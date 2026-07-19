حضور دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در ورزشگاه مت لایف نیویورک، برگزاری نخستین شوی رسمی بین دو نیمه فینال جام جهانی با حضور ستاره‌های موسیقی و تدابیر امنیتی گسترده، این مسابقه را به یکی از متفاوت‌ترین فینال‌های تاریخ جام جهانی تبدیل کرد.

دو تیم در ۹۰ دقیقه و وقتهای قانونی بازی به تساوی بدون گل رسیدند، اسپانیا در ۹۰ دقیقه حملات زیادی روی دروازه آرژانتین انجام داد اما مارتینز گلر آلبی‌سلسته عملکرد درخشانی داشت و بارها حملات ماتادورها را خنثی کرد.

در دقیقه ۹۰ بازی انزو فرناندز، وینگر آرژانتین با گرفتن کارت زرد دوم از داور، از زمین بازی اخراج شد.

نیمه اول وقت‌های اضافه هم با حملات اسپانیا و بدون باز شدن دروازه‌ها سپری شد تا بالاخره فران تورس در دقیقه ۱۰۶ بازی موفق شد دروازه مارتینز را باز کند.

در دقیقه ۱۱۳ فران تورس با مارتینز دروازه‌بان آرژانتین تک به تک شد و توانست دروازه این تیم را باز کند اما کمک داور آفساید مهاجم اسپانیا را اعلام کرد.

در ادامه آرژانتینی‌ها حملاتی را روی دروازه اسپانیا انجام دادند اما نتوانستند گل خورده را جبران کنند و بازی با همان تک گل فران تورس به پایان رسید.

عملکرد ضعیف آرژانتین

مدافع عنوان قهرمانی تا دقیقه ۱۱۶ حتی یک شوت هم به سمت دروازه نزد و نتوانست به سومین کشوری تبدیل شود که از عنوان قهرمانی جام جهانی خود دفاع می‌کند.

آرژانتین تا چند ضربه ایستگاهی در دقایق پایانی، هرگز تهدید جدی برای حریف ایجاد نکرد.

در عوض، دوران درخشان لیونل مسی در جام جهانی در ۳۹ سالگی با شکست به پایان رسید.

اسپانیا بهترین تیم جام بود

از بسیاری جهات، این جام جهانی، جام ستاره‌ها بود؛ لیونل مسی، کیلیان امباپه، هری کین و ارلینگ هالند.

اما در نهایت، این بهترین تیم بود، نه بهترین بازیکن، که جام را بالای سر برد.

اسپانیا منسجم‌ترین تیم این مسابقات بود و قهرمانی‌اش در فینال، کاملا شایسته به نظر می‌رسد.

هرچند قهرمانی دوباره لیونل مسی می‌توانست داستانی رویایی باشد، اما این نتیجه، پیروزی فوتبال بود.

اسپانیا تنها تیمی بود که برای بردن این مسابقه، با تکیه بر فوتبال بازی کرد و در نهایت نیز به هدفش رسید.

این تیم در مسیر رسیدن به فینال، در مرحله حذفی به ترتیب با نتایج ۳ بر صفر، یک بر صفر، ۲ بر یک و ۲ بر صفر پیروز شد. در واقع، اسپانیا باید این مسابقه را در همان ۹۰ دقیقه به سود خود تمام می‌کرد.

قهرمانی با فقط یک گل خورده

این قهرمانی بیش از هر چیز بر پایه استحکام دفاعی بنا شد؛ تنها یک گل خورده در هشت مسابقه، بهترین عملکرد دفاعی تاریخ یک تیم قهرمان، همراه با رکورد ۳۸ مسابقه بدون شکست در تمامی رقابت‌ها که طولانی‌ترین روند تاریخ برای یک تیم اروپایی یا آمریکای جنوبی است.

نکته جالب اینکه اسپانیا دومین قهرمان دو دوره اخیر جام جهانی است که نتوانست مسابقه نخست خود را ببرد.

اسپانیا در دیدار نخست برابر کیپ ورد به تساوی بدون گل رسید؛ همان‌طور که آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل عربستان سعودی شکست خورده بود.