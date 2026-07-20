اونای سیمون دستکش طلای بهترین دروازهبان و پائو کوبارسی جایزه بهترین بازیکن جوان جام را کسب کردند.
امباپه همچنین با رسیدن به ۲۲ گل در سه دوره حضور در جام جهانی، رکورد بهترین گلزن تاریخ این رقابتها را شکست و به تنهایی در صدر این فهرست قرار گرفت. لیونل مسی با ۲۱ گل در رده دوم ایستاد.
جایزه بازی جوانمردانه نیز به تیم ملی هلند رسید.
جدا از این جوایز، لامین یامال و پائو کوبارسی، هر دو ۱۹ ساله، چهارمین و پنجمین نوجوانی هستند که در فینال جام جهانی به میدان رفته و قهرمان شدهاند.
آنها به پله ۱۷ ساله در سال ۱۹۵۸، جوزپه برگومی ۱۸ ساله در سال ۱۹۸۲ و کیلیان امباپه ۱۹ ساله در سال ۲۰۱۸ پیوستند.
فهرست کامل جوایز جام جهانی ۲۰۲۶
توپ طلا (بهترین بازیکن): رودری
توپ نقره: لیونل مسی
توپ برنز: کیلیان امباپه
کفش طلا (آقای گل): کیلیان امباپه
کفش نقره: لیونل مسی
کفش برنز: جود بلینگهم
دستکش طلا (بهترین دروازهبان): اونای سیمون
جایزه بهترین بازیکن جوان: پائو کوبارسی
جایزه بازی جوانمردانه: هلند