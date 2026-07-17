به گزارش رجانیوز، امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، گفت اشغال برخی جزایر ایران و نقاط کلیدی کشور زمانی ممکن است که پیش از آن زیرساخت‌های مواصلاتی آسیب دیده باشند، تا «دشمن» از طریق «گروه‌های تجزیه‌طلب» یا عملیات هلی‌برن بتواند آسان‌تر به اهداف خود برسد و در جابه‌جایی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی اخلال ایجاد کند.

ثابتی با اشاره به پایان جام جهانی، روزهای پیش رو را «بسیار حساس» توصیف کرد و از کسانی که به گفته او تصور می‌کردند توافق با آمریکا به پایان جنگ منجر می‌شود، انتقاد کرد.

او گفت این توافق، برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی، به کاهش قیمت نفت، ایجاد اختلاف در داخل کشور و طرح وعده‌های تحقق‌نیافته درباره مذاکره، پایان جنگ و لغو تحریم‌ها منجر شده است.

او همچنین گفت در صورت وقوع حمله زمینی، جمهوری اسلامی توان پاسخگویی دارد.

ثابتی در پایان خطاب به مسعود پزشکیان، و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، گفت مردم در انتظار تحقق وعده‌های پایان جنگ و لغو تحریم‌ها هستند و از آنها خواست یا به این وعده‌ها عمل کنند یا بپذیرند که تشخیصشان نادرست بوده و رویکرد خود را تغییر دهند.