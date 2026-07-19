خبرگزاری رویترز یکشنبه ۲۸ تیر گزارش داد در حمله شبانه به پایتخت اوکراین، دست‌کم یک نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، این حمله را یکی از بزرگ‌ترین موج‌های حملات موشکی بالستیک روسیه در طول جنگ خواند.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در این حملات ۴۱ موشک از انواع مختلف و ۱۲۵ پهپاد به کار برد. به گفته ارتش اوکراین، ۱۸ موشک و ۱۰۸ پهپاد رهگیری و سرنگون شدند.

به گزارش خبرنگار رویترز از کی‌یف، بامداد یکشنبه رشته‌ای از انفجارهای مهیب در سراسر این شهر طنین‌انداز شد و ساختمان‌هایی را در چندین منطقه ویران کرد. ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، گفت ساختمان‌های مسکونی، انبارها، یک سوپرمارکت و یک خوابگاه آسیب دیدند و حال سه نفر از زخمی‌ها وخیم است.

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حملات همچنین به یک ایستگاه مترو که پیش‌تر نیز بارها هدف قرار گرفته بود، خسارت زد و یک زیرگذر عابر پیاده در نزدیکی آن را ویران کرد.

در شمال‌شرق اوکراین نیز اصابت موشک به یک مرکز پستی در حومه خارکیف، نزدیک مرز روسیه، چهار کشته و ۱۹ زخمی بر جا گذاشت.

مقام‌های اوکراینی اعلام کردند در شهر زاپوریژیا در جنوب‌شرق این کشور نیز بمب‌های روسیه به ساختمان‌های مسکونی اصابت کردند. دست‌کم دو نفر در این حملات کشته و ۱۴ نفر زخمی شدند و نیروهای امدادی برای یافتن بازماندگان به جست‌وجو در میان آوارها پرداختند.

کمبود سامانه‌های دفاعی ضد موشک بالستیک

روسیه در هفته‌های اخیر حملات موشکی بالستیک به کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین را افزایش داده است. این در حالی است که اوکراین با کمبود شدید سامانه‌های پدافند هوایی طراحی‌شده در آمریکا روبه‌رو است.

زلنسکی هفته گذشته گفت آمریکا و اوکراین بر سر صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت به توافق سیاسی رسیده‌اند و ابراز امیدواری کرد تولید این موشک‌ها تا پایان سال آغاز شود.

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او یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «محافظت در برابر موشک‌های بالستیک اکنون اولویت همیشگی و اصلی ماست. ما هر روز به موشک‌های رهگیر نیاز داریم.»

افزایش حملات روسیه در پنجمین سال جنگ تمام‌عیار، فشار بر متحدان خارجی کی‌یف را برای تسریع در تحویل سامانه‌های دفاعی ضد موشک بالستیک افزایش داده است.

با وجود خسارت‌های گسترده، فعالیت‌های روزمره ساعاتی پس از حمله در بخش‌هایی از کی‌یف از سر گرفته شد. خبرنگار رویترز مستقر در کی‌یف نوشت میوه‌فروشان غرفه‌های موقت خود را دوباره برپا کردند و کارگران هم‌زمان مشغول جمع‌آوری آوارهای ایستگاه مترو و زیرگذر فروریخته بودند.