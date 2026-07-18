یک مقام امنیتی به فارس: اگر آمریکا امشب حمله کند به فرودگاههای دبی و ابوظبی حمله میکنیم
خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی نوشت اگر آمریکا به زیرساختهای غیرنظامی ایران حمله کند، فرودگاههای دبی و ابوظبی و بنادر فجیره و جبلعلی باید فورا تخلیه شوند.
او افزود این هشدار با هدف حفظ جان شهروندان در برابر حملات متقابل جمهوری اسلامی، صادر شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی نوشت اگر آمریکا به زیرساختهای غیرنظامی ایران حمله کند، فرودگاههای دبی و ابوظبی و بنادر فجیره و جبلعلی باید فورا تخلیه شوند.
این مقام امنیتی گفت این هشدار با هدف حفظ جان شهروندان در برابر حملات متقابل جمهوری اسلامی، صادر شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در ضیافت شام فیفا که پیش از فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد، با اشاره به شکست انگلیس از آرژانتین در مسابقه نیمه نهایی، گفت: «فکر میکنم شاید اشتباه کردند که او را در نقش دفاعی به کار گرفتند. البته من درباره فوتبال چه میدانم؟»
او در بخشی از سخنانش با تمجید از لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین او را در کنار کریستیانو رونالدو از جمله بازیکنانی دانست که «با ویژگیای خاص متولد شدهاند.»
رییسجمهوری آمریکا، گفت: «بازی مسی را تماشا میکردم. او بهخوبی مهار شده بود، اما ناگهان به سمت راست رفت. نمیدانم، فقط خودم متوجه این موضوع شدم و کسی دربارهاش حرفی نزد.»
ترامپ در ادامه گفت: «او را یک بازیکن بزرگ بهخوبی مهار کرده بود، اما وقتی به سمت راست رفت، مدافع دیگر فقط ایستاده بود و مسی زمان کافی داشت. ضربهاش را زد؛ ضربهای که شاید فقط کسری از یک اینچ با بینقص بودن فاصله داشت و همان ضربه کار را تمام کرد. فوقالعاده بود.»
او گفت: «این بازیکنان بزرگ بارها و بارها چنین کارهایی انجام میدهند. انگار با ویژگی خاصی به دنیا آمدهاند. به نظرم کریستیانو رونالدو هم یکی از آنهاست. در طول سالها او را شناختهام و انسان فوقالعادهای است.»
ترامپ همچنین در بخش دیگری از سخنانش به شیوه بازی انگلیس با آرژانتین انتقاد کرد: «در انگلیس هم بازیکن بزرگی دارید؛ هری، که با او گلف بازی کردهام. او فوقالعاده بوده است. فکر میکنم شاید اشتباه کردند که او را در نقش دفاعی به کار گرفتند. البته من درباره فوتبال چه میدانم؟»
او در ادامه گفت: «تیمشان جلو افتاد و بعد بهترین بازیکنشان را به خط دفاع بردند. به نظرم باید کمی هجومیتر بازی کرد، اما من که قرار نیست درباره مربیگری نظر بدهم؛ از مربیگری فوتبال چه میدانم؟»
اما توماس توخل، سرمربی انگلیس در پاسخ سخنان ترامپ گفت: «واقعا میخواهید از دونالد ترامپ به عنوان شاهد این پرونده استفاده کنید؟»
او گفت: «ما در یک بلوک دفاعی عقب بازی کردیم و وقتی تیم عقب مینشیند، همه بازیکنان باید دفاع کنند. این بخشی از فوتبال است. اگر پذیرفتن تقصیر همهچیز را سادهتر میکند، من مقصر هستم. اما وارد بازی مقصر پیدا کردن نمیشوم. این شکست، درد من و بازیکنان است.»
یک روز مانده به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه متلایف، فروش تکههایی از چمن این ورزشگاه از سوی فیفا با اعتراض مقامهای ایالت نیوجرسی روبهرو شده است.
سایت اتلتیک گزارش داد فیفا قطعاتی از چمن محل برگزاری فینال را که درون رزین نگهداری میشوند، با قیمتهای ۴۵۰، ۹۰۰، ۱۲۰۰ و ۳ هزار دلار عرضه کرده است. از هر مدل تنها ۲۰۲۶ نسخه تولید میشود و در صورت فروش کامل، درآمد این طرح به بیش از ۱۱.۲ میلیون دلار خواهد رسید.
مقامهای نیوجرسی به این اقدام اعتراض کردهاند، زیرا هزینه آمادهسازی زمین چمن ورزشگاه متلایف از بودجه عمومی این ایالت پرداخت شده است. بر اساس اسناد منتشرشده، سازمان ورزش و نمایشگاههای نیوجرسی بیش از ۱۳ میلیون دلار برای ساخت، نگهداری و تجهیز این زمین مطابق استانداردهای فیفا هزینه کرده است.
استیو سیگموند، سخنگوی فرماندار نیوجرسی، گفت مالیاتدهندگان این ایالت هزینه آمادهسازی زمین را پرداخت کردهاند و باید در درآمد حاصل از فروش چمن نیز سهم داشته باشند.
مایک اینگانامورت، نماینده مجلس ایالتی نیوجرسی، نیز با انتقاد از فیفا گفت فروش چمن بدون مجوز ایالت میتواند غیرقانونی باشد و خواستار اقدام قضایی برای جلوگیری از آن شد.
در مقابل، منابع نزدیک به فیفا و کمیته برگزاری اعلام کردند تنها بخش کوچکی از چمن ورزشگاه برای تولید این یادگاریها استفاده میشود و بخش عمده درآمد حاصل از فروش به کمیته محلی برگزاری اختصاص خواهد یافت تا صرف سرمایهگذاریهای آینده در منطقه شود. به گفته این منابع، سهم فیفا از این درآمد تنها درصد اندکی بابت استفاده از حقوق تجاری و برند این سازمان است.
کمیته برگزاری جام جهانی نیز با دفاع از این پروژه اعلام کرد سرمایهگذاریهای انجامشده برای میزبانی مسابقات، میلیاردها دلار اثر اقتصادی، صدها میلیون دلار درآمد مالیاتی و زیرساختهایی ماندگار برای منطقه ایجاد کرده است.
عطا محمد، کارشناس روابط بینالملل، به ایراناینترنشنال گفت هدف دور جدید حملات آمریکا تنها زیرساختهای نظامی نیست، بلکه با هدف قرار دادن پلها، مسیرهای مواصلاتی و شبکه لجستیکی، توان اقتصادی و ظرفیت کنترل جمهوری اسلامی را تضعیف میکند.
او همچنین معتقد است در صورت ادامه این روند، دامنه حملات میتواند از نوار ساحلی به مناطق مرکزی ایران گسترش یابد و همزمان، فشار برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقبنشینی افزایش یابد.