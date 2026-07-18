خبرگزاری رویترز شنبه ۲۷ تیر گزارش داد دود سنگین ناشی از صدها آتش‌سوزی در کانادا، پنج‌شنبه و جمعه مناطق گسترده‌ای از غرب میانه تا شمال شرق آمریکا را پوشاند و مقام‌ها به ساکنان هشدار دادند در خانه بمانند.

ترامپ که روابط پرتنشی با مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، دارد، گفت با او تماس خواهد گرفت تا بداند برای مقابله با این وضعیت که آن را «کاملا غیرقابل قبول» خواند، چه برنامه‌ای دارد.

او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما کانادا را مسئول می‌دانیم، زیرا به درستی از جنگل‌های خود نگهداری نمی‌کند و ایالات متحده بی‌دلیل با هوای کثیف، آلوده و ناسالم، اشغال شده است.»

ترامپ این وضعیت را «سهل‌انگاری عمدی» توصیف کرد و گفت آلودگی ناشی از آتش‌سوزی‌های کانادا به رخدادی سالانه تبدیل شده که برای آمریکا میلیاردها دلار هزینه دارد.

او افزود هزینه این آلودگی باید به تعرفه‌هایی که کانادا اکنون پرداخت می‌کند ، اضافه شود.

پاسخ کانادا و نقش تغییرات اقلیمی

النور اولشفسکی، وزیر مدیریت بحران و تاب‌آوری جوامع کانادا، گفت دولت از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۱۲ میلیارد دلار کانادا، معادل حدود ۸.۶ میلیارد دلار آمریکا، در زمینه پایداری جنگل‌ها و پیشگیری از آتش‌سوزی سرمایه‌گذاری کرده است.

او همچنین به سابقه طولانی همکاری آمریکا و کانادا برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی در دو سوی مرز اشاره کرد و گفت اولویت فعلی دولت، حفاظت از شهروندان کانادایی و حفظ امنیت جوامع است.

کارشناسان اقلیمی معتقدند افزایش دما، خشک‌تر شدن پوشش گیاهی و طولانی‌تر شدن دوره‌های خشکسالی در سال‌های اخیر، منجر به افزایش شمار و شدت آتش‌سوزی‌های جنگلی در کانادا شده است.

مایک فلانیگان، استاد آتش‌سوزی‌های جنگلی در دانشگاه تامپسون ریورز در بریتیش کلمبیا، گفت با گرم‌تر شدن اقلیم، پدیده‌های شدید آب‌وهوایی و آتش‌سوزی‌های بیشتری رخ خواهد داد.

رویترز نوشت که دفتر کارنی بلافاصله به درخواست اظهار نظر درباره سخنان ترامپ پاسخ نداد.

نخست‌وزیر کانادا ۲۵ تیر گفته بود آمریکا می‌تواند برای مقابله با تغییرات اقلیمی که موجب خشکسالی‌های طولانی‌تر و افزایش دما در جهان می‌شود، اقدامات بیشتری انجام دهد.

ترامپ اندکی پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۵ بر چند کالای مهم وارداتی از کانادا تعرفه وضع کرد.

انتظار می‌رود او و کارنی یک‌شنبه ۲۸ تیر هنگام برگزاری مسابقه نهایی جام جهانی فوتبال میان آرژانتین و اسپانیا در نیوجرسی، با یکدیگر دیدار کنند.

گسترش آتش‌سوزی‌ها در انتاریو

بخش بزرگی از آتش‌سوزی‌های امسال در استان انتاریو و مناطق دورافتاده و کم‌جمعیت شمال غربی آن رخ داده است که دسترسی به برخی از آن‌ها تنها از راه هوایی ممکن است.

تاکنون حدود ۶۵۰ هزار هکتار از اراضی این استان سوخته است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار هکتار در آتش سوخته بود.

هزاران نفر نیز ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

منطقه بومی نامایگوسیسگاگون، معروف به کالینز فرست نیشن، در شمال غرب انتاریو در آتش سوخت و ساکنان آن با قایق تخلیه و به شهر تاندر بی منتقل شدند.

متیو هاپ، فرمانده عملیات بحران این منطقه، گفت چیزی از محل باقی نمانده و ساکنان به‌شدت آشفته، درمانده و سردرگم‌اند.

کن بوشکوف، شهردار تاندر بی، گفت ظرفیت این شهر حدود ۱۱۰ هزار نفری برای اسکان آوارگان آتش‌سوزی‌های شمال غرب انتاریو تکمیل شده است.

داگ فورد، نخست‌وزیر انتاریو، اعلام کرد این استان ۱۱ هواپیمای جدید برای مقابله با آتش‌سوزی‌های سریع‌الانتشار خریداری خواهد کرد.

او همزمان انتقاد برخی سیاستمداران آمریکایی را از ناکافی بودن اقدامات کانادا رد کرد.

آمریکا نیز امسال با آتش‌سوزی‌هایی بیش از میانگین روبه‌رو بوده است.

بر اساس آمار مرکز ملی هماهنگی آتش‌نشانی، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون حدود ۳.۷ میلیون هکتار زمین در آمریکا سوخته است، در حالی که میانگین ۱۰ ساله برای همین دوره ۲.۷ میلیون هکتار بوده است.