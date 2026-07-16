کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، پنج‌شنبه ۲۵ تیر گفت ایران همچنان با ایالات متحده در تماس است و تمایل خود را برای دستیابی به توافق اعلام می‌کند، اما دونالد ترامپ در صورت نقض تعهدات، جمهوری اسلامی را پاسخ‌گو خواهد کرد.

لیویت در نشست رسانه‌ای کاخ سفید گفت رییس‌جمهوری آمریکا و معاون او درباره وضعیت کنونی درگیری با ایران «کاملا هم‌نظر» هستند و افزود برخی بخش‌های باقی‌مانده حکومت ایران برای توافق آمادگی بیشتری دارند، در حالی که بخش‌های دیگر تمایل کمتری نشان می‌دهند.

او این اختلاف را نشانه موفقیت عملیات «خشم حماسی» دانست و افزود این عملیات توانایی بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی برای برقراری ارتباط با یکدیگر را از بین برده و ساختار حکومت را چندپاره کرده است.

سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت محاصره دریایی کشتی‌هایی که به بندرهای ایران وارد می‌شوند یا از آنها خارج می‌شوند، به دستور ترامپ به‌طور کامل اجرا شده است.

به گفته او، بیش از ۱۰ هزار ملوان، تفنگدار دریایی و نیروی هوایی آمریکا، دو ناو هواپیمابر، بیش از ۲۰ ناو جنگی و ده‌ها هواپیما در اجرای این ماموریت مشارکت دارند.

لیویت افزود سنتکام در ۲۴ ساعت نخست محاصره، دو کشتی تجاری را که از دستورات پیروی کردند به مسیر دیگری هدایت کرد و یک کشتی دیگر را که از دستورات سرپیچی کرده بود، از کار انداخت.

او تاکید کرد تنگه هرمز برای کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت‌وآمد نمی‌کنند باز است و نیروی دریایی آمریکا برای تضمین ادامه این رفت‌وآمد در منطقه حضور دارد.

سخنگوی کاخ سفید دلیل حملات چند روز اخیر آمریکا را نقض تفاهم‌نامه میان تهران و واشینگتن از سوی جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت بر اساس این تفاهم‌نامه، ایران نباید به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز حمله می‌کرد.

لیویت افزود ترامپ اجازه نخواهد داد آنچه او «اقدامات آشکار تروریستی» در تنگه خواند، بدون پیامد باقی بماند، اما هم‌زمان همچنان برای دیپلماسی آمادگی دارد.