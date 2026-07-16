بر اساس گزارش‌های دریافتی و پیام‌های شهروندان، بامداد پنجشنبه صدای انفجار و فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی در تهران و چندین شهر دیگر از جمله خرم‌آباد، بروجرد، ارومیه، سمنان، پاکدشت و پارچین شنیده شده است. همچنین شهروندان از مناطق مختلف تهران، از جمله جمالزاده، میرداماد، کن، پارچین، کیانشهر، شهرک غرب، سعادت‌آباد و یوسف‌آباد، از شنیده شدن صدای انفجار یا فعالیت پدافند هوایی خبر داده‌اند.

شماری از شهروندان همچنین از شنیده شدن صدای پرواز جنگنده‌ها در مناطق مختلف جنوب، مرکز، شرق و غرب تهران گزارش داده‌اند.

این گزارش‌ها تاکنون به‌طور مستقل راستی‌آزمایی نشده و مقام‌های رسمی نیز درباره علت این صداها یا جزییات احتمالی آن‌ها اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.