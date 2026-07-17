فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، و امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، در چارچوب نشست‌های منظم مشترک کابینه دو کشور با یکدیگر دیدار کردند. این نشست با هدف عبور از تنش‌هایی برگزار شد که پس از شکست پروژه مشترک و پرسر‌وصدای ساخت جنگنده نسل آینده در اوایل سال جاری به وجود آمده بود.

مرتس در یک نشست خبری مشترک که در آن دو رهبر فهرستی از اهداف مشترک، از جمله توسعه سامانه‌های دفاع موشکی و سامانه‌های حملات دوربرد را تشریح کردند، گفت: «ما هر اقدامی را که برای حفظ آزادی، امنیت و دفاع جمعی‌مان ضروری باشد، انجام می‌دهیم.»

هر دو رهبر همچنین از چین انتقاد کردند و گفتند پکن با ارائه سطحی از حمایت دولتی از صنایع خود که دست‌کم هشت برابر بیشتر از سایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است، به قواعد تجارت بین‌المللی احترام نمی‌گذارد.

مکرون گفت: «ما به هیچ وجه، چه در دیپلماسی و چه در اقتصاد، ضدچین نیستیم، اما با نگاهی واقع‌بینانه به این کشور می‌نگریم.»

او افزود اروپا هر روز با چین حدود یک میلیارد یورو (۱.۱۴ میلیارد دلار) کسری تجاری دارد.

همکاری در زمینه بازدارندگی هسته‌ای

دو رهبر پیش‌تر نیز پیشنهادهایی را برای همکاری فرانسه با آلمان در حوزه بازدارندگی هسته‌ای مطرح کرده بودند؛ اقدامی که در پی نشانه‌های فزاینده از تمایل واشینگتن به کاهش تعهدات دفاعی خود در اروپا صورت گرفته است.

مرتس گفت: «ما در این زمینه گام‌به‌گام پیش می‌رویم و ممکن است این روند در نهایت به یک دکترین جدید منجر شود، اما امروز برای چنین نتیجه‌گیری‌ای بسیار زود است.»

او افزود هرگونه همکاری در این زمینه مکمل ترتیبات موجود در چارچوب ائتلاف ناتو خواهد بود.

مکرون نیز تاکید کرد که فرانسه همچنان مسئولیت کامل تامین مالی بازدارندگی هسته‌ای خود را بر عهده خواهد داشت.

او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مشارکت مالی آلمان در برنامه هسته‌ای فرانسه گفت: «هزینه برنامه هسته‌ای فرانسه همواره از سوی خود فرانسه تامین خواهد شد.»

پروژه موسوم به سامانه هوایی رزمی آینده (FCAS) نیز، با وجود کنار گذاشته شدن طرح ساخت یک جنگنده مشترک، ادامه خواهد یافت و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانش ابری که هسته اصلی این پروژه را تشکیل می‌دهند، دنبال خواهد شد.

مکرون گفت: «پروژه‌های باقی‌مانده، از جمله بخش‌های مربوط به سامانه ابری و سایر حوزه‌ها، همچنان میان شرکت‌های صنعتی دو کشور در حال پیشرفت هستند.»