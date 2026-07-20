مدیرکل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی گفت بامداد دوشنبه نقطهای در حوالی بخش سیلوانای ارومیه هدف حمله آمریکا قرار گرفت و چند مجروح بر جای گذاشت.در روزهای اخیر گزارشهای مبنی بر شلیک موشکهای سپاه پاسداران از حوالی شهر ارومیه منتشر شده بود.
گزارشهای تازه از احتمال گسترش همکاریهای نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با چین و روسیه حکایت دارد. بر اساس این گزارشها، تهران ممکن است برای افزایش دقت حملات موشکی خود از تصاویر ماهوارهای، اطلاعات شناسایی و فناوریهای پیشرفته پکن و مسکو بهره بگیرد.
جزییات بیشتر با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال:
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد یک نظامی آمریکایی هنگام خنثیسازی بقایای یک پهپاد تهاجمی جمهوری اسلامی کشته و یک نظامی دیگر نیز بهطور جزیی زخمی شده است. همچنین در حمله جمهوری اسلامی به اردن، دو نظامی آمریکایی کشته و یک نفر دیگر همچنان مفقود است.
محمد قائدی، مدرس روابط بینالملل در دانشگاه جورج واشینگتن، به ایراناینترنشنال گفت پس از کشته شدن نظامیان آمریکایی، دونالد ترامپ تلاش میکند تا حد امکان، نیروها و تجهیزات آمریکا در خاورمیانه را از تیررس موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی دور نگه دارد.
روزنامه واشینگتنپست گزارش داد پنتاگون شمار هواپیماهای نظامی خود را در منطقه افزایش میدهد.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن، به ایراناینترنشنال گفت احتمال افزایش حجم عملیات نظامی آمریکا وجود دارد، اما اقداماتی که تاکنون انجام شده، بیشتر بر قطع ارتباط و مسیرهای تدارکاتی پایگاههای سپاه پاسداران و ارتش در جنوب با آمادگاههای اصلی در استانهای دیگر متمرکز بوده است.
حساب رسمی ستاد کل ارتش کویت در ایکس، در بیانیهای اعلام کرد که این کشور در حال رهگیری پهپادهای پرتابشده از سوی جمهوری اسلامی است.
در این بیانیه آمده است که صداهای انفجارهای احتمالی، ناشی از رهگیری این حملات از سوی سامانههای پدافند هوایی است.
ستاد کل ارتش کویت در ایکس نوشت: «از همه خواسته شده است دستورالعملهای امنیتی و ایمنی صادرشده از سوی نهادهای مسئول را رعایت کنند.»
احسان جهانیان، معاون امنیتی استانداری بوشهر، در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد دوشنبه ۲۹ تیر، در دو نوبت، دو مکان نظامی در خورموج هدف حمله هوایی آمریکا قرار گرفت.
جهانیان گفت: «این حملات باعث قطع برق در مناطقی از شهر خورموج شده است.»