نیز از قیمت بالای بلیتها انتقاد کرده و گفته بود این سیاست، فوتبال را از «هواداران واقعی و وفادار» دور میکند. برخلاف فیفا، یوفا اعلام کرده از قیمتگذاری شناور در مسابقات خود استفاده نخواهد کرد و دستکم ۴۰ درصد بلیتهای یورو ۲۰۲۸ در بریتانیا و ایرلند حدود ۶۰ پوند یا کمتر قیمت خواهند داشت.
او همچنین از ناکامی فیفا در متقاعد کردن مقامهای مهاجرتی آمریکا برای صدور مجوز حضور عمر آرتان، داور سومالیایی، در جام جهانی انتقاد کرد. دو روز پس از بازگرداندن این داور، یوفا اعلام کرد او دیدار سوپرجام اروپا در ماه آینده را قضاوت خواهد کرد.
نحوه برخورد با تیم ملی ایران در جریان جام جهانی نیز از دیگر موارد اختلاف دو نهاد بود. یوفا معتقد است فیفا میتوانست و باید برای فراهم کردن شرایطی برابر برای نماینده آسیا اقدامات بیشتری انجام میداد.
اختلاف بر سر قوانین بازی
اختلافها تنها به مسائل خارج از زمین محدود نمیشود. یوفا با اجباری شدن وقفههای آبرسانی، طولانی شدن زمان بین دو نیمه برای اجرای برنامههای موسیقی و همچنین دادن کارت قرمز به بازیکنانی که هنگام صحبت در زمین دهان خود را میپوشانند، موافق نیست.
در نمونهای دیگر، یوفا به داوران کمکداور ویدیویی خود دستور داده است که موارد احتمالی تمارض را به عنوان «اشتباه در شناسایی بازیکن» بررسی نکنند.
در جام جهانی دو مورد از این دست رخ داد؛ کارت زرد تیم ریم، مدافع آمریکا، لغو و به میگل آلمیرون، بازیکن پاراگوئه، داده شد. همچنین، در اتفاقی مهمتر، بریل امبولو، مهاجم سوئیس، پس از آنکه کارت زردی که ابتدا به لئاندرو پاردس، بازیکن آرژانتین، داده شده بود به نام او ثبت شد، از زمین اخراج شد.
با این حال، هرچند همه این اختلافها میان فیفا و یوفا واقعی و جاری هستند، باید توجه داشت که چفرین مدتی است از رویدادهای فیفا فاصله گرفته است.
او در سالهای اخیر کمترین حضور ممکن را در کنگرههای سالانه فیفا داشته، با وجود آنکه به دلیل ریاست بر یوفا یکی از نایبرییسهای فیفاست.
چفرین تنها در دیدار افتتاحیه آخرین جام جهانی زنان حاضر شد و هیچیک از مسابقات جام باشگاههای جهان را از نزدیک تماشا نکرد.
با وجود اختلافهای یوفا با فیفا، حتی اگر همه ۵۵ عضو اروپایی به صورت یکپارچه رای بدهند، تنها ۵۵ رای از مجموع ۲۱۱ عضو فیفا را در اختیار دارند و به نظر میرسد بسیاری از دیگر اعضا از مدیریت جیانی اینفانتینو رضایت دارند.
وزارت خارجه کویت دوشنبه ۲۹ تیر در بیانیهای، ادامه حملات جمهوری اسلامی به این کشور را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت، تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات کویت و امنیت شهروندان و ساکنان این کشور دانست.
در این بیانیه آمده است که این حملات همچنین نقض جدی حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل و قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل است.
وزارت خارجه کویت بار دیگر تاکید کرد ادامه این حملات آشکار، در حالی که تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنشها در جریان است، بهطور هدفمند این تلاشها را تضعیف میکند و اراده جامعه جهانی برای پیشبرد این روند را نادیده میگیرد.
وزارت خارجه کویت همچنین تاکید کرد امنیت، حاکمیت و سلامت شهروندان و ساکنان این کشور قابل تعرض نیست و افزود کویت حق ذاتی و مشروع خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم بهمنظور حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود محفوظ میداند.