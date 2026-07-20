روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی تحلیلی نوشت آمریکا نمی‌تواند از راه مذاکره به اهدافش برسد؛ بنابراین تغییر حکومت در ایران دوباره به دستور کار کاخ سفید بازگشته است.

این روزنامه دوشنبه ۲۹ تیر نوشت: «میراث سیاست خارجی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، احتمالا با ایران تعریف خواهد شد. در حال حاضر اوضاع خوب به نظر نمی‌رسد. جنگ از سر گرفته شده است، اما آمریکا برنامه‌ای قابل‌قبول برای پیروزی ندارد و ممکن است ترامپ در باتلاق ایران فرو برود.»

به‌نوشته فایننشال‌تایمز، ساختار امنیت ملی آمریکا از همین حالا در حال پایین آوردن سطح انتظارات از معنای موفقیت است.

مارک اسپر، وزیر دفاع دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، در نشست هفته گذشته مجمع امنیتی آسپن استدلال کرد که آمریکا می‌تواند به تحقق دو هدف اصلی رضایت دهد: نخست، بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض. دوم، اعمال محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای ایران در حد همان محدودیت‌هایی که دولت اوباما به دست آورده بود. به عبارت دیگر، هدف آمریکا باید صرفا بازگرداندن وضعیت به دوران پیش از جنگ باشد.

فایننشال‌تایمز افزود اما حتی تحقق این اهداف محدود نیز ممکن است امکان‌پذیر نباشد. جمهوری اسلامی مصمم است از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند عوارض دریافت کند و دشوار است تصور کرد آمریکا در نهایت چگونه خواهد توانست مانع این کار شود. دریافت عوارض از عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند میلیاردها دلار درآمد ایجاد کند و به تهران امکان دهد برای همیشه گلوگاه عرضه انرژی جهان را در اختیار داشته باشد.

آمریکا بارها گفته است که هرگز چنین وضعیتی را نخواهد پذیرفت. اما تشدید بمباران‌ها به احتمال زیاد نمی‌تواند تنگه هرمز را به زور باز کند و در حال حاضر نیز کاخ سفید تمایلی به اعزام نیروهای زمینی ندارد.

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