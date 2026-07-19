مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، آمریکا را به نقض مکرر تفاهمنامههای میان تهران و واشینگتن متهم کرد.
امید معماریان، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در موسسه «دان»، به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی بر این باور است که در صورت عقبنشینی، امتیازی از آمریکا نخواهد گرفت. به گفته او، تهران با وجود نابرابری در موازنه نظامی، از هرگونه درگیری پرهیز نمیکند، زیرا امیدوار است از این مسیر امتیازات بیشتری به دست آورد.
مایک جرنیگان، سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا، پیشبینی کرد کشتهشدن دو نظامی آمریکایی در اردن به شتاب گرفتن کارزار نظامی واشینگتن علیه جمهوری اسلامی منجر شود. او گفت حملات ادامه خواهد یافت و شرایط برای تهران دشوارتر خواهد شد.
جرنیگان در گفتوگو با برنامه «فاکس ریپورت» گفت حملات جمهوری اسلامی خشم همسایگان منطقهای ایران را برانگیخته است. به گفته او، این کشورها حدود سه دهه پیش با خرید سامانههای دفاعی آمریکایی سرمایهگذاری گستردهای انجام دادند و تحولات کنونی از نگاه آنها درستی این تصمیم را ثابت کرده است.
این نظامی پیشین آمریکایی گفت همزمان با تلاش تهران برای گسترش جنگ، کارزار نظامی واشینگتن نیز وارد مراحل تازهای شده است.
او افزود نیروهای آمریکایی پلهای منتهی به بنادر چابهار و بندرعباس را منهدم کردهاند؛ دو منطقهای که به گفته او، پایگاههای مهم دریایی جمهوری اسلامی نیز در آنها قرار دارند.
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مایک جرنیگان، سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا، پیشبینی کرد کشتهشدن دو نظامی آمریکایی در اردن به شتاب گرفتن کارزار نظامی واشینگتن علیه جمهوری اسلامی منجر شود. او گفت حملات ادامه خواهد یافت و شرایط برای تهران دشوارتر خواهد شد.
جرنیگان در گفتوگو با برنامه «فاکس ریپورت» گفت حملات جمهوری اسلامی خشم همسایگان منطقهای ایران را برانگیخته است. به گفته او، این کشورها حدود سه دهه پیش با خرید سامانههای دفاعی آمریکایی سرمایهگذاری گستردهای انجام دادند و تحولات کنونی از نگاه آنها درستی این تصمیم را ثابت کرده است.
این نظامی پیشین آمریکایی گفت همزمان با تلاش تهران برای گسترش جنگ، کارزار نظامی واشینگتن نیز وارد مراحل تازهای شده است. او افزود نیروهای آمریکایی پلهای منتهی به بنادر چابهار و بندرعباس را منهدم کردهاند؛ دو منطقهای که به گفته او، پایگاههای مهم دریایی جمهوری اسلامی نیز در آنها قرار دارند.
جرنیگان گفت هدف از این حملات، قطع مسیرهای ورود و خروج از بنادر و مختل کردن انتقال تجهیزات و نیرو بوده است. او از محمولههای پهپادی، قطعات موشکی و جابهجایی نیروها بهعنوان مواردی نام برد که به گفته او، از این مسیرها منتقل میشدند.
او همچنین پیشبینی کرد کشتهشدن دو نظامی آمریکایی در اردن به شتاب گرفتن عملیات نظامی آمریکا منجر شود. جرنیگان گفت نیروهای آمریکایی در آخر هفته هدفی را در عمق حدود ۲۰۰ کیلومتری خاک ایران و در محل استقرار تیپ ۳۸۸ مکانیزه هدف قرار دادهاند؛ یگانی که به گفته او، پیشتر در تلویزیون ایران به شلیک پهپاد به سوی اردن افتخار کرده بود.
سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا در پایان گفت حملات ادامه خواهد یافت و شرایط برای جمهوری اسلامی دشوارتر خواهد شد. او با استفاده از تعبیری تند افزود: «برای ایرانیها، اوضاع پیش از آنکه بدتر شود، باز هم بدتر خواهد شد.»
همزمان با ششمین روز حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، از رسانهها خواسته شده است از انتشار جزییات آسیب به زیرساختها، میزان تخریب و اثرگذاری حملات خودداری کنند.
گفتوگو با محسن مدیرشانهچی، تحلیلگر سیاسی، و مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
در پیامی منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، آمده است که اگر جنگ ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی درسهای فراموشنشدنی به آمریکا خواهد داد. همزمان، جمهوری اسلامی اعلام کرده همه تعهدات خود در تفاهمنامه را کنار خواهد گذاشت.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید به نظر میرسد محاسبه حکومت این است که با تشدید تهدیدها و افزایش حملات، بهویژه علیه زیرساختهای حیاتی در کشورهای منطقه، هزینه ادامه عملیات را برای دولت دونالد ترامپ بالا ببرد و آمریکا را به توقف یا محدود کردن این حملات وادار کند.
عطا محمد، کارشناس روابط بینالملل، به ایراناینترنشنال گفت هدف دور جدید حملات آمریکا تنها زیرساختهای نظامی نیست، بلکه با هدف قرار دادن پلها، مسیرهای مواصلاتی و شبکه لجستیکی، توان اقتصادی و ظرفیت کنترل جمهوری اسلامی را تضعیف میکند.
او همچنین معتقد است در صورت ادامه این روند، دامنه حملات میتواند از نوار ساحلی به مناطق مرکزی ایران گسترش یابد و همزمان، فشار برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقبنشینی افزایش یابد.