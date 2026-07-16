هری کین پس از نرسیدن به فینال: باز هم آخرین قطعه پازل را کم آوردیم، اما دوباره بازمیگردیم
هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس یک شب پس از باخت به آرژانتین و نرسیدن به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «هیچ کلمهای نمیتواند عمق این حس خلأ و ناامیدی را توصیف کند. خیلی نزدیک بودیم؛ واقعا فقط یک قدم تا رسیدن به فینالی دیگر فاصله داشتیم، اما کافی نبود.»
او نوشت: «در هفت هفته گذشته، همه توانمان را گذاشتیم و پذیرفتن این که دست خالی ماندهایم، بسیار سخت است.»
کین نوشت: «میدانم که انتظارات بالا است و به حق هم همینطور است. ما ۸ سال است که پشت درِ [موفقیت] کوبیدهایم اما باز هم قطعه آخر پازل را کم داریم! این همان جایی است که باید مدتی کنار بکشیم، این اتفاق را هضم کنیم و راهی برای بهتر شدن پیدا کنیم.»
او با اشاره به پیروزهای انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: «من خیلی به بچهها و چیزی که در طول این تورنمنت نشان دادیم افتخار میکنم؛ بازیهای سخت و شرایط دشواری که پشت سر گذاشتیم و بر آنها غلبه کردیم. خاطراتی که برای ما بازیکنان و مطمئنم برای شما هواداران تا مدتهای بسیار بسیار طولانی باقی خواهد ماند!»
کاپیتان تیم ملی انگلیس نوشت: «تلاش برای رسیدن به افتخار همیشه به این معنی نیست که به آن میرسید. باید برایش بجنگید، زمین بخورید، دوباره بلند شوید و حرکت کنید؛ و این دقیقاً همان کاری است که ما خواهیم کرد. راه دیگری وجود ندارد جز اینکه به باور داشتن ادامه دهیم و به جلو پیش برویم.»
او نوشت: «ممنون از تکتک هوادارانی که سفر کردند و حمایتشان را در ورزشگاهها نشان دادند. از تمام کسانی که در خانه به ما ایمان داشتند هم ممنونم. ممنون از بچهها و کادر فنی برای تمام تلاششان. مثل همیشه، چه در پیروزی و چه در شکست، درس میگیریم و دوباره بازمیگردیم.»
فیفا اعلام کرد پیش از تصمیمگیری درباره هرگونه اقدام انضباطی علیه آرژانتین، گزارشها مربوط به دیدار نیمهنهایی جام جهانی برابر انگلیس را بررسی میکند. این موضوع پس از آن مطرح شد که بازیکنان آرژانتین پس از صعود به فینال، بنری با شعار «مالویناس متعلق به آرژانتین است» در دست گرفتند.
جزایر فالکلند، قلمرو فرادریایی بریتانیا در جنوب اقیانوس اطلس، همچنان موضوع اختلاف حاکمیتی میان بریتانیا و آرژانتین است.
به گزارش بیبیسی اسپرت، سخنگوی فیفا در بیانیهای گفت: «مطابق روال معمول، کمیته مستقل انضباطی فیفا در حال بررسی گزارشهای مسابقه و ارزیابی شرایط مرتبط است تا بر اساس آییننامه انضباطی فیفا درباره اقدامات احتمالی بعدی تصمیمگیری کند.»
شب گذشته و پس از مسابقه نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در آتلانتا، تعدادی از بازیکنان تیم ملی آرژانتین، از جمله جیووانی لو سلسو همراه با نیکولاس اوتامندی این بنر را در دست داشتند و سپس آن را روی چمن ورزشگاه مرسدس بنز پهن کرد. این بنر در جریان بازی در دست گروهی از تماشاگران دیده شد.
شعار «جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین است» به جنگ ۷۴ روزه فالکلند در ۴۴ سال پیش (۱۹۸۲) میان بریتانیا و آرژانتین اشاره دارد؛ نبردی سرزمینی که در آن بیش از ۹۰۰ نفر جان باختند.
فدراسیون فوتبال آرژانتین پیشتر نیز در سال ۲۰۱۴ به دلیل نمایش بنری با همین پیام پیش از دیدار دوستانه مقابل اسلوونی، ۲۰ هزار پوند از سوی فیفا جریمه شده بود. فیفا آن زمان اعلام کرد این اقدام، قوانین مربوط به فعالیتهای سیاسی و رفتار تیمی را نقض کرده است.
واکنش بریتانیا و آرژانتین
دفتر نخستوزیری بریتانیا از درخواستها برای تحقیق فیفا حمایت کرد. سخنگوی رسمی نخستوزیر روز پنجشنبه گفت: «شاید جام جهانی متعلق به ما نباشد، اما جزایر فالکلند قطعا متعلق به ما هستند. تعهد ما به فالکلند هرگز تغییر نخواهد کرد.»
در مقابل، خاویر میلی، رییسجمهوری آرژانتین، اقدام بازیکنان را «قابل درک» و «موجه» توصیف کرد، اما تاکید کرد مسائل داخل زمین فوتبال نباید بخشی از دیپلماسی باشد.
او به رادیو ال اوبسروادور گفت: «مالویناس متعلق به آرژانتین است و ما آن را از راه دیپلماتیک و با هوشمندی بازپس خواهیم گرفت.»
آرژانتین در سال ۱۹۸۲، در دوران حکومت نظامی ژنرال لئوپولدو گالتیری، به جزایر فالکلند حمله کرد. این جنگ ۷۴ روز به طول انجامید و با تسلیم آرژانتین پایان یافت. در این درگیری، ۶۴۹ نظامی آرژانتینی، ۲۵۵ نظامی بریتانیایی و سه نفر از ساکنان جزایر کشته شدند.
در همهپرسی سال ۲۰۱۳ نیز ساکنان جزایر فالکلند با اکثریتی قاطع به ادامه حاکمیت بریتانیا رای دادند؛ از مجموع یکهزار و ۵۱۷ رای، یکهزار و ۵۱۳ نفر با باقی ماندن این جزایر بهعنوان قلمرو فرادریایی بریتانیا موافقت کردند.
چه مجازاتی ممکن است در انتظار آرژانتین باشد؟
فیفا معمولا تخلفات بازیکنان یا هواداران را چند هفته پس از پایان تورنمنت بررسی و درباره آنها تصمیمگیری میکند، اما به دلیل حساسیت سیاسی این موضوع و برگزاری مسابقه میان دو کشور، احتمال بررسی جدیتر وجود دارد.
با این حال، هیچ احتمالی برای محروم شدن آرژانتین از حضور در فینال وجود ندارد.
اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا، خواستار محرومیت بازیکنانی شد که بنر را در دست داشتند تا دیدار فینال مقابل اسپانیا را از دست بدهند.
او به محرومیت یک جلسهای آلوارو موراتا و رودری پس از سر دادن شعار «جبلالطارق متعلق به اسپانیاست» در جشن قهرمانی یورو ۲۰۲۴ اشاره کرد.
همچنین سابقه مشابهی در سال ۲۰۱۲ وجود دارد؛ زمانی که پارک جونگ وو، هافبک کره جنوبی، پس از نمایش پلاکاردی با مضمون «دوکدو متعلق به ماست» از سوی فیفا دو جلسه محروم شد.
واکنشها به بنر
به گزارش بیبیسی، دولت جزایر فالکلند اعلام کرد از این اقدام «ناامید» شده و ابراز امیدواری کرد فیفا مطابق مقررات خود با چنین رفتارهایی برخورد کند.
در بیانیه دولت فالکلند آمده است: «مایل نیستیم سیاست وارد ورزش شود.»
خاویر میلی نیز در گفتوگو با شبکه آرژانتینی TN گفت طبیعی است که بازیکنان بخواهند نظر خود را بیان کنند، اما تاکید کرد نباید از این اقدام «برداشتهای نادرست» شود و افزود: «این فقط یک مسابقه فوتبال است.»
پیتر کایل، وزیر تجارت و بازرگانی بریتانیا، نیز گفت سیاست باید از جام جهانی دور نگه داشته شود و از فیفا خواست این موضوع را بهطور کامل بررسی کند.
او افزود: «به تیم انگلیس، حرفهایگری و وقاری که از خود نشان داد افتخار میکنم. این رفتار کاملا در تضاد با آن چیزی بود که از تیم آرژانتین دیدیم.»
کمی بادنوک، رهبر حزب محافظهکار بریتانیا، نیز گفت فیفا «قطعا باید این موضوع را بررسی کند.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه در نشست خبری خود تایید کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روز یکشنبه در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت. جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، ماه گذشته گفته بود که ترامپ برای اهدای جام در ورزشگاه حاضر خواهد بود.
با این حال، از آنجا که ترامپ در هیچیک از مسابقات پیشین این تورنمنت که به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شده، حضور نیافته بود، گمانهزنیهایی درباره برنامه او وجود داشت.
به گفته لیویت، ترامپ روز جمعه برای شرکت در مراسمی که فیفا در برج ترامپ در منهتن برگزار میکند، به نیویورک سفر خواهد کرد و سپس روز یکشنبه در دیدار نهایی میان آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف در نیوجرسی حضور خواهد داشت.
او بهطور مشخص نگفت که ترامپ جام را به تیم قهرمان اهدا خواهد کرد یا نه، اما انتظار میرود این اتفاق رخ دهد. اینفانتینو ماه گذشته گفته بود: «همراه با ترامپ از فینال لذت خواهیم برد و البته جام را با هم به قهرمان اهدا خواهیم کرد.»
حضور ترامپ در مراسم اهدای کاپ قهرمانی با رویه دورههای گذشته همخوانی دارد. در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، همراه با اینفانتینو جام قهرمانی را به لیونل مسی، کاپیتان آرژانتین، اهدا کرد و پیش از بالا بردن جام، عبای سنتی قطری را بر تن او پوشاند.
در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز ولادیمیر پوتین مدالهای قهرمانان فرانسه را اهدا کرد. روسای کشورهای میزبان در فینالهای ۲۰۱۴، ۲۰۱۰ و دورههای پیش از آن نیز حضور داشتند.
ترامپ تابستان گذشته نیز در فینال جام جهانی باشگاهها که در ورزشگاه متلایف برگزار شد، حضور یافت و در مراسم پس از مسابقه شرکت کرد. او پس از اهدای جام، برخلاف انتظار، روی سکو باقی ماند و هنگام بالا بردن جام در کنار ریس جیمز، کاپیتان چلسی، ایستاد.
ریس جیمز پس از آن مسابقه گفت: «به ما گفته بودند او جام را اهدا میکند و بعد از سکو پایین میرود. فکر میکردم همین کار را انجام دهد، اما به نظر میرسید میخواست روی سکو بماند.»
روابط نزدیک ترامپ و اینفانتینو به دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ بازمیگردد و اینفانتینو در طول سال ۲۰۲۵ نیز این روابط را همزمان با آمادهسازی جام جهانی حفظ کرد.
زمانی که آنها مشترکا اعلام کردند مراسم قرعهکشی جام جهانی در ماه دسامبر در مرکز کندی واشینگتن برگزار میشود و همچنین زمانی که اینفانتینو جایزه «صلح فیفا» را برای اهدا به ترامپ ایجاد کرد، این تصور شکل گرفت که ترامپ در طول جام جهانی نقشی پررنگ خواهد داشت. او نیز دستکم یک بار گفته بود قصد دارد در چند مسابقه حضور پیدا کند.
با این حال، ترامپ تا پیش از فینال در هیچ مسابقهای حاضر نشد. اعضای کابینه او دیدارهای تیم ملی آمریکا در کالیفرنیا و سیاتل را از نزدیک تماشا کردند، اما نه ترامپ و نه جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در هیچیک از ۱۰۲ مسابقه نخست این رقابتها که ۷۶ مسابقه آن در ۱۱ ورزشگاه آمریکا برگزار شد، حضور نداشتند.
برجستهترین نقش ترامپ در این جام تاکنون، تماس او با اینفانتینو در اوایل ماه جاری و درخواست برای بازنگری در محرومیت ناشی از کارت قرمز فولارین بالوگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، بود.
چند روز بعد، تصمیم فیفا برای لغو عملی این محرومیت به جنجالیترین موضوع جام تبدیل شد. تیم ملی آمریکا نیز روز بعد با شکست برابر بلژیک از رقابتها حذف شد.
با این حال، دولت ترامپ پشت صحنه برای برگزاری جام جهانی همکاری کرده و به گفته مقامهای کاخ سفید، این رقابتها تا حد زیادی با امنیت، درآمدزایی و نظم بیشتر از حد انتظار برگزار شده است.
لیویت گفت: «حضور رییسجمهوری، پایانبخش جام جهانی خواهد بود که از نظر میزان بیننده، امنیت و موفقیت، بهترین جام جهانی تاریخ آمریکا بوده است.» او اشاره کرد که تنها دوره پیشین جام جهانی مردان در خاک آمریکا در سال ۱۹۹۴ برگزار شده بود.
سخنگوی کاخ سفید گفت: «این پایان شایستهای برای تورنمنتی است که توانایی آمریکا را در میزبانی از جهان در بزرگترین صحنه ممکن به نمایش گذاشت.»
پس از پیروزی ۲ بر ۱ تیم ملی آرژانتین مقابل انگلیس در مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تنشهای سیاسی دیرینه میان دو کشور بار دیگر به زمین فوتبال کشیده شد.
دولت بریتانیا رسما از فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، درخواست کرده است درباره اقدام «سیاسی» بازیکنان آرژانتین در به دست گرفتن پرچمی با ادعای مالکیت جزایر فالکلند (مالویناس) تحقیق کند.
در پایان این مسابقه، چندین بازیکن تیم ملی آرژانتین پرچمی را در دست گرفتند که روی آن نوشته شده بود: «جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین است.»
این اقدام با قوانین فیفا، که هرگونه نمایش مواضع سیاسی را در طول تورنمنتها ممنوع میکند، در تضاد است.
سخنگوی دفتر نخستوزیری بریتانیا در واکنشی صریح اعلام کرد: «شاید جام جهانی مال ما نباشد، اما جزایر فالکلند قطعا متعلق به ماست.» همزمان، پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا، این اقدام را «نقض آشکار» مقررات خواند و خواستار انجام تحقیقات دقیق شد.
در بحبوحه این تنشها، خاویر میلی، رییسجمهور آرژانتین، تلاش کرد از شدت بحران بکاهد. او گفت: «نباید مسائل را مخلوط کنیم. مالویناس با دیپلماسی هوشمندانه احیا میشود، نه با ژستهای وطنپرستانه ارزانقیمت.»
با این حال، او این پیروزی را «گامی باشکوه» توصیف کرد. این تقابل یادآور جام جهانی ۱۹۸۶ و گل معروف «دست خدا»ی دیهگو مارادونا بود؛ گلی که او آن را انتقامی نمادین برای جنگ سال ۱۹۸۲ توصیف کرده بود.
از سوی دیگر، روابط دیپلماتیک دو کشور در روزهای اخیر به دلیل تردد ناو بریتانیایی اچاماس مدوی (HMS Medway) در اقیانوس اطلس جنوبی تیره شده بود؛ حرکتی که با اعتراض رسمی بوئنوسآیرس مواجه شد، اما لندن آن را یک ماموریت علمی عادی به مقصد شیلی دانست.
شکست ۲ بر ۱ تیم ملی انگلستان مقابل آرژانتین در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در آتلانتا، رویای پایان دادن به حسرت ۶۰ ساله قهرمانی را بار دیگر بر باد داد. این باخت، موجی از خشم و ناامیدی را در میان رسانههای بریتانیا برانگیخت و بیشترین انتقادها هم متوجه تاکتیکهای توماس توخل شد.
مطبوعات بریتانیا تصمیم توخل برای تغییر سیستم به دفاع ۵ نفره در دقیقه ۶۷ و عقبنشینی مقابل آرژانتین را عامل اصلی این شکست دانستند. دیوید هایتنر در گاردین این شکست را «یک سقوط بیرحمانه و باورنکردنی» توصیف کرد و نوشت: «تقدیر انگلستان، شکستهای دراماتیک در تورنمنتهاست؛ فوتبال به خانه برنمیگردد.»
جان کراس، نویسنده دیلی میرور، نیز دقایق پایانی مسابقه را «شکنجه محض» توصیف کرد و نوشت که توخل فشار حریف را پذیرفت و در نهایت انگلستان زیر این فشار شکست خورد.
بزرگترین انتقاد به سرمربی آلمانی، رویکرد محتاطانه تیمی بود که با هزینهای سنگین برای قهرمانی بسته شده بود. میگل دیلینی در ایندیپندنت تصمیمهای توخل را «بزدلی محض فوتبالی» خواند و نوشت که این مربی، با وجود گرانترین قرارداد، انگلستان را از مسیر موفقیت دورتر کرد.
نویسندگان ورزشی معتقدند توخل با تعویضهای تدافعی، توان هجومی انگلستان را کاهش داد؛ در حالی که حضور بازیکنان تازهنفسی مانند بوکایو ساکا یا مارکوس رشفورد میتوانست برای خط دفاعی کارتزرددار آرژانتین دردسر درست کند. بارنی رونای در گاردین نوشت که انگلستان در این مسابقه هیچ تهدید یا انرژی ویژهای از خود نشان نداد و صعود را بهراحتی به حریف تقدیم کرد.
این حذف نشان داد که با وجود تغییر کادر فنی و هزینههای کلان، سقف آرزوهای سهشیرها همچنان دستنخورده باقی مانده و میراث گرت ساوتگیت در شکست برابر تیمهای بزرگ، این بار با نسخهای دیگر و تحت هدایت توماس توخل تکرار شد.
آلن شیرر، مهاجم سابق تیم ملی انگلیس و کارشناس بیبیسی، با انتقاد شدید از تعویضهای توماس توخل در فاصله ۱۰ دقیقه مانده به پایان وقت قانونی بازی مقابل آرژانتین در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «او برگهای خود را خیلی زود بازی کرد؛ ما میدانستیم که او میخواهد نتیجه را حفظ کند.»
او گفت: «اما تفاوت اینجاست که مقاومت کردن مقابل نروژ یا مکزیک یک چیز است، و دفاع مقابل تیمی مثل آرژانتین با این سطح از کیفیت و توانایی، چیز دیگری است.»
شیرر که به تعویض دکلان رایس و ریس جیمز در فاصله ۱۰ دقیقه مانده به پایان بازی اشاره میکرد، معتقد است تصمیمات توخل اینبار نتیجه معکوس داد: «توماس خیلی زود کارتهایش را بازی کرد به امید اینکه انگلیس دوام بیاورد، اما این نقشه شکست خورد.»
کاپیتان پیشین تیم ملی انگلیس گفت: «ما او را برای سیستم پنج دفاعه در بازیهای قبل تحسین میکردیم، اما اینبار وقتی آرژانتین گل اول را زد، بازیکنان انگلیس از نظر بدنی و ذهنی کاملاً تخلیه شده بودند و هیچ راه فراری برای ضدحمله نداشتند.»
تیم ملی فوتبال انگلیس شب گذشته درحالی که در آستانه صعود به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بود، نتوانست برتری مقابل آرژانتین را حفظ کند و در ۷ دقیقه، دو گل خورد و باخت. با این حساب، حسرت سهشیرها برای قهرمانی جهانی ۶۴ ساله شد.