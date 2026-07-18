کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که مسیر جدیدی برای ورود و خروج شناورها به عمان پیشنهاد شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او عنوان کرد که جمهوری اسلامی «قصدی برای تعرض به حاکمیت عمان ندارد» و افزود: «مسئولیت مینزدایی کل تنگه هرمز بر عهده ایران است.»
غریبآبادی اضافه کرد: «ایران حاکمیت خود بر تنگه هرمز را با هر هزینهای اعمال خواهد کرد و مسیر جنوبی تنگه هرمز را تحت هیچ شرایطی نمیپذیرد.»
او در مورد وضعیت گفتوگوها با ایالات متحده گفت: «هیچ تقاضایی برای مذاکره با آمریکا نخواهیم کرد ... تا امروز هیچ مذاکرهای در چارچوب تفاهم اسلامآباد با آمریکا انجام ندادهایم.»
روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد حملات جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن طی پنج روز، دو کشته، یک مفقود و دهها زخمی برجا گذاشته است. این تلفات احتمال عملی شدن تهدید دونالد ترامپ برای گسترش حملات به زیرساختهای ایران را افزایش داده است.
چند مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت مسائل عملیاتی نخواستند نامشان فاش شود، به نیویورکتایمز گفتند حمله روز جمعه چهارمین حمله جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکا در اردن طی پنج روز بود. در این حمله دو نظامی آمریکایی کشته و چهار نفر زخمی شدند و یک نظامی نیز همچنان مفقود است. شماری دیگر از نیروها به دلیل جراحات جزئی معاینه شدند و سپس به محل خدمت خود بازگشتند.
به گفته این مقامها، نخستین حمله یک مرکز اقامتی در پایگاه هوایی ملک فیصل را هدف قرار داد و تا پنج نظامی آمریکایی را زخمی کرد. حمله دوم به پایگاهی در شرق اردن صورت گرفت که بالگردهای بلکهاوک آمریکا از آن عملیات انجام میدادند و شمار قابلتوجهی از این بالگردها در جریان حمله آسیب دیدند.
موشکهای ایران سپس پایگاه هوایی موفقالسلطی در ازرق را هدف قرار دادند. در حمله نخست به این پایگاه، حدود ۲۰ نظامی آمریکایی هنگام شتاب برای پناه گرفتن در سنگرها زخمی شدند، اما کسی کشته نشد. جمهوری اسلامی ۴۸ ساعت بعد بار دیگر همین پایگاه را هدف قرار داد که در نتیجه آن دو نظامی آمریکایی کشته شدند.
مقامهای آمریکایی گفتند تعدد حملات و خسارات ناشی از آنها نشان میدهد جمهوری اسلامی همچنان ذخایر موشکی قابلتوجهی در اختیار دارد و نیروهایش در عبور از سامانههای پدافند هوایی آمریکا مهارت بیشتری پیدا کردهاند. پنتاگون تاکنون جزئیات این حملات را بهطور علنی منتشر نکرده و از اظهارنظر درباره گزارش نیویورکتایمز نیز خودداری کرده است.
ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد در حمله روز جمعه، مخازن سوخت پایگاه آمریکا در ازرق را با پهپاد هدف قرار داده است. سپاه پاسداران نیز، بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، گفت با موشک و پهپاد به آشیانههای هواپیماها در این پایگاه حمله کرده است.
اردن در آستانه جنگ و روزهای نخست آن به یکی از مراکز مهم عملیات آمریکا تبدیل شد. پنتاگون شماری از نیروهای مستقر در بحرین، امارات متحده عربی و قطر را به مکانهایی در اردن و اسرائیل منتقل کرد که امنتر ارزیابی میشدند. به گفته مقامهای آمریکایی، پس از آنکه برخی دیگر از متحدان منطقهای واشینگتن استقرار نیروهای آمریکایی و استفاده از حریم هوایی خود را محدود کردند، اهمیت اردن در عملیات آمریکا افزایش یافت.
جمهوری اسلامی از اوایل ژوئیه [اواخر خرداد] و برای نخستین بار پس از امضای توافق آتشبس با آمریکا در ماه ژوئن [خرداد]، دامنه حملات منطقهای خود را به اردن گسترش داد. همزمان، ترامپ نشان داده است که قصد دارد طی هفته آینده حملات به ایران را افزایش دهد و زیرساختهایی از جمله پلها، نیروگاههای برق و شبکههای توزیع را هدف قرار دهد. نیویورکتایمز نوشت کشتهشدن دو نظامی آمریکایی احتمال اجرای این تهدیدها را افزایش داده است، هرچند ترامپ پیشتر در مواردی تهدیدهای مشابهی مطرح کرده و سپس از اجرای آنها عقب نشسته است.
مایک جرنیگان، سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا، پیشبینی کرد کشتهشدن دو نظامی آمریکایی در اردن به شتاب گرفتن کارزار نظامی واشینگتن علیه جمهوری اسلامی منجر شود. او گفت حملات ادامه خواهد یافت و شرایط برای تهران دشوارتر خواهد شد.
جرنیگان در گفتوگو با برنامه «فاکس ریپورت» گفت حملات جمهوری اسلامی خشم همسایگان منطقهای ایران را برانگیخته است. به گفته او، این کشورها حدود سه دهه پیش با خرید سامانههای دفاعی آمریکایی سرمایهگذاری گستردهای انجام دادند و تحولات کنونی از نگاه آنها درستی این تصمیم را ثابت کرده است.
این نظامی پیشین آمریکایی گفت همزمان با تلاش تهران برای گسترش جنگ، کارزار نظامی واشینگتن نیز وارد مراحل تازهای شده است. او افزود نیروهای آمریکایی پلهای منتهی به بنادر چابهار و بندرعباس را منهدم کردهاند؛ دو منطقهای که به گفته او، پایگاههای مهم دریایی جمهوری اسلامی نیز در آنها قرار دارند.
جرنیگان گفت هدف از این حملات، قطع مسیرهای ورود و خروج از بنادر و مختل کردن انتقال تجهیزات و نیرو بوده است. او از محمولههای پهپادی، قطعات موشکی و جابهجایی نیروها بهعنوان مواردی نام برد که به گفته او، از این مسیرها منتقل میشدند.
او همچنین پیشبینی کرد کشتهشدن دو نظامی آمریکایی در اردن به شتاب گرفتن عملیات نظامی آمریکا منجر شود. جرنیگان گفت نیروهای آمریکایی در آخر هفته هدفی را در عمق حدود ۲۰۰ کیلومتری خاک ایران و در محل استقرار تیپ ۳۸۸ مکانیزه هدف قرار دادهاند؛ یگانی که به گفته او، پیشتر در تلویزیون ایران به شلیک پهپاد به سوی اردن افتخار کرده بود.
سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا در پایان گفت حملات ادامه خواهد یافت و شرایط برای جمهوری اسلامی دشوارتر خواهد شد. او با استفاده از تعبیری تند افزود: «برای ایرانیها، اوضاع پیش از آنکه بدتر شود، باز هم بدتر خواهد شد.»
نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات کنگره و شماری از مقامهای ایالات متحده کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن در پی حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، تسلیت گفتند.
به گزارش شبکه خبری فاکس، نماینده آبه (ابراهیم) حماده، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان، گفت که از شنیدن خبر از دست دادن «دو سرباز آمریکایی که قهرمانانه از ملت و نیروهای شریک ما در برابر حملات موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران در اردن دفاع کردند، دلشکسته» شده است.
نانسی میس، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان، هم این خبر را «ویرانگر» خواند و از آمریکاییها خواست که برای سرباز مفقودشده و خانوادههای سربازان دعا کنند.
همچنین سناتور اندی کیم، نماینده دموکرات مجلس سنا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قلب من با خانوادههای دو سرباز آمریکایی است که در حمله ایران در اردن کشته شدند. من در کنار عزیزانشان برای آنها سوگوارم.»
او افزود: «من همچنین به کسانی که مفقود و مجروح شدهاند، فکر میکنم و امیدوارم هر چه زودتر بهبود یابند.»
کیم در عین حال اضافه کرد: «ما باید سربازان خود را از آسیب دور کنیم و به این جنگ پایان دهیم.»
ملانی استنسبری، عضو دموکرات مجلس نمایندگان، نیز گفت سربازان در «جنگی که از همان ابتدا هرگز نباید اتفاق میافتاد» کشته شدند.
به گفته فاکس، استیو اسکالیس، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان، از حزب جمهوریخواه؛ سناتور ریک اسکات، نماینده جمهوریخواه مجلس سنا؛ تیم والز، فرماندار دموکرات مینهسوتا از جمله سیاستمدارانی بودند که برای سربازان کشتهشده، خانوادههای آنها و سربازی مفقودالاثر است، دعا و حمایت کردند.
همزمان با افزایش سریع تنشها میان تهران و واشینگتن، رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل خود را برای تشدید احتمالی درگیریها آماده میکنند. مقامهای اسرائیلی احتمال میدهند این کشور از همین هفته به رویارویی کشیده شود.
بر اساس گزارشی از اسرائیلهیوم، دهها هواپیمای سوخترسان نظامی آمریکا در روزهای اخیر وارد اسرائیل شده و در پایگاههای نیروی هوایی عوودا و رامون در جنوب این کشور مستقر شدهاند. همچنین هواپیماهای سوخترسان آمریکایی مستقر در فرودگاه بنگوریون، جای هواپیماهای اسرائیلی را گرفتهاند که به خارج از کشور منتقل شدهاند.
همزمان با این تحرکات، مقامهای امنیتی اسرائیل هر روز نشستهای ارزیابی برگزار میکنند تا احتمال گسترش رویارویی حکومت ایران و آمریکا و پیامدهای ورود اسرائیل به این درگیری را بررسی کنند. رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی این کشور نیز از آمادگی برای سناریوهای مختلف سخن گفتهاند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در روزهای اخیر گفت این کشور در صورت لزوم، برای ازسرگیری جنگ با [حکومت] ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد. او افزود: «ما سد ترس را شکستهایم. اکنون نمیتوانم بگویم در ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. ممکن است اتفاقهای بسیاری رخ دهد. ما برای هر سناریویی آمادهایم.»
نتانیاهو همچنین مستقیما به تهران هشدار داد که در صورت حمله به اسرائیل، واکنش این کشور شدیدتر از گذشته خواهد بود. او گفت: «اگر به ما حمله کنید، آنچه رخ خواهد داد تکرار گذشته نخواهد بود. پاسخ ما بهمراتب قدرتمندتر خواهد بود. دورانی که کسی میتوانست به ما حمله کند، بدون آنکه با پاسخی دو برابر شدیدتر روبهرو شود، به پایان رسیده است.»
رییس ستاد کل ارتش اسرائیل نیز موضع مشابهی درباره آمادگی نیروهای نظامی این کشور برای ازسرگیری جنگ با [حکومت] ایران اتخاذ کرده است. استقرار هواپیماهای سوخترسان آمریکا، انتقال شماری از هواپیماهای اسرائیلی به خارج و ارزیابیهای روزانه امنیتی، همگی در شرایطی انجام میشوند که احتمال گسترش درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از «چند مقام آمریکایی» نوشت که حمله جمهوری اسلامی به اردن که منجر به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک سرباز در روز جمعه شد، چهارمین حمله به نیروهای آمریکایی در آن کشور طی پنج روز گذشته بود.
آنها به نیویورک تایمز گفتند: «در مجموع، این حملات دهها سرباز آمریکایی را زخمی و به تعدادی هلیکوپتر از نوع بلک هاوک آسیب رسانده است.»
این مقامهای آمریکایی که «به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد مسایل عملیاتی صحبت میکردند»، گفتند که این حملات و خسارات ناشی از آنها «نشانه این است که نیروهای ایرانی نه تنها هنوز ذخایر موشکی فراوانی دارند، بلکه در فرار از سیستمهای دفاع هوایی ایالات متحده نیز ماهرتر شدهاند.»
نیویورک تایمز اشاره کرد اردن، که میزبان پایگاههای هوایی اصلی ایالات متحده است، در روزهای منتهی به جنگ و روزهای اولیه آن اهمیت بیشتری پیدا کرد، زیرا پنتاگون تعدادی از نیروها را از بحرین، امارات متحده عربی و قطر به مکانهای نسبتاً امنتری در اردن و اسرائیل منتقل کرد.
مقامهای آمریکایی گفتند که نقش اردن در عملیات ایالات متحده به این دلیل افزایش یافته است که سایر متحدان آمریکا در منطقه، امکان واشینگتن را برای استقرار نیروها و پرواز هواپیما بر فراز سرزمینهای خود محدود کردهاند.
در این میان، پنتاگون از اظهار نظر خودداری کرد.