دخالت سیاست در فوتبال؛ پیامهای سیاسی مقامات جمهوری اسلامی برای قهرمانی اسپانیا
پیروزی تیم ملی فوتبال اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برابر آرژانتین و کسب عنوان قهرمانی، با واکنشهای گسترده و پیدرپی مقامات جمهوری اسلامی همراه شد.
پیروزی تیم ملی فوتبال اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برابر آرژانتین و کسب عنوان قهرمانی، با واکنشهای گسترده و پیدرپی مقامات جمهوری اسلامی همراه شد.
این مقامات با ارسال پیامهایی جداگانه، قهرمانی تیم ملی اسپانیا را تبریک گفتند و از مواضع «ضد تجاوزگری» این کشور تقدیر کردند؛ پیامهایی که تلاش دارد مسائل ورزشی و داخل مستطیل سبز را با موضوعات سیاسی و منطقهای پیوند بزند.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این موفقیت را به ملت و دولت اسپانیا تبریک گفت: «موفقیت تیم ملی فوتبال اسپانیا و کسب عنوان قهرمانی جام جهانی را که در کمال شایستگی به دست آمد، به ملت و دولت این کشور تبریک میگویم.» پزشکیان همچنین با تأکید بر روابط دوجانبه، در حساب کاربری خود نوشت شادمانی ملت و دولت دوست اسپانیا، شادمانی «ملت و دولت ایران» است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در پیامی به رؤسای مجلس سنا و نمایندگان اسپانیا، ابعاد سیاسی این رویداد را برجسته کرد و قهرمانی این تیم را تبریک گفت: «این پیروزی و قهرمانی ارزشمند، نهتنها دل مردم آن کشور، که دل بسیاری از آزادگان و ملتهای مستقل و عدالتخواه جهان را شاد کرد.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این رقابتها را متمایز از دورههای قبل دانست و اعلام کرد: «این دوره از جام جهانی را میتوان سیاسیترین رویداد ورزشی جهان دانست.» بقائی با تمجید از رویکرد سیاسی مادرید افزود: «مواضع ضد تجاوزگری اسپانیا در ماههای اخیر ارزشمند بود و همین امر موجب شد افکار عمومی جهان پیروزی این تیم را قلباً خواستار باشند.»
در نهایت، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در نامهای به رافائل لوزان، همتای اسپانیایی خود، این قهرمانی را «فراتر از فتح یک جام» خواند و گفت این قهرمانی «پیروزی ملتی است که شرافت انسانی را قربانی مصلحتهای سیاسی نکرد و در کنار مردم ستمدیده فلسطین ایستاد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مقامات جمهوری اسلامی در همین جام جهانی از آمریکا به دلیل آنچه «دخالت سیاست در ورزش» عنوان کردند، بهشدت انتقاد کرده بودند.