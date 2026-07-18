چند مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت مسائل عملیاتی نخواستند نامشان فاش شود، به نیویورک‌تایمز گفتند حمله روز جمعه چهارمین حمله جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکا در اردن طی پنج روز بود. در این حمله دو نظامی آمریکایی کشته و چهار نفر زخمی شدند و یک نظامی نیز همچنان مفقود است. شماری دیگر از نیروها به دلیل جراحات جزئی معاینه شدند و سپس به محل خدمت خود بازگشتند.

به گفته این مقام‌ها، نخستین حمله یک مرکز اقامتی در پایگاه هوایی ملک فیصل را هدف قرار داد و تا پنج نظامی آمریکایی را زخمی کرد. حمله دوم به پایگاهی در شرق اردن صورت گرفت که بالگردهای بلک‌هاوک آمریکا از آن عملیات انجام می‌دادند و شمار قابل‌توجهی از این بالگردها در جریان حمله آسیب دیدند.

موشک‌های ایران سپس پایگاه هوایی موفق‌السلطی در ازرق را هدف قرار دادند. در حمله نخست به این پایگاه، حدود ۲۰ نظامی آمریکایی هنگام شتاب برای پناه گرفتن در سنگرها زخمی شدند، اما کسی کشته نشد. جمهوری اسلامی ۴۸ ساعت بعد بار دیگر همین پایگاه را هدف قرار داد که در نتیجه آن دو نظامی آمریکایی کشته شدند.

مقام‌های آمریکایی گفتند تعدد حملات و خسارات ناشی از آنها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همچنان ذخایر موشکی قابل‌توجهی در اختیار دارد و نیروهایش در عبور از سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا مهارت بیشتری پیدا کرده‌اند. پنتاگون تاکنون جزئیات این حملات را به‌طور علنی منتشر نکرده و از اظهارنظر درباره گزارش نیویورک‌تایمز نیز خودداری کرده است.

ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد در حمله روز جمعه، مخازن سوخت پایگاه آمریکا در ازرق را با پهپاد هدف قرار داده است. سپاه پاسداران نیز، بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، گفت با موشک و پهپاد به آشیانه‌های هواپیماها در این پایگاه حمله کرده است.

اردن در آستانه جنگ و روزهای نخست آن به یکی از مراکز مهم عملیات آمریکا تبدیل شد. پنتاگون شماری از نیروهای مستقر در بحرین، امارات متحده عربی و قطر را به مکان‌هایی در اردن و اسرائیل منتقل کرد که امن‌تر ارزیابی می‌شدند. به گفته مقام‌های آمریکایی، پس از آنکه برخی دیگر از متحدان منطقه‌ای واشینگتن استقرار نیروهای آمریکایی و استفاده از حریم هوایی خود را محدود کردند، اهمیت اردن در عملیات آمریکا افزایش یافت.

جمهوری اسلامی از اوایل ژوئیه [اواخر خرداد] و برای نخستین بار پس از امضای توافق آتش‌بس با آمریکا در ماه ژوئن [خرداد]، دامنه حملات منطقه‌ای خود را به اردن گسترش داد. هم‌زمان، ترامپ نشان داده است که قصد دارد طی هفته آینده حملات به ایران را افزایش دهد و زیرساخت‌هایی از جمله پل‌ها، نیروگاه‌های برق و شبکه‌های توزیع را هدف قرار دهد. نیویورک‌تایمز نوشت کشته‌شدن دو نظامی آمریکایی احتمال اجرای این تهدیدها را افزایش داده است، هرچند ترامپ پیش‌تر در مواردی تهدیدهای مشابهی مطرح کرده و سپس از اجرای آنها عقب نشسته است.

