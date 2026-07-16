شبکه اسرائیلی کان در گزارشی درباره دیدار بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در هفته آینده نوشت که اگر تصمیم تنها با نتانیاهو بود، نیروی هوایی اسرائیل تاکنون به جمهوری اسلامی حمله کرده بود، اما ترامپ تا کنون مانع این اقدام شده است.
این شبکه همچنین نوشت از زمان آغاز دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ، نتانیاهو هفت بار با او دیدار کرده است.
براساس این گزارش، ایران، لبنان، سوریه، غزه، ترکیه و انتخابات اسرائیل و انتخابات میاندورهای آمریکا، از موضوعات احتمالی دیدار هفته آینده نتانیاهو و ترامپ در هفته آینده ذکر شده است.
دفتر وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد یسراییل کاتز، وزیر دفاع این کشور، و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، شامگاه چهارشنبه در تماس تلفنی توافق کردند همکاری میان دو کشور را در برابر هرگونه تحول احتمالی ادامه دهند.
در بیانیهای که دفتر کاتز منتشر کرد، آمده است هگست در این تماس تلفنی کاتز را در جریان حملات ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی قرار داد و دو طرف توافق کردند همکاری میان دو کشور را در برابر هرگونه تحول احتمالی ادامه دهند.
دفتر کاتز همچنین اعلام کرد او همتای آمریکایی خود را در جریان فعالیتهای اسرائیل در سوریه، غزه و لبنان قرار داده است.
کاتز در این تماس به وزیر جنگ آمریکا گفت: «ما هرگز از آمریکا نخواستهایم به نمایندگی از ما در مرزهایمان اقدام کند. ما متعهد به دفاع از شهروندان اسرائیل در برابر هر تهدیدی هستیم و قصد داریم همین کار را انجام دهیم.»
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، تهدیدهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره هدف قرار دادن نیروگاهها در ایران را «تهی» خواند، اما گفت اگر آمریکا این تهدیدها را عملی کند، جمهوری اسلامی به «تمام زیرساختهای باقیمانده» در سراسر منطقه حمله خواهد کرد.
ذوالفقاری گفت: «همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساختها در منطقه، زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی در هم کوبیده خواهد شد؛ آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتهاند.»
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا همچنین دخالت آمریکا در تنگه هرمز را «خط قرمز شکستناپذیر» جمهوری اسلامی خواند.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، اعلام کرد همسایگان ایران بدانند که در اختیار قرار دادن پایگاه به آمریکاییها و اجازه شلیک به خاک ایران، پذیرفتنی نیست و «بیپاسخ» نخواهد ماند.
اکرمی نیا گفت: «کشورهای همسایه با خرید تسلیحات آمریکایی و قرار دادن خاک سرزمینی خود برای پایگاههای آمریکایی در منطقه باعث ایجاد امنیت برای این کشورها نخواهد شد و بدانند که امنیت وارداتی از سوی آمریکا برای این کشورها داومی نخواهد داشت.»
اکرمینیا همچنین درباره تنگه هرمر افزود تا زمانی که آمریکا «نظام قانونمند ایرانی» را نپذیرد، این تنگه بسته خواهد ماند.
باستانشناسان در محوطه باستانی اوکسیرینخوس مصر، پاپیروسی حاوی بخشی از «ایلیاد» هومر را درون یک مومیایی متعلق به دوره روم با قدمتی حدود ۱۶۰۰ سال کشف کردند؛ یافتهای که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناختهشده از بهکارگیری عمدی یک متن ادبی یونانی در آیین مومیاییسازی میدانند.
پایگاه خبری ساینسدیلی ۲۴ تیر نوشت این کشف را هیات باستانشناسی اوکسیرینخوس از موسسه مطالعات خاور نزدیک باستان وابسته به دانشگاه بارسلونا در منطقه البهنسا مصر، محل شهر باستانی اوکسیرینخوس، انجام داد.
بر اساس این گزارش، یافتههای تازه این هیات باستانشناسی بهتازگی در قالب مجموعهای از سخنرانیهای عمومی در دانشکده زبان و ارتباطات دانشگاه بارسلونا ارائه شد.
اعضای پروژه در این نشستها درباره دستاوردهای خود در حوزههای باستانشناسی، انسانشناسی و حفاظت و مرمت آثار سخنرانی کردند.
استفاده از یک متن ادبی در آیین مومیاییسازی
این پاپیروس در جریان کاوشهای باستانشناسی بین نوامبر و دسامبر ۲۰۲۵ در آرامگاه شماره ۶۵ در بخش ۲۲ محوطه اوکسیرینخوس کشف شد.
گروهی به سرپرستی نوریا کاستیانو هنگام بررسی یک مومیایی متعلق به دوره روم، پاپیروسی را یافت که بهطور عمدی روی شکم مومیایی قرار داده شده بود و بخشی از آیین تدفین به شمار میرفت.
اعضای این هیات پیشتر نیز پاپیروسهایی یونانی را در موقعیتهای مشابه یافته بودند، اما آن اسناد همواره حاوی متون جادویی یا آیینی بودند.
پژوهشگران میگویند این نخستین بار است که یک اثر ادبی، بهطور مشخص بخشی از «ایلیاد» هومر، در چنین زمینهای شناسایی میشود.
این سند در مرحله دوم پژوهش، بین ژانویه و فوریه ۲۰۲۶، بهدقت مورد بررسی قرار گرفت. مارگالیدا مونار، مرمتگر آثار باستانی، لیا ماسیا، پاپیروسشناس و ایگناسی خاویر آدیگو، زبانشناس کلاسیک و مدیر پروژه اوکسیرینخوس، در مطالعه این پاپیروس مشارکت داشتند.
بررسیها نشان داد این قطعه به بخش «فهرست کشتیها» در کتاب دوم «ایلیاد» تعلق دارد؛ بخشی که فهرست نیروهای یونانی آماده برای جنگ تروا را روایت میکند و از مشهورترین قسمتهای ادبیات کلاسیک غرب به شمار میرود.
آدیگو گفت پیش از این نیز پاپیروسهای یونانی بهکاررفته در فرایند مومیاییسازی کشف شده بودند، اما محتوای آنها عمدتا متون جادویی بود.
او افزود: «همچنین باید توجه داشت که از اواخر قرن نوزدهم تاکنون، شمار بسیار زیادی پاپیروس در اوکسیرینخوس کشف شده که برخی از آنها متون ادبی مهم یونانی هستند، اما نوآوری واقعی این کشف یافتن یک پاپیروس ادبی در بستر تدفین و آیینهای خاکسپاری است.»
اوکسیرینخوس؛ گنجینه پاپیروسهای باستانی
این کشف در گورستان البهنسا، محوطهای که با شهر باستانی اوکسیرینخوس منطبق است، انجام گرفت؛ شهری که در دوره یونانی-رومی یکی از مهمترین مراکز مصر محسوب میشد.
این محوطه در حدود ۱۹۰ کیلومتری جنوب قاهره و در نزدیکی شاخه بحر یوسف از رود نیل قرار دارد و بهدلیل حفظ هزاران پاپیروس باستانی از شهرت جهانی برخوردار است.
کاوشهای اخیر به کشف یک مجموعه تدفینی شامل سه اتاقک سنگآهکی انجامید که در آنها مومیاییهای دوره روم و تابوتهای چوبی تزیینشده قرار داشت.
به گفته پژوهشگران، بسیاری از آرامگاهها در گذشته غارت شدهاند و به همین دلیل، شماری از اشیای بهدستآمده در وضعیت نامناسبی به سر میبرند.
هیات باستانشناسی اوکسیرینخوس وابسته به دانشگاه بارسلونا از سال ۱۹۹۲ فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون یکی از باسابقهترین پروژههای باستانشناسی اسپانیا در مصر به شمار میرود.