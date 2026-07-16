شبکه اسرائیلی کان در گزارشی درباره دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا در هفته آینده نوشت که اگر تصمیم تنها با نتانیاهو بود، نیروی هوایی اسرائیل تاکنون به جمهوری اسلامی حمله کرده بود، اما ترامپ تا کنون مانع این اقدام شده است.

این شبکه همچنین نوشت از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، نتانیاهو هفت بار با او دیدار کرده است.

براساس این گزارش، ایران، لبنان، سوریه، غزه، ترکیه و انتخابات اسرائیل و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، از موضوعات احتمالی دیدار هفته آینده نتانیاهو و ترامپ در هفته آینده ذکر شده است.