او در بخشی از سخنانش با تمجید از لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین او را در کنار کریستیانو رونالدو از جمله بازیکنانی دانست که «با ویژگی‌ای خاص متولد شده‌اند.»

رییس‌جمهوری آمریکا، گفت: «بازی مسی را تماشا می‌کردم. او به‌خوبی مهار شده بود، اما ناگهان به سمت راست رفت. نمی‌دانم، فقط خودم متوجه این موضوع شدم و کسی درباره‌اش حرفی نزد.»

ترامپ در ادامه گفت: «او را یک بازیکن بزرگ به‌خوبی مهار کرده بود، اما وقتی به سمت راست رفت، مدافع دیگر فقط ایستاده بود و مسی زمان کافی داشت. ضربه‌اش را زد؛ ضربه‌ای که شاید فقط کسری از یک اینچ با بی‌نقص بودن فاصله داشت و همان ضربه کار را تمام کرد. فوق‌العاده بود.»

او گفت: «این بازیکنان بزرگ بارها و بارها چنین کارهایی انجام می‌دهند. انگار با ویژگی خاصی به دنیا آمده‌اند. به نظرم کریستیانو رونالدو هم یکی از آن‌هاست. در طول سال‌ها او را شناخته‌ام و انسان فوق‌العاده‌ای است.»

ترامپ همچنین در بخش دیگری از سخنانش به شیوه بازی انگلیس با آرژانتین انتقاد کرد: «در انگلیس هم بازیکن بزرگی دارید؛ هری، که با او گلف بازی کرده‌ام. او فوق‌العاده بوده است. فکر می‌کنم شاید اشتباه کردند که او را در نقش دفاعی به کار گرفتند. البته من درباره فوتبال چه می‌دانم؟»

او در ادامه گفت: «تیمشان جلو افتاد و بعد بهترین بازیکنشان را به خط دفاع بردند. به نظرم باید کمی هجومی‌تر بازی کرد، اما من که قرار نیست درباره مربیگری نظر بدهم؛ از مربیگری فوتبال چه می‌دانم؟»

اما توماس توخل، سرمربی انگلیس در پاسخ سخنان ترامپ گفت : «واقعا می‌خواهید از دونالد ترامپ به عنوان شاهد این پرونده استفاده کنید؟»

او گفت: «ما در یک بلوک دفاعی عقب بازی کردیم و وقتی تیم عقب می‌نشیند، همه بازیکنان باید دفاع کنند. این بخشی از فوتبال است. اگر پذیرفتن تقصیر همه‌چیز را ساده‌تر می‌کند، من مقصر هستم. اما وارد بازی مقصر پیدا کردن نمی‌شوم. این شکست، درد من و بازیکنان است.»