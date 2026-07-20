مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار با جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، از «حرکت این کشور به سوی صلح» و تلاش دولت بیروت برای خلع سلاح حزب‌الله استقبال کرد. عون قرار است روز سه‌شنبه ۳۰ تیر با دونالد ترامپ نیز دیدار کند.

بنابر اطلاعیه رسمی وزارت خارجه آمریکا، روبیو یکشنبه ۲۸ تیر در این وزارت خارجه میزبان عون بود. این نخستین سفر رسمی یک رییس‌جمهوری لبنان به واشینگتن از سال ۲۰۰۹ است؛ زمانی که باراک اوباما، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، با میشل سلیمان دیدار کرد.

وزارت خارجه آمریکا پس از این نشست اعلام کرد روبیو از دولت لبنان به دلیل «تلاش قاطعانه برای بازپس‌گیری حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب‌الله، برچیدن زیرساخت‌های تروریستی آن و حرکت به سوی صلح» تقدیر کرده است.

این دیدار پس از آغاز مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا انجام شد. دو کشور که روابط رسمی دیپلماتیک ندارند، از ماه آوریل در حال مذاکره برای دستیابی به توافق صلحی دائمی و پایان دادن به جنگ اسرائیل و حزب‌الله هستند.

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