اجرای بیژن مرتضوی در فینال جام جهانی همراه با شکیرا، مدونا،جاستین بیبر و بیتیاس
بیژن مرتضوی، نوازنده و خواننده سرشناس ایرانی، در مراسمی که بین دو نیمه دیدار تیمهای اسپانیا و آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شده بود به اجرای برنامه پرداخت.
بیژن مرتضوی، نوازنده و خواننده سرشناس ایرانی، در مراسمی که بین دو نیمه دیدار تیمهای اسپانیا و آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شده بود به اجرای برنامه پرداخت.
مرتضوی در ورزشگاه متلایف نیوجرسی به همراه ارکستر فیلارمونیک نیویورک روی صحنه رفت و با ویولن، بخشی از مراسم پیش از فینال را برگزار کرد.
فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار در تاریخ این رقابتها با برگزاری یک شوی موسیقی در بین دو نیمه همراه شد. مراسمی که با حضور شماری از ستارههای موسیقی جهان برگزار شد.
در این اجرای ۱۱ دقیقهای که با الگوبرداری از شوی بین دو نیمه سوپربول برگزار شد، مدونا، شکیرا، جاستین بیبر، گروه BTS، برنا بوی و گوستاوو دودامل روی صحنه رفتند و در حضور دهها هزار تماشاگر ورزشگاه متلایف و میلیونها بیننده تلویزیونی برنامه اجرا کردند. هدایت هنری این مراسم نیز بر عهده کریس مارتین، خواننده گروه کلدپلی، بود.
فیفا با برگزاری این مراسم، برای نخستین بار سنت همیشگی بین دو نیمه فینال جام جهانی را تغییر داد و الگویی مشابه سوپربول را به مهمترین مسابقه فوتبال جهان آورد.
عادل فردوسیپور، مجری برنامه فوتبال ۳۶۰، در واکنش به اظهارات امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، گفت: «آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتان در همین دوره جنگ حتی یک دقیقه هم در ایران نبودید؛ یا چند روز در امارات بودید یا ۴۰، ۵۰ روز در ویلایتان در آلانیای ترکیه حضور داشتید.»
فردوسیپور در ادامه گفت: «گفتند ما چرا این مدت توی غار بودیم و بعد همزمان با جام جهانی پیدایمان شد. اما نه در جنگ ۱۲ روزه و نه در این جنگ اخیر، نه من و نه همکارانم از تهران تکان نخوردیم. خود من شخصا از تهران جم نخوردم. همیشه کنار مردم بودیم، نه از ایران خارج شدیم و نه جایی رفتیم. اگر شخص دیگری این حرف را میزد، شاید قابل درک بود، اما شما دیگر نباید از "غار" صحبت کنید.»
امیر قلعهنویی صبح شنبه در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی ۲۰۲۶، از «حاکمیت و دولتمردان» خواسته بود با منتقدان برخورد کنند و گفته بود: «میکروفون دست افرادی است که در زمان جنگ برنامهشان را تعطیل کردند و به غار رفتند و در جام جهانی پیدایشان شد.»
فردوسیپور همچنین درباره انتقاد از عملکرد تیم ملی گفت: «تصمیم گرفتیم منصفانه نقد کنیم؛ نه همهچیز را سیاه ببینیم و نه سفید. اما بعد از آن، عدهای گفتند هر کسی از تیم ملی انتقاد کند، بیوطن، خائن یا معاند است. واقعا نقد منصفانه چه ربطی به بیوطن بودن دارد؟»
او در پایان گفت: «اینکه تیم ملی را مصادره کنید و خودتان را خط قرمز کشور بدانید، چه معنایی دارد؟ کسی که چندین هفته در آلانیا ترکیه بوده، نباید به کسانی که تمام این مدت در تهران و کنار مردم بودند، بگوید "توی غار بودید".»
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی ۲۰۲۶، بجای پاسخگویی درباره حذف تیم ملی از جام جهانی ۴۸ تیمی، خواستار سرکوب منتقدان شد: «میکروفون دست افرادی است که در زمان جنگ برنامهشان را تعطیل کردند و به غار رفتند و در جام جهانی پیدایشان شد.»
قلعهنویی که به طور تلویحی به عادل فردوسیپور و سایت فوتبال ۳۶۰ اشاره میکرد، در ادامه گفت: «سوالم از مسئولان این است که چطور به این آدمها که در شرایط جنگ در غار بودند تریبون دادید که هر روز تیم ملی را بزنند و نابود کنند؟»
قلعهنویی با تاکید بر انتقادش از مسئولان بابت اجازه ساخت برنامههای مختلف ورزشی از تلویزیونهای اینترنتی، گفت: «یک آقا در سال ۲۰۱۴ یک امتیاز گرفت قهرمان ملی شد. در سال ۲۰۰۷ در جام ملتها در ضربات پنالتی تیمم باخت و حذف شد و ما را دادگاهی کردند و بعد از آن آدمهای همین آقایان آمدند در همان مرحله حذف شدند اما قهرمان ملی شدند.»
او گفت: «تعجب من از حاکمیت و دولتمردان این است که چطور به این آدمها تریبون میدهند.»
سرمربی تیم ملی گفت: «بچههای ما ایثار کردند، فدراسیون هزارش را گذاشتند، اما شرایط بینالمللی اینگونه شد، اما من فرار رو به جلو نکردم. میتوانستم گردن فدراسیون بیندازم که برنامهها نشد، اما رفتیم و اقتدار فوتبال ایران را به دنیا ثابت کردیم.»
قلعهنویی با حمایت از دستیار اول خود، سعید الهویی، گفت: «الهویی یکی از باسوادترین افراد فوتبال و ورزش است. او گفت چند برنامه داشتیم که شروع کردند به لودهبازی و مسخرهبازی.»
او گفت: «در صورت قطعی شدن صعود، بهجای برنامه تاکتیکی مجبور شدیم برنامه پشتیبانی بدهیم و بگوییم اگر میخواهیم جلو باشیم، باید این کارهای خاص را انجام بدهیم.»
قلعهنویی بدون توضیح درباره پاداش ۱۴۰ میلیارد تومانی خود، گفت: «بچهها پاداشی که قرار بود ۱۴ ماه پیش بگیرند را با تلاش تاج گرفتند. سالهای آینده درباره کاری که ما کردیم صحبت خواهند کرد، که چه کار بزرگی انجام دادیم.»
امیر قلعهنویی در واکنش به حواشی ساعت خود به علی دایی کنایه زد: «ساعت نشانه نظم و انضباط و وقت شناسی است. اگر سرمربی ساعت میبندد و کت و شلوار میپوشد، باید بگویید لباس شیکی پوشیده، در حد سرمربی پوشیده. اما اگر یقهام را باز میگذاشتم و زنجیر طلا میانداختم، آدم خوبی بودم.»
قلعهنویی با کنایه دوباره به کیروش گفت: «برنامههای مختلفی برای حضور در جام جهانی داشتیم که با توجه به شرایط تغییراتی ایجاد شد، حالا من امیر قلعهنویی مثل مربی قبلی بیایم رئیسجمهور را زیر فشار بگذارم، وزیر و رئیس فدراسیون را تحت فشار بگذارم و فرار روبه جلو کنم؟»
او گفت: «یک نمونه برنامه ما این بود که به اسپانیا برویم و ۷ ساعت از زمان پروازمان را کوتاه کنیم و آنجا یک بازی با اسپانیا انجام دهیم، البته هر شرایطی هم که آنها گذاشتند آقای تاج قبول کرد.»
سرمربی تیم ملی گفت: «حالا جنگ شد و ما بیایم این موضوع را به گردن رئیس فدراسیون بیندازیم و فرار روبهجلو کنیم؟ اسپانیا، پورتوریکو و مقدونیه حاضر نشدند با ما بازی کنند. باید برای این موضوع مسئولان را زیر فشار بگذاریم؟»
دونالد ترامپ امشب تماشاگر فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان اسپانیا و آرژانتین و اهداکننده کاپ قهرمانی خواهد بود، اما این حضور حداقل برای یکی از بازیکنان اسپانیا خوشایند نیست؛ بورخا ایگلسیاس، مهاجم اسپانیا، گفته که دست دادن با ترامپ برای او از سر اجبار است چون «نمیخواهد راهی زندان شود.»
ایگلسیاس که در سلتاویگو بازی میکند، پیشتر نیز از معترضان حامی فلسطین حمایت کرده، در حمایت از جنبش «جان سیاهپوستان مهم است» ناخنهایش را مشکی رنگ کرده و بارها علیه همجنسگراستیزی موضع گرفته است. حالا او ممکن است با ترامپ روبهرو شود؛ اتفاقی که ظاهرا هیچ علاقهای به آن ندارد.
به نوشته دیلیمیل، ایگلسیاس در گفتوگو با یک مجله محلی درباره احتمال دیدار با ترامپ گفت: «نمیخواهم به زندان بروم. امیدوارم در شرایطی به او سلام کنم که همه خوشحال باشند، این دیدار خیلی سریع تمام شود و بتوانم آن را فراموش کنم.»
او ادامه داد: «فکر نمیکنم الان زمان ایجاد جنجال باشد. همه دقیقا میدانند که دیدگاه من چیست. دوست دارم کارهای زیادی انجام بدهم، اما واقعیت این است که برخلاف تصور بعضیها، آنقدر قدرت ندارم که بتوانم با بعضی مسائل مقابله کنم.»
ایگلسیاس گفت: «یک پروتکل و تعهد از روی احترام وجود دارد که باید رعایت شود، هرچند چیزی که دلم میگوید انجام بدهم، با کاری که باید انجام دهم متفاوت است.»
ایگلسیاس همچنین گفت: «من آدمهایی را دوست دارم که برای پیشرفت و حفظ ارزشهای بنیادین مبارزه میکنند و فکر میکنم ترامپ در این زمینه با مشکل روبهروست.»
ایگلسیاس که این فصل ۱۸ گل برای سلتاویگو به ثمر رسانده، در جام جهانی سه بار به میدان رفته و در مجموع ۷۳ دقیقه بازی کرده است؛ آن هم بهعنوان مهاجم ذخیره.
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، پس از بازی با انگلیس در دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶، گفت که نمیخواهد دوران ۱۴ ساله حضورش روی نیمکت فرانسه تنها با این دو مسابقه پایانی قضاوت شود: «همیشه به خدمتی که به این تیم ارائه کردم افتخار کردهام.»
او گفت: «احساس میکنم همه توانم را برای این تیم گذاشتم و واقعا از انجام این کار لذت بردم. میخواهم الگو باشم. بسیار مهم است که برای نسل بعدی الگو باشی و آنها از موفقیتهای تو الهام بگیرند.»
دشان که فرانسه را در چهار جام جهانی هدایت کرد، پس از دو حضور متوالی در فینال و کسب قهرمانی و نایبقهرمانی در جام جهانی، در این دوره از مسابقات ۶ پیروزی پیاپی ثبت کرد اما در نهایت دو مسابقه نیمهنهایی و ردهبندی را واگذار کرد.
او در این باره گفت: «پس از شکست در نیمهنهایی واقعا ناراحت بودیم، اما نمیخواهم تمام دوران مربیگریام با این دو بازی خلاصه شود. گاهی خوششانس هستید، همه چیز به سود شما پیش میرود و گاهی هم حریف بهتر است. فوتبال علم دقیق نیست، اما ما احساسات زیادی خلق کردیم و آنها را با مردم فرانسه شریک شدیم.»
دشان بدون اشاره به نام زیدان که قرار است جانشین او روی نیمکت تیم ملی فرانسه شود، گفت: «در این تیم استعداد و توانایی فراوانی وجود دارد. همه شرایط فراهم است تا تیم ملی فرانسه در بالاترین سطح باقی بماند و قهرمانیهای بیشتری به دست آورد. برای تیم ملی فرانسه و سرمربی جدید بهترینها را آرزو میکنم. پس از این نشست خبری، فقط یک هوادار خاموش خواهم بود.»
سرمربی آبیها در انتهای نشست خبری درباره این جام جهانی گفت: «از نظر شخصی، این واقعا سفری فوقالعاده در کنار آنها بود. از آغاز اردوهای آمادهسازی، هشت هفته را در کنار هم گذراندیم و این تجربه فوقالعاده بود. ناامیدی ما به نتیجه ورزشی مربوط میشود، اما این فرصت را داشتیم که احساسات مردم را برانگیزیم و میلیونها فرانسوی این احساسات را تجربه کردند. این جام جهانی است؛ هیچ چیز زیباتر از آن نیست.»
جام جهانی ۲۰۲۶ بهترین عملکرد تاریخ انگلیس در جام جهانی خارج از خاک این کشور به شمار میرود. انگلیس در سال ۱۹۶۶، زمانی که میزبان این رقابتها بود، قهرمان جهان شد، اما پیش و پس از آن هرگز نتوانسته بود به مقامی بهتر از چهارمی برسد.
با وجود کسب بهترین نتیجه انگلیس در جام جهانی از سال ۱۹۶۶، به نظر میرسد توماس توخل روزهای آسانی پیش رو نداشته باشد.
هرچند که توخل هم درباره این موفقیت گفته است: «این نخستین مدال ما از سال ۱۹۶۶ و نخستین مدال در خارج از خاک کشور است. با این حال، به سختی به خودمان اجازه میدهیم به این موفقیت افتخار کنیم، چون هدفمان رسیدن به فینال و قهرمانی جهان بود.»
همچنین پیروزی ۶-۴ برابر فرانسه دومین برد از زمان معرفی ردهبندی جهانی فیفا در سال ۱۹۹۲ است که انگلیس در جام جهانی موفق شده تیمی با رتبه بالاتر از خود را شکست دهد. تنها پیروزی قبلی، برد برابر آرژانتین در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۰۲ بود.
انگلیس در ۹ دیدار دیگر برابر تیمهایی با رتبه بالاتر در ردهبندی جهانی فیفا، تنها یک تساوی کسب کرده و هشت بار شکست خورده بود.