مناقشه آمریکا و جمهوری اسلامی؛ آنچه در ۲۹ تیر گذشت
درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان رو به گسترش است. آمریکا اعلام کرده حملات نظامی تا زمانی که دونالد ترامپ تصمیم دیگری نگیرد ادامه خواهد داشت و همزمان با تشدید حضور نظامی خود در منطقه، جنگندهها و هواپیماهای سوخترسان بیشتری به خاورمیانه اعزام میکند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در عین حال تاکید کرده واشینگتن همچنان آماده راهحل دیپلماتیک است، اما رفتار جمهوری اسلامی را عامل ادامه عملیات نظامی میداند.
همزمان، حملات و تنشهای نظامی در سراسر منطقه ادامه یافته است. آژیرهای هشدار چندین بار در بحرین و کویت به صدا درآمده، ارتش اردن از رهگیری موشکهای شلیکشده از ایران خبر داده و گزارشهایی از حمله به کشتیها در آبهای عمان منتشر شده است. سپاه پاسداران نیز مسئولیت حملات به مواضع آمریکا در بحرین و کویت را بر عهده گرفته و اعلام کرده این حملات ادامه خواهد یافت.
در داخل ایران نیز حملات آمریکا به چندین نقطه از جمله تبریز، بوشهر، ارومیه، خورموج و دیگر مناطق ادامه داشته است. مقامهای جمهوری اسلامی از کشته و زخمی شدن شماری از افراد و آسیب دیدن برخی تاسیسات خبر دادهاند. همزمان سنتکام اعلام کرده عملیات دریایی برای محدود کردن تردد کشتیها به بنادر ایران ادامه دارد و هدف آن کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است.
در عرصه دیپلماتیک، کشورهای منطقه و غرب نسبت به گسترش درگیریها ابراز نگرانی کردهاند. کویت و مصر حملات جمهوری اسلامی را محکوم کردهاند، بریتانیا بر تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده و نیوزیلند سطح هشدار سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس را افزایش داده است. همزمان گزارشهایی از تلاش میانجیها برای پیشنهاد آتشبس ۱۰ روزه و احیای مذاکرات میان تهران و واشینگتن منتشر شده است.
در داخل جمهوری اسلامی نیز مقامهای حکومتی بر ادامه جنگ و حفظ بازدارندگی تاکید کردهاند، اما همزمان نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بحران هشدار دادهاند. مسعود پزشکیان، رییسجمهور جمهوری اسلامی، از احتمال آسیب دیدن سرمایه اجتماعی نظام در صورت تشدید فشارهای اقتصادی سخن گفته و غلامحسین محسنی اژهای نیز بر ضرورت افزایش تابآوری مردم در برابر هزینههای جنگ تاکید کرده است.
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