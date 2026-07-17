بر اساس روایت‌های شهروندان، کاربران در تهران، شیراز، اهواز، اراک، همدان، بندر ماهشهر و بخش‌هایی از استان هرمزگان از کاهش شدید سرعت اینترنت، قطع و وصل شدن مکرر ارتباط و دشوار شدن استفاده از بسیاری از پلتفرم‌های اینترنتی خبر می‌دهند.

برخی نیز گفته‌اند که هم‌زمان با قطعی برق، ارتباط اینترنت نیز از دسترس خارج شده و در برخی مناطق امکان استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز به‌شدت محدود شده است.

پیش از این نیز در جریان جنگ پیشین جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا و ماه‌های پس از آن، دسترسی سراسری به اینترنت با قطع گسترده سه ماهه مواجه بود.