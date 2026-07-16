در حالی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، لحن تهدیدآمیز خود علیه ایران را تشدید کرده است، اکنون هدف جدیدی را در مرکز توجه قرار داده است: کوه کلنگ‌ گزلا؛ محل احداث یک مجموعه زیرزمینی در نزدیکی یکی از مهم‌ترین تأسیسات هسته‌ای ایران.

ترامپ در گفت‌وگو با هیو هویت، مجری محافظه‌کار آمریکایی، گفت: «ما این محل را زیر نظر داریم و کوه کلنگ‌ گزلا می‌تواند هدف یک حمله بزرگ و سنگین قرار بگیرد. به ایرانی‌ها بگویید آماده باشند.»

به‌نوشته وال‌استریت ژورنال اما اینکه دقیقا چه چیزی در این محل قرار دارد، همچنان پرسشی بی‌پاسخ است.

ایران در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد ساخت این مجموعه را آغاز خواهد کرد؛ اقدامی که پس از آسیب شدید تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز در پی آنچه اقدامی خرابکارانه عنوان شد، صورت گرفت. یک سال بعد، رییس وقت سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد این مجموعه برای استقرار تجهیزات «حساس» مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

با این حال، عملیات ساخت‌وساز در کوه کلنگ‌ گزلا هنوز کامل نشده و مشخص نیست که در این مجموعه در حال حاضر چه فعالیتی، هسته‌ای یا غیرهسته‌ای، انجام می‌شود. در جریان حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به اهدافی در خاک ایران در سال گذشته و امسال نیز این سایت آن‌قدر مهم ارزیابی نشد که هدف حمله قرار گیرد.

با وجود این، شماری از مقام‌های پیشین آمریکایی و اسرائیلی معتقدند این مجموعه که در زیر رشته‌کوهی با ارتفاع بیش از ۱۵۸۵ متر از سطح دریا قرار گرفته، می‌تواند در هرگونه تلاش آینده تهران برای احیای برنامه هسته‌ای خود نقشی کلیدی ایفا کند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال چهارشنبه ۲۴ تیز نیز گزارش داد که به گفته مقام‌های آمریکایی، ترامپ پس از چند روز دریافت گزارش‌های امنیتی از مشاوران ارشد خود، در حال بررسی گزینه حمله به این کوه و تاسیسات ساخته شده در دل آن است؛ اقدامی که در چارچوب گسترش عملیات نظامی آمریکا علیه ایران مطرح شده است.

این مجموعه سال‌هاست تحت نظارت اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل قرار دارد، اما همچنان اطلاعات قابل توجهی درباره آن در دست نیست. جمهوری اسلامی تاکنون هیچ اطلاعات طراحی درباره این سایت در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار نداده و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در ماه مارس خواستار بازدید بازرسان از این محل شده بود.

در دو سال گذشته، تاسیسات اصلی هسته‌ای ایران در نطنز و فردو، محل استقرار سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم، و همچنین مجتمع اصفهان که در آن فلز اورانیوم تولید و اورانیوم به گاز قابل غنی‌سازی تبدیل می‌شد، هدف حملات سنگین آمریکا و اسرائیل قرار گرفته‌اند.

ترامپ پس از حملات خرداد ماه سال گذشته، که در آن از بمب‌های سنگرشکن بسیار قدرتمند علیه تاسیسات زیرزمینی فردو و نطنز استفاده شد، بارها تاکید کرده بود که برنامه هسته‌ای ایران «کاملا نابود شده است.»

آمریکا در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز بار دیگر این مراکز را بمباران کرد؛ اقدامی که بخشی از هدف آن دفن عمیق‌تر مواد شکافت‌پذیری بود که تصور می‌شود هنوز در این تاسیسات نگهداری می‌شوند.

اکنون که واشینگتن بار دیگر عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را از سر گرفته، مقام‌های آمریکایی به دنبال اهداف تازه‌ای برای تضعیف توان تهاجمی حکومت ایران هستند.

دن شاپیرو، مقام پیشین پنتاگون در دولت بایدن، به وال‌استریت ژورنال گفت: «ترامپ نگران است خسارت‌هایی که جنگ ۱۲ روزه به برنامه هسته‌ای ایران وارد کرد، در آینده جبران شود.»

به‌گفته او، شاید مدتی طول بکشد تا جمهوری اسلامی بتواند غنی‌سازی اورانیوم یا سایر فعالیت‌های حساس را در این مجموعه عمیق زیرزمینی آغاز کند، «اما همین موضوع کوه کلنگ گزلا را به هدفی منطقی برای حمله تبدیل می‌کند.»

دو ورودی تونل در شرق و غرب این مجموعه شناسایی شده‌اند. اگر ایران سالن اصلی را درست در زیر خط‌الرأس کوه ساخته باشد، طول هر یک از این تونل‌ها بیش از۳۰۰ متر خواهد بود.

موسسه علوم و امنیت بین‌الملل، اندیشکده مستقر در واشینگتن که در زمینه منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای فعالیت می‌کند، در سال ۲۰۲۲ برآورد کرد که این مجتمع می‌تواند فضایی بیش از ۵ هزار متر مربع را در خود جای دهد.

به‌گفته این موسسه، یکی از تونل‌ها حدود ۱۰۰ متر و دیگری ۱۴۵ متر پایین‌تر از قله کوه قرار دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد این مجموعه احتمالا دارای چندین طبقه زیرزمینی است. همچنین هر دو ورودی با سازه‌های مقاوم تقویت شده‌اند.

بر اساس تصاویر ماهواره‌ای جدید، حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴ بخشی از ورودی‌های شرقی را با خاک پر کرده تا از ورود خودروهای زمینی جلوگیری کند، اما ورودی‌های غربی همچنان باز هستند.

عملیات ساخت‌وساز در این سایت از پاییز گذشته، پس از حملات خرداد ماه، دوباره آغاز شده و تا روزهای اخیر نیز ادامه داشته است.

این اندیشکده معتقد است فضای موجود در زیر کوه به اندازه‌ای بزرگ است که بتواند یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژهایی برای تولید اورانیوم با غنای تسلیحاتی را در خود جای دهد.

در گزارش این موسسه آمده است: «این مجموعه احتمالا به اندازه کافی بزرگ است که برخی فعالیت‌های مرتبط با ساخت سلاح هسته‌ای، از جمله تولید فلز اورانیوم با غنای تسلیحاتی و تبدیل آن به اجزای یک سلاح هسته‌ای، نیز در آن انجام شود.»

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بر اساس توافق موقت اخیر میان تهران و واشینگتن، جمهوری اسلامی متعهد شده بود دست‌کم ۴۴۱ کیلوگرم مواد شکافت‌پذیر با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی را که پیش از جنگ ۱۲ روزه تولید کرده بود، رقیق کند؛ مقداری که برای ساخت حدود ۱۱ سلاح هسته‌ای کافی ارزیابی می‌شود. گمان می‌رود این مواد در تاسیسات زیرزمینی اصفهان، فردو و نطنز مدفون باشند.

با این حال، عمق زیاد تونل‌های کوه کلنگ گزلا باعث شده بسیاری از کارشناسان تردید داشته باشند که حتی بمب‌های سنگرشکن ۳۰ هزار پوندی آمریکا نیز بتوانند مستقیما این مجموعه را منهدم کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی نیز پیش‌تر اعلام کرده‌اند این سایت دقیقاا با هدف مقاومت در برابر چنین حملاتی طراحی شده است.

به‌گفته کارشناسان، در حملات به فردو، آمریکا مجاری تهویه این مرکز را که سال‌ها پیش از طریق نقشه‌ها و عملیات اطلاعاتی شناسایی شده بودند، هدف قرار داد. اما تصاویر ماهواره‌ای موجود تاکنون محل دقیق سامانه‌های تهویه احتمالی در کلنگ گزلا را آشکار نکرده‌اند.

متیو شارپ، پژوهشگر ارشد هسته‌ای مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) و دیپلمات پیشین آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به وال‌استریت ژورنال گفت: «نمی‌توان انتظار داشت حملات هوایی به کلنگ گزلا همان میزان موفقیتی را داشته باشند که در فردو مشاهده شد.»

او افزود: «کلنگ گزلا در عمق بیشتری قرار دارد و برخلاف فردو، شناخت دقیقی از ساختار داخلی و نقاط آسیب‌پذیر آن وجود ندارد.»

با این حال، به‌گفته شارپ، این مجموعه نیز کاملا مصون نیست. عملیات ساخت آن به تامین برق، انتقال تجهیزات، سامانه‌های خنک‌کننده و حضور نیروهای اجرایی وابسته است و همه این بخش‌ها می‌توانند هدف حمله قرار گیرند. همچنین هدف قرار دادن ورودی‌های تونل می‌تواند روند توسعه این مجموعه را مختل کند و هرگونه ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در آن را آشکار سازد.