لک در ادامه نوشت: «به جای اینکه حرمت علی آقا، مرد بی‌تکرار و افتخار فوتبال ایران در آسیا و جهان را حفظ کنند و او را روی سرشان بگذارند، فضا را طوری فراهم می‌کنند که یک بازیکن به خودش اجازه بی‌احترامی به اسطوره مردم را می‌دهد. کسی که وضعیتش مشخص است، این نسبت را به علی آقا می‌دهد؟»

گلر پیشین پرسپولیس خطاب به بیرانوند افزود: «البته با توجه به شناختی که از او دارم، نه تنها خجالت هم نمی‌کشد، بلکه به آن استوری‌ها افتخار می‌کند و امتیاز جدیدی هم می‌گیرد. با این پیام‌ها هم طبیعی است که بگوید چهار سال دیگر هم دروازه‌بان ایران در جام جهانی هستم. برای اینکه به اشتباهاتش در دو بازی برابر نیوزیلند و مصر پرداخته نشود، نگاه‌ها را از مسائل فنی دور می‌کند تا کارشناسان و مربیان عزیز هم، به جای پرداختن به عملکردش، مثل همیشه از حاشیه‌های ساخته‌شده توسط او صحبت کنند.»

لک همچنین نوشت: «طوری هم می‌گوید در نوجوانی کارگری کردم که انگار همه فوتبالیست‌های ایران در خانواده‌های میلیاردر متولد شده‌اند و فقط همین یک نفر کارگری کرده است. این نوشته را هم از ته دل و فقط به خاطر علاقه‌ام به علی آقا نوشتم، چون نمی‌توانستم ببینم مردی که مدیونش هستم و مسیر زندگی‌ام را تغییر داده، با کم‌لطفی روبه‌رو شود.»

علیرضا بیرانوند، پس از انتقاد علی دایی از او به دلیل تمجید از امیر قلعه‌نویی و پیشنهاد ساخت مجسمه‌ای از سرمربی تیم ملی، با انتشار متنی در استوری اینستاگرام به شهریار فوتبال ایران واکنش نشان داد و او را با القابی از جمله «رانت‌خوار» و «فرصت‌طلب» خطاب کرد.