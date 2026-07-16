دفتر وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد یسراییل کاتز، وزیر دفاع این کشور، و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، شامگاه چهارشنبه در تماس تلفنی توافق کردند همکاری میان دو کشور را در برابر هرگونه تحول احتمالی ادامه دهند.
در بیانیهای که دفتر کاتز منتشر کرد، آمده است هگست در این تماس تلفنی کاتز را در جریان حملات ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی قرار داد و دو طرف توافق کردند همکاری میان دو کشور را در برابر هرگونه تحول احتمالی ادامه دهند.
دفتر کاتز همچنین اعلام کرد او همتای آمریکایی خود را در جریان فعالیتهای اسرائیل در سوریه، غزه و لبنان قرار داده است.
کاتز در این تماس به وزیر جنگ آمریکا گفت: «ما هرگز از آمریکا نخواستهایم به نمایندگی از ما در مرزهایمان اقدام کند. ما متعهد به دفاع از شهروندان اسرائیل در برابر هر تهدیدی هستیم و قصد داریم همین کار را انجام دهیم.»
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، تهدیدهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره هدف قرار دادن نیروگاهها در ایران را «تهی» خواند، اما گفت اگر آمریکا این تهدیدها را عملی کند، جمهوری اسلامی به «تمام زیرساختهای باقیمانده» در سراسر منطقه حمله خواهد کرد.
ذوالفقاری گفت: «همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساختها در منطقه، زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی در هم کوبیده خواهد شد؛ آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتهاند.»
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا همچنین دخالت آمریکا در تنگه هرمز را «خط قرمز شکستناپذیر» جمهوری اسلامی خواند.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، اعلام کرد همسایگان ایران بدانند که در اختیار قرار دادن پایگاه به آمریکاییها و اجازه شلیک به خاک ایران، پذیرفتنی نیست و «بیپاسخ» نخواهد ماند.
اکرمی نیا گفت: «کشورهای همسایه با خرید تسلیحات آمریکایی و قرار دادن خاک سرزمینی خود برای پایگاههای آمریکایی در منطقه باعث ایجاد امنیت برای این کشورها نخواهد شد و بدانند که امنیت وارداتی از سوی آمریکا برای این کشورها داومی نخواهد داشت.»
اکرمینیا همچنین درباره تنگه هرمر افزود تا زمانی که آمریکا «نظام قانونمند ایرانی» را نپذیرد، این تنگه بسته خواهد ماند.
باستانشناسان در محوطه باستانی اوکسیرینخوس مصر، پاپیروسی حاوی بخشی از «ایلیاد» هومر را درون یک مومیایی متعلق به دوره روم با قدمتی حدود ۱۶۰۰ سال کشف کردند؛ یافتهای که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناختهشده از بهکارگیری عمدی یک متن ادبی یونانی در آیین مومیاییسازی میدانند.
پایگاه خبری ساینسدیلی ۲۴ تیر نوشت این کشف را هیات باستانشناسی اوکسیرینخوس از موسسه مطالعات خاور نزدیک باستان وابسته به دانشگاه بارسلونا در منطقه البهنسا مصر، محل شهر باستانی اوکسیرینخوس، انجام داد.
بر اساس این گزارش، یافتههای تازه این هیات باستانشناسی بهتازگی در قالب مجموعهای از سخنرانیهای عمومی در دانشکده زبان و ارتباطات دانشگاه بارسلونا ارائه شد.
اعضای پروژه در این نشستها درباره دستاوردهای خود در حوزههای باستانشناسی، انسانشناسی و حفاظت و مرمت آثار سخنرانی کردند.
استفاده از یک متن ادبی در آیین مومیاییسازی
این پاپیروس در جریان کاوشهای باستانشناسی بین نوامبر و دسامبر ۲۰۲۵ در آرامگاه شماره ۶۵ در بخش ۲۲ محوطه اوکسیرینخوس کشف شد.
گروهی به سرپرستی نوریا کاستیانو هنگام بررسی یک مومیایی متعلق به دوره روم، پاپیروسی را یافت که بهطور عمدی روی شکم مومیایی قرار داده شده بود و بخشی از آیین تدفین به شمار میرفت.
اعضای این هیات پیشتر نیز پاپیروسهایی یونانی را در موقعیتهای مشابه یافته بودند، اما آن اسناد همواره حاوی متون جادویی یا آیینی بودند.
پژوهشگران میگویند این نخستین بار است که یک اثر ادبی، بهطور مشخص بخشی از «ایلیاد» هومر، در چنین زمینهای شناسایی میشود.
این سند در مرحله دوم پژوهش، بین ژانویه و فوریه ۲۰۲۶، بهدقت مورد بررسی قرار گرفت. مارگالیدا مونار، مرمتگر آثار باستانی، لیا ماسیا، پاپیروسشناس و ایگناسی خاویر آدیگو، زبانشناس کلاسیک و مدیر پروژه اوکسیرینخوس، در مطالعه این پاپیروس مشارکت داشتند.
بررسیها نشان داد این قطعه به بخش «فهرست کشتیها» در کتاب دوم «ایلیاد» تعلق دارد؛ بخشی که فهرست نیروهای یونانی آماده برای جنگ تروا را روایت میکند و از مشهورترین قسمتهای ادبیات کلاسیک غرب به شمار میرود.
آدیگو گفت پیش از این نیز پاپیروسهای یونانی بهکاررفته در فرایند مومیاییسازی کشف شده بودند، اما محتوای آنها عمدتا متون جادویی بود.
او افزود: «همچنین باید توجه داشت که از اواخر قرن نوزدهم تاکنون، شمار بسیار زیادی پاپیروس در اوکسیرینخوس کشف شده که برخی از آنها متون ادبی مهم یونانی هستند، اما نوآوری واقعی این کشف یافتن یک پاپیروس ادبی در بستر تدفین و آیینهای خاکسپاری است.»
اوکسیرینخوس؛ گنجینه پاپیروسهای باستانی
این کشف در گورستان البهنسا، محوطهای که با شهر باستانی اوکسیرینخوس منطبق است، انجام گرفت؛ شهری که در دوره یونانی-رومی یکی از مهمترین مراکز مصر محسوب میشد.
این محوطه در حدود ۱۹۰ کیلومتری جنوب قاهره و در نزدیکی شاخه بحر یوسف از رود نیل قرار دارد و بهدلیل حفظ هزاران پاپیروس باستانی از شهرت جهانی برخوردار است.
کاوشهای اخیر به کشف یک مجموعه تدفینی شامل سه اتاقک سنگآهکی انجامید که در آنها مومیاییهای دوره روم و تابوتهای چوبی تزیینشده قرار داشت.
به گفته پژوهشگران، بسیاری از آرامگاهها در گذشته غارت شدهاند و به همین دلیل، شماری از اشیای بهدستآمده در وضعیت نامناسبی به سر میبرند.
هیات باستانشناسی اوکسیرینخوس وابسته به دانشگاه بارسلونا از سال ۱۹۹۲ فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون یکی از باسابقهترین پروژههای باستانشناسی اسپانیا در مصر به شمار میرود.
فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن در بیانیهای اعلام کرد بامداد پنجشنبه ۲۵ تیر، ۸ موشک جمهوری اسلامی را سرنگون کرده است. این نهاد گفت این حملات هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مادی بر جای نگذاشت.
در این بیانیه آمده است که یگانهای مهندسی بقایای موشکهایی را که در چند نقطه سقوط کرده بود، بر اساس دستورالعملهای فنی و امنیتی جمعآوری کردند.
فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن همچنین تاکید کرد نیروهای مسلح این کشور همچنان با بالاترین سطح آمادگی، حریم هوایی اردن را زیر نظر دارند و بر اساس قواعد درگیری مصوب، با هرگونه تهدید برخورد خواهند کرد.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی نوشت که هر کشوری باید حق داشته باشد اگر تشخیص دهد شرایطی فوقالعاده منافع حیاتیاش را در ارتباط با پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای به خطر انداخته است، از این پیمان خارج شود.
شریعتمداری افزود با توجه به صحبتهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و «بیعملی» آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ادامه حضور جمهوری اسلامی در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای، انپیتی، «سادهاندیشی محض و برباد دادن منافع ملی و امنیت» کشور است.