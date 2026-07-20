نهمین روز حملات آمریکا به ایران؛ سپاه پاسداران از انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد
نیروهای آمریکایی، دوشنبه ۲۹ اسفند برای نهمین روز پیاپی، مواضع جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. همزمان، نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز پس از آن افزایش یافت که سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش در این آبراه منفجر و متوقف شدهاند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد «موج تازهای از حملات» را با هدف تضعیف توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتیهای تجاری در مسیرهای حیاتی تنگه هرمز آغاز کرده است.
این نهاد نظامی جزییات بیشتری درباره این حملات ارائه نکرد.
خبرگزاری رویترز نوشت حملههای تازه بخشی از چرخه تشدیدشونده درگیری میان واشینگتن و تهران است که پس از فروپاشی توافق آتشبس موقت یک ماه پیش آغاز شد.
تلاش دو طرف برای کنترل تنگه هرمز، انتقال انرژی را مختل و نگرانیها را درباره افزایش تورم جهانی بیشتر کرده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار با جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، از «حرکت این کشور به سوی صلح» و تلاش دولت بیروت برای خلع سلاح حزبالله استقبال کرد. عون قرار است روز سهشنبه ۳۰ تیر با دونالد ترامپ نیز دیدار کند.
بنابر اطلاعیه رسمی وزارت خارجه آمریکا، روبیو یکشنبه ۲۸ تیر در این وزارت خارجه میزبان عون بود. این نخستین سفر رسمی یک رییسجمهوری لبنان به واشینگتن از سال ۲۰۰۹ است؛ زمانی که باراک اوباما، رییسجمهوری وقت آمریکا، با میشل سلیمان دیدار کرد.
وزارت خارجه آمریکا پس از این نشست اعلام کرد روبیو از دولت لبنان به دلیل «تلاش قاطعانه برای بازپسگیری حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزبالله، برچیدن زیرساختهای تروریستی آن و حرکت به سوی صلح» تقدیر کرده است.
این دیدار پس از آغاز مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام شد. دو کشور که روابط رسمی دیپلماتیک ندارند، از ماه آوریل در حال مذاکره برای دستیابی به توافق صلحی دائمی و پایان دادن به جنگ اسرائیل و حزبالله هستند.
نیروهای آمریکایی دوشنبه برای نهمین روز پیاپی مواضع جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. همزمان، نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز پس از آن افزایش یافت که سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش در این آبراه منفجر و متوقف شدهاند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، دوشنبه ۲۹ تیر در بیانیهای اعلام کرد «موج تازهای از حملات» را با هدف تضعیف توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتیهای تجاری در مسیرهای حیاتی تنگه هرمز آغاز کرده است.
این نهاد نظامی جزییات بیشتری درباره این حملات ارائه نکرد.
خبرگزاری رویترز نوشت حملههای تازه بخشی از چرخه تشدیدشونده درگیری میان واشینگتن و تهران است که پس از فروپاشی توافق آتشبس موقت یک ماه پیش آغاز شد.
تلاش دو طرف برای کنترل تنگه هرمز، انتقال انرژی را مختل و نگرانیها را درباره افزایش تورم جهانی بیشتر کرده است.
سپاه پاسداران اعلام کرد در «عملیاتی غافلگیرانه» به «مقر عملیات ویژه دشمن» در منطقه التنف سوریه حمله کرده است و همچنین مدعی شد هواپیماهای آمریکایی مستقر در فرودگاه عقبه اردن را با موشکهای بالستیک هدف گرفته است.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیشتر گزارش داده بود نیروهای مسلح بامداد ۲۸ تیر با پهپاد، تجهیزات و تاسیسات نظامی آمریکا را در اردوگاه العدیری و پایگاه هوایی علیالسالم کویت، هدف قرار دادهاند.
دولت کویت نیز اعلام کرد یک تاسیسات آبشیرینکن برای دومین روز پیاپی هدف حمله قرار گرفته و دچار آتشسوزی شده است.
کویت این حمله را «اقدام مستقیم علیه زیرساختهای حیاتی غیرنظامی» خواند.
گزارشهای تازه از احتمال گسترش همکاریهای نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با چین و روسیه حکایت دارد. بر اساس این گزارشها، تهران ممکن است برای افزایش دقت حملات موشکی خود از تصاویر ماهوارهای، اطلاعات شناسایی و فناوریهای پیشرفته پکن و مسکو بهره بگیرد.
جزییات بیشتر با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال:
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد یک نظامی آمریکایی هنگام خنثیسازی بقایای یک پهپاد تهاجمی جمهوری اسلامی کشته و یک نظامی دیگر نیز بهطور جزیی زخمی شده است. همچنین در حمله جمهوری اسلامی به اردن، دو نظامی آمریکایی کشته و یک نفر دیگر همچنان مفقود است.
محمد قائدی، مدرس روابط بینالملل در دانشگاه جورج واشینگتن، به ایراناینترنشنال گفت پس از کشته شدن نظامیان آمریکایی، دونالد ترامپ تلاش میکند تا حد امکان، نیروها و تجهیزات آمریکا در خاورمیانه را از تیررس موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی دور نگه دارد.