فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد یک نظامی آمریکایی هنگام خنثی‌سازی بقایای یک پهپاد تهاجمی جمهوری اسلامی کشته و یک نظامی دیگر نیز به‌طور جزیی زخمی شده است. همچنین در حمله جمهوری اسلامی به اردن، دو نظامی آمریکایی کشته و یک نفر دیگر همچنان مفقود است.

محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشینگتن، به ایران‌اینترنشنال گفت پس از کشته شدن نظامیان آمریکایی، دونالد ترامپ تلاش می‌کند تا حد امکان، نیروها و تجهیزات آمریکا در خاورمیانه را از تیررس موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی دور نگه دارد.