لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین، روز جمعه در جریان حضور در رویداد فناتیکس فست، در نیویورک درباره عکس خود با لامین یامال گفت: «صادقانه بگویم، آن عکس ما باورنکردنی است. از او وقتی نوزاد بود عکس گرفتم و حالا هر دوی ما در فینال جام جهانی مقابل هم قرار گرفتهایم. زندگی همین است.»
او گفت: «لامین استعداد بزرگی است. از آنجا که برای باشگاهی بازی میکند که عاشقش دارم، مدتهاست بازیهایش را دنبال میکنم و همیشه بهترینها را برایش خواستهام.»
فوق ستاره فوتبال دنیا گفت: «او در ۱۹ سالگی یکی از بهترین بازیکنان جهان است و تمام دوران حرفهایاش پیش روی او قرار دارد. فرصت بزرگی برای رقم زدن اتفاقی تاریخی دارد، اما ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد که این بار چنین اتفاقی رخ ندهد. فقط برایش بهترینها را آرزو میکنم.»
مسی ادامه داد: «واقعا باورنکردنی است. او بدون تردید یکی از بهترین بازیکنان جهان است و برایش آرزوی موفقیت دارم، چون هر موفقیتی برای او، برای بارسلونا هم خوب خواهد بود.»
ماجرای عکسی که جنجالی شد
احتمال اینکه مسی و یامال ابتدا در آن عکس کنار هم قرار بگیرند و سالها بعد در فینال جام جهانی مقابل یکدیگر بازی کنند، در شبکههای اجتماعی بسیار مورد بحث قرار گرفته است.
برخی برآوردها احتمال وقوع چنین اتفاقی را حدود یک در ۴۸ میلیارد عنوان کردهاند. تنها چیزی که میتوان با اطمینان گفت این است که این اتفاق فوقالعاده بعید بوده، اما اکنون به واقعیت تبدیل شده است.
این عکسها در جریان رقابتهای یورو ۲۰۲۴ دوباره مورد توجه قرار گرفت؛ زمانی که منیر نصراوی، پدر لامین یامال، آنها را در شبکههای اجتماعی منتشر کرد.
او در گفتوگو با روزنامه موندو دپورتیوو، پیش از فینال ۱۴ ژوییه برابر انگلستان که اسپانیا با نتیجه ۲ بر یک در آن پیروز شد، گفت: «زندگی پر از این تصادفهاست.»
برخی معتقد بودند این عکس نشان میدهد مسی به نوعی استعداد جانشین آینده خود را به یامال منتقل کرده است. اما پدر یامال برداشت متفاوتی داشت.
او گفت: «شاید لامین این استعداد را به لئو داده باشد، نمیدانم. برای من، پسرم در همه چیز بهترین است.»
خوان مونفورت، عکاسی که این تصاویر را ثبت کرد، در سال ۲۰۲۴ به نشریه اتلتیک توضیح داد که این عکسها برای تقویم خیریهای گرفته شده بود که بارسلونا هر سال با همکاری یونیسف و روزنامه دیاریو اسپورت منتشر میکرد.
او گفت: «برای گرفتن این عکس خون دل خوردم، چون مسی ۲۰ ساله خجالتی بود و ناگهان خودش را کنار یک نوزاد کوچک در یک وان پلاستیکی پر از آب دید.»
او افزود: «ابتدا تعامل زیادی میان آنها نبود، اما کمکم شکل گرفت و در نهایت عکس خوبی شد.»
مونفورت ادامه داد: «آن زمان هیچکس تصور نمیکرد این نوزاد روزی به لامین یامال تبدیل شود و همچنین هیچکس نمیدانست مسی هم به جایگاهی که رسید، خواهد رسید.»
دیدارهای کم مسی و یامال
همچنین عجیب به نظر میرسد که با وجود شباهتهای فراوان در مسیر حرفهای این دو، پس از آن دیدار دیگر به ندرت یکدیگر را دیدهاند.
برای مدتها، انگار سرنوشت آنها را از هم دور نگه داشته بود.
مسی در ۱۳ سالگی از روساریو در آرژانتین به آکادمی لاماسیا بارسلونا پیوست و بعدها در ۸۳۷ مسابقه، ۷۰۹ گل برای تیم نخست این باشگاه به ثمر رساند و چهار قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و ۱۰ قهرمانی لالیگا را به دست آورد.
یامال در بارسلونا متولد شد و در شهر ماتارو، حدود ۳۰ کیلومتری این شهر، بزرگ شد. او در شش سالگی به آکادمی بارسلونا پیوست و در ۱۲ سالگی به صورت دایم در لاماسیا ساکن شد.
به نوشته اتلتیک؛ یک عکس دیگر نیز وجود دارد که یامال نوجوان را در کنار مسی، زمانی که این ستاره آرژانتینی در اینتر میامی بازی میکرد، نشان میدهد. گفته میشود آنها پس از آن دیگر یکدیگر را ندیدهاند.
با آشکار شدن استعداد استثنایی یامال، شرکت آدیداس برای همکاری با او وارد عمل شد. در قالب این همکاری، مسی نیز که از چهرههای آدیداس است، پیامی ویدیویی برای او فرستاد، اما این دو در آن زمان نیز یکدیگر را حضوری ملاقات نکردند.
شرایط همچنین باعث شد که مسی و یامال در مراسم مهم اهدای جوایز فردی فوتبال نیز با هم روبهرو نشوند.
با این حال، یامال در مراسم گلوب ساکر اواردز در دسامبر ۲۰۲۴ در دبی با نیمار دیدار کرد و میان آنها ارتباط نزدیکی شکل گرفت.
نیمار، که بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ برای بارسلونا بازی میکرد، بازیکن محبوب دوران کودکی یامال بود. او ویدیوهای نیمار را در یوتیوب تماشا میکرد و تلاش میکرد حرکاتش را تقلید کند.
پس از دیدار در دبی، ارتباط آنها ادامه یافت و تابستان گذشته یامال بخشی از تعطیلات خود را در اقامتگاه شخصی نیمار در ریودوژانیرو گذراند.
افراد نزدیک به یامال میگویند این رابطه طبیعی است، زیرا او از نظر شخصیتی بیشتر به نیمار، که فردی برونگراتر است، شباهت دارد تا مسی که شخصیتی آرامتر و کمحرفتر دارد.
قرار بود مسی و یامال در دیدار فینالیسیما میان قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی که قرار بود در ماه مارس در قطر برگزار شود، مقابل هم قرار بگیرند.
اما در پی درگیری میان ایران، آمریکا و اسراییل، این مسابقه در آخرین لحظات لغو شد.
در جام جهانی نیز سیستم جدید سیدبندی فیفا باعث شد اسپانیا و آرژانتین تنها در صورت صدرنشینی هر دو تیم در گروههایشان، بتوانند در فینال به مصاف هم بروند.
زمانی که یامال در ژوییه سال گذشته پیراهن شماره ۱۰ بارسلونا را به دست آورد، هیچ ارتباط یا همکاری مستقیمی با مسی در این زمینه وجود نداشت؛ موضوعی که تا حدی به روابط پیچیده مسی با مدیران بارسلونا پس از جدایی ناگهانیاش در سال ۲۰۲۱ بازمیگردد.
پس از جدایی مسی، شماره ۱۰ ابتدا به آنسو فاتی رسید، اما مصدومیتها باعث شد دوران حرفهای او مطابق انتظار پیش نرود و اکنون بسیاری او را نمونهای از فشار بیش از حد بر یک استعداد جوان میدانند.
یامال و اطرافیانش از فشارها و فرصتهایی که پوشیدن این شماره به همراه دارد، آگاه بودند، اما این پیراهن برای او سنگین نبوده است.
او در فصل گذشته بهترین عملکرد دوران حرفهای خود را ثبت کرد و در ۴۵ بازی برای بارسلونا، ۲۴ گل زد و ۱۸ پاس گل داد.
چه کسی جایگزین کیست؟
در مقابل، مسی و اطرافیانش هرگز از ایده جانشینی یامال استقبال نکردهاند. نزدیکان ستاره آرژانتینی همواره تاکید کردهاند که استعداد و دستاوردهای او منحصربهفرد است و مفهوم «وارث» برای او معنا ندارد.
با وجود اینکه نمایشهای درخشان یامال باعث شده افراد بیشتری میان مسیر حرفهای او و مسی شباهت ببینند، خود او همیشه از این مقایسه فاصله گرفته است.
او در نشست خبری پیش از مسابقهای در آوریل ۲۰۲۵ گفت: «نمیخواهم خودم را با هیچکس، بهویژه با مسی، مقایسه کنم. سعی میکنم مسیر خودم را بروم. او برای من بهترین فوتبالیست تاریخ است، اما خودم را با او مقایسه نمیکنم.»
یامال در برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سیبیاس نیز همین موضع را تکرار کرد.
او گفت: «میدانستم این موضوع مطرح میشود، هرچند این بار کمی دیرتر از همیشه مطرح شد.»
او افزود: «برای آنچه مسی بوده و برای جایگاهی که در فوتبال دارد، احترام زیادی قائلم. اگر روزی در زمین فوتبال مقابل هم قرار بگیریم، این احترام متقابل وجود خواهد داشت.»
یامال در پایان گفت: «برای من، او بهترین بازیکن تاریخ است. مسی هم میداند که من نمیخواهم او باشم. فقط میخواهم مسیر خودم را دنبال کنم. همین.»
همزمان، مقامهای اوکراینی گفتند حملات روسیه به دو شهر بندری در دریای سیاه در ۲۶ تیر دستکم سه کشته بر جای گذاشت.
دادستانی منطقهای اعلام کرد حمله پهپادی روسیه به زیرساختهای بندری شهر میکولایف به سه کشتی غیرنظامی با پرچم خارجی آسیب زد.
در یکی از این حملات، دو شهروند اوکراینی که در یک کشتی خارجی حضور داشتند، کشته شدند.
در حملهای دیگر به اودسا، بزرگترین بندر اوکراین، یک نفر جان باخت.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
اوله کیپر، فرماندار اودسا، گفت حمله دیگری که به یک کشتی با پرچم جزایر مارشال در یکی از بنادر منطقه انجام شد، موجب آتشسوزی در این کشتی شد و چهار نفر از ۱۷ خدمه آن را زخمی کرد.
تمامی خدمه این کشتی تخلیه شدند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در حملاتی شبانه، تاسیسات بندری در اودسا و چورنومورسک را هدف گرفتند.
روسیه از آغاز جنگ بارها به مسیرهای صادرات دریایی اوکراین حمله کرده است، اما این حملات در هفتههای اخیر شدت یافته و بیشتر متوجه بنادری شده است که بخش عمده غلات و دیگر کالاهای صادراتی اوکراین را جابهجا میکنند.
اداره بنادر اوکراین اعلام کرد حملات روسیه در ماه ژوئیه به بنادر و کشتیهای غیرنظامی، ۱۱ کشته از جمله کارکنان بندر و خدمه خارجی بر جای گذاشته است.
به گفته بازرگانان و تحلیلگران، ادامه حملات باعث توقف بخشی از صادرات غلات و تقریبا تعلیق کامل خرید غله در پایانههای بندری شده است.
پیش از این و در حمله موشکی دیگری به یک ساختمان مسکونی در اودسا نیز دو نفر کشته و چند نفر زخمی شدند.
ویکتوریا، یکی از ساکنان اودسا، به رویترز گفت تعداد هشدارهای حمله هوایی بیسابقه شده و هشدارها تقریبا یکی پس از دیگری به صدا درمیآیند.
اوکراین نیز کارزار خود را برای مختل کردن پشتیبانی لجستیکی ارتش روسیه و منزوی کردن شبهجزیره کریمه، ادامه داده است.
رابرت برودی، فرمانده نیروهای سامانههای بدون سرنشین اوکراین، گفت نیروهای این کشور ۲۶ تیر ۱۲ شناور روسی دیگر را در دریای سیاه هدف قرار دادند.
به گفته او، شمار شناورهای هدف قرار گرفته در ماه جاری در دریای آزوف و دریای سیاه به ۱۵۹ مورد رسیده است.
وزارت دفاع روسیه در مقابل اعلام کرد نیروهای این کشور طی یک هفته گذشته ۲۴ شناور مورد استفاده ارتش اوکراین را هدف قرار دادهاند.
لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین، در آستانه دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر اسپانیا گفت همسر و فرزندانش که در اسپانیا متولد شدهاند، در فینال از آرژانتین حمایت خواهند کرد.
اسکالونی گفت: «همسرم و فرزندانم، به طور طبیعی، با ما و با آرژانتین خواهند بود. اگرچه همسرم اسپانیایی است، اما به خوبی میداند که من چه احساسی دارم و چه رنجی میبرم. فرزندانم که جای خود دارند.»
سرمربی تیم ملی آرژانتین همچنین از برنامهریزی فیفا برای تمرین تیمش پیش از فینال انتقاد کرد و گفت بازیکنانش مجبور شدند در شرایطی نامناسب تمرین کنند.
اسکالونی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر در ترکیب تیمش گفت: «تازه در حال استراحت هستیم، چون دیشب ساعت ۱۱:۳۰ به اینجا رسیدیم. امروز ما را مجبور کردند در ساعتی که نمیخواستیم تمرین کنیم. با وجود کنفرانس خبری و برنامههای دیگر، مجبور شدیم تمرینی عجیب و سریع برگزار کنیم و تقریبا نتوانستیم چیزی را آزمایش کنیم.»
او با اشاره به اینکه تیمش پس از ورود به نیوجرسی، ساعت ۱۵:۳۰ و در گرمای شدید تمرین کرده است، گفت فشار مسابقات مرحله حذفی فرصت ریکاوری بازیکنان را کاهش داده است.
اسکالونی ادامه داد: «فعلا روی استراحت تمرکز کردهایم و بر اساس شرایط، وضعیت بازیکنان را بررسی خواهیم کرد، چون برخی از آنها هنوز صددرصد آماده نیستند. برنامه ما بر اساس تواناییهای خودمان است، اما نقاط قوت حریف را نیز در نظر داریم.»
همزمان با تشدید دوباره درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است. رسانههای آمریکایی گزارش دادهاند که جنگندههای اف-۱۶ از آلمان و اف-۳۵ از بریتانیا راهی منطقه میشوند. همچنین، اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که واشینگتن، اسرائیل را از اعزام دهها هواپیمای سوخترسان دیگر برای پشتیبانی از عملیات احتمالی در منطقه مطلع کرده است.
جزییات بیشتر با اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال: